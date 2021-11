Avonite® Flex: Definice pohodlí a elegance pro vířivky a bazény swim spa

FLORENCE, Kentucky, 19. listopadu 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Aristech Surfaces LLC s potěšením představuje nový patentovaný materiál Avonite® Flex. Tento inovativní povrchový materiál dodává vnitřním povrchům vířivek a bazénů swim spa jedinečný vzhled a je ideální pro výrobu elegantních produktů z oblasti wellness.

Společnost Aristech Surfaces LLC dodává již 50 let vysoce kvalitní akrylátové desky AcrySpaTM a AcrySwimTM největším výrobcům vířivek a bazénů swim spa. Před 25 lety začala společnost Aristech Surfaces LLC vyvíjet také portfolio značek, které doporučuje řada architektů, včetně jedné z našich nejúspěšnějších značek: AVONITE® Solid Surface.

Uvedením materiálu Avonite® Flex chce americká nadnárodní společnost zcela změnit definici pojmu luxus v oblasti wellness. Materiál Avonite FlexTM umožňuje navrhnout zcela nový druh výrobku s prvotřídní estetikou, který se hodí do jakéhokoliv interiéru. Byl vyvinut se záměrem propojit dva světy, které se až dosud zdály neslučitelné: praktické materiály , navržené pro potřeby zákazníků z oblasti B2B – snadno se vyrábějí ve velkém, dají se přizpůsobit konkrétním požadavkům a jsou odolné, nyní vstupují také do světa smyslných materiálů interiérového designu – materiálů elegantních, příjemných na dotek, materiálů, které nabízejí neomezené designové vlastnosti zaměřené na soukromé zákazníky, kteří chtějí svůj domov doplnit o další prvek relaxace a pohodlí, aniž by museli obětovali stylovost.

Stejně jako materiály AcrySpaTM a AcrySwimTM je i Avonite® Flex odolný vůči vzniku skvrn a vůči chemickým čisticím prostředkům, takže vydrží intenzivní čištění při údržbě vířivek a bazénů swim spa. Jeho neporézní, bakteriostatický povrch navíc omezuje růst mikroorganismů, takže jde o dokonale hygienický materiál.

Tento nový materiál, vyvinutý předním průkopníkem v oblasti povrchových úprav, nabízí všechny nejžádanější funkční vlastnosti: dodává se ve formě desek nebo rolí, vyrábí se v tloušťce 3 mm a je k dispozici v šířce až 108 palců / 2740 mm a ve dvou barevných odstínech: Alabaster Wave 8705 a Pure Alabaster 8701. Vyznačuje se také vynikající tepelnou tvarovatelností, která umožňuje vakuové tvarování i v těch nejostřejších úhlech a do těch nejhůře přístupných prohlubní. Materiál Avonite FlexTM je lehký, takže se s ním snadno manipuluje v dílně, při přepravě i při montáži.

Na základě našich zkušeností s designovými materiály jsme materiálu Avonite® Flex vyrobili s elegantním matným povrchem. V rámci řady Avonite® nabízí Avonite® Flex známý hedvábný dotek a charakteristickou strukturu, kterými je tato značka proslulá. Stejně jako všechny materiály Avonite® lze i Avonite® Flex frézovat, obrábět, leptat a dokonce i lisovat. „Našim záměrem," vysvětluje marketingová ředitelka skupiny Jana Bartlettová, „bylo vytvořit produkt, který by reagoval na velkou poptávku po zpříjemnění delšího pobytu doma a po špičkových povrchových úpravách. Zákazníci chtějí, aby jejich domácí výzdoba byla inspirativní a uklidňující. V materiálu Avonite FlexTM se nám podařilo úspěšně spojit pohodlí i sofistikovaný vzhled řady Avonite® pro řadu použití, která byla dříve nedostupná."

Navzdory inovativnímu charakteru materiálu Avonite® Flex se společnost Aristech Surfaces LLC snažila navrhnout materiál, který by nevyžadoval od výrobců investice do nového vybavení. Lze ho vyrábět pomocí běžných forem a vakuových tvářecích systémů bez nutnosti dalších investic. Lze ho také podle potřeby tepelně tvarovat. Navíc se tento materiál opravuje snadněji než akrylátové desky, takže je ještě odolnější.

Avonite® Flex – dokonalá souhra maximální funkčnosti a progresivního designu.

Chcete-li si vyžádat vzorek, navštivte stránky aristechsurfaces.com

Specifikace výrobku:

Tloušťka: 3 mm

Šířka: dle požadavků až 108 palců / 2740 mm

Délka: vinutý, maximálně 700 stop / 210 m

Barevné odstíny: Alabaster Wave 8705 a Pure Alabaster 8701

O společnosti Aristech Surfaces LLC

Společnost Aristech Surfaces LLC byla založena v roce 1969 Davidem Swedlowem, který vyvinul první linku na kontinuální výrobu litých akrylových desek. Jde o americkou společnost, která se specializuje na výrobu a distribuci materiálů. Společnost má tři divize: Wellness, Architecture (architektura) a Transport (doprava). Skupina vlastní 13 značek a je zastoupena na všech kontinentech. Značky společnosti Aristech Surfaces LLC, které spolupracují s největšími výrobci van a bazénů a jsou doporučovány špičkovými architektonickými firmami po celém světě, jsou ztělesněním spolehlivosti.

Společnost Aristech Surfaces LLC vyvíjí inovativní řešení na základě potřeb svých zákazníků již po 50 let. Hodnoty naší společnosti jsou zaměřeny na neustálé zlepšování kvality výrobků i služeb.

