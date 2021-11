Avonite® Flex : définition même du confort et de l'élégance pour les jacuzzi et Swimspas

FLORENCE, Kentucky, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aristech Surfaces LLC est heureux de présenter un nouveau matériau en attente de brevet : Avonite® Flex. Ce matériau de surface innovant donne un aspect raffiné aux intérieurs de jacuzzi et de Swimspas et se prête à la création de produits élégamment conçus pour le secteur du bien-être.

Depuis 50 ans, Aristech Surfaces LLC fournit les plus grands fabricants de jacuzzis et de Swimspas en plaques acryliques haute performance AcrySpaTM et AcrySwimTM. Il y a 25 ans, Aristech Surfaces LLC a également commencé à développer un portefeuille de marques de revêtements recommandés par les architectes, avec l'une de nos marques les plus populaires : AVONITE® Solid Surface.

Avec le lancement d'Avonite® Flex, la multinationale américaine espère redéfinir le luxe dans le secteur du bien-être. Avonite FlexTM permet de concevoir un tout nouveau type de produit à l'esthétique haut de gamme, qui s'intègre à n'importe quel décor. Il a été développé dans l'idée de combiner deux mondes qui semblaient jusqu'à présent inconciliables : les matériaux pratiques , conçus pour répondre aux besoins des clients B-to-B (faciles à produire en masse, personnalisables et durables) sont désormais associés aux matériaux sensuels de la décoration intérieure, élégants, agréables au toucher, offrant des caractéristiques de conception illimitées destinées aux clients privés qui cherchent à donner à leur maison un élément de confort supplémentaire sans sacrifier le style.

Tout comme AcrySpaTM et AcrySwimTM, Avonite® Flex est résistant aux taches et aux nettoyants chimiques, ce qui lui permet de supporter le nettoyage intensif qu'implique l'entretien des jacuzzi et des Swimspas. De plus, sa surface non poreuse et bactériostatique limite la croissance des micro-organismes, ce qui en fait un matériau parfaitement hygiénique.

Mis au point par un pionnier du revêtement, ce nouveau matériau offre toutes les propriétés fonctionnelles les plus recherchées ; fourni en feuilles ou en rouleaux, il est fabriqué en 3 mm d'épaisseur et est disponible dans des largeurs allant jusqu'à 2740 mm et en deux couleurs : Alabaster Wave 8705 et Pure Alabaster 8701. Il présente également une thermoformabilité exceptionnelle, ce qui lui permet d'être formé sous vide sur les angles les plus aigus et les renfoncements les plus difficiles à atteindre. Enfin, Avonite FlexTM est léger, ce qui le rend facile à manipuler dans l'atelier, pendant le transport et l'installation.

En nous appuyant sur notre expérience des matériaux design, nous avons créé Avonite® Flex avec une finition élégante et mate. Faisant partie de la gamme de produits Avonite®, Avonite® Flex offre naturellement le fameux toucher doux et la texture caractéristique de la marque. Comme tous les matériaux Avonite®, Avonite® Flex peut être fraisé, usiné, gravé et même estampé. « L'idée », a ainsi expliqué Jana Bartlett, directrice marketing du groupe, « était de créer un produit qui réponde à la demande majeure de cocooning et de finitions haut de gamme ; les clients veulent que leur décoration intérieure soit inspirante et relaxante. Avec Avonite FlexTM, nous avons réussi à combiner le confort et l'aspect sophistiqué d'Avonite® pour une gamme d'applications qui n'étaient pas accessibles auparavant. »

Enfin, malgré le caractère innovant d'Avonite® Flex, Aristech Surfaces LLC a pris soin de concevoir un matériau qui n'obligerait pas les fabricants à investir dans de nouveaux équipements. Il peut être produit à l'aide de moules et de systèmes de formage sous vide conventionnels, sans qu'aucun investissement supplémentaire ne soit nécessaire. Il peut également être thermoformé si nécessaire. De plus, le matériau est plus facile à réparer que les feuilles acryliques, ce qui le rend encore plus durable.

Avonite® Flex – la synergie parfaite entre une fonctionnalité maximale et un design progressif.

Pour demander un échantillon, rendez-vous sur aristechsurfaces.com

Caractéristiques du produit :

Épaisseur : 3 mm

Largeur : personnalisable, jusqu'à 2740 mm

Longueur : enroulé, maximum 210 m

Couleurs : Alabaster Wave 8705 et Pure Alabaster 8701

À propos d'Aristech Surfaces LLC

Fondée en 1969 par David Swedlow, qui a développé la première ligne de production de feuilles acryliques coulées en continu, Aristech Surfaces LLC est une société américaine spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériaux. L'entreprise compte 3 divisions : bien-être, architecture et transport. Le groupe possède 13 marques et est représenté sur tous les continents. Travaillant avec les plus grands fabricants de baignoires et de spas et recommandées par les plus grands cabinets d'architectes du monde entier, les marques d'Aristech Surfaces LLC sont synonymes de fiabilité.

Depuis 50 ans, Aristech Surfaces LLC développe des solutions innovantes basées sur les besoins de sa clientèle. Les valeurs de notre entreprise sont centrées sur l'amélioration continue de la qualité de nos produits et services.

