AWHP apoya el borrador actualizado de las directrices sobre el cáncer de cuello uterino de la USPSTF

La calificación "A" de las pruebas conjuntas es fundamental para garantizar la elección y el acceso del paciente y el proveedor

WASHINGTON, 20 de diciembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. (Grupo de Trabajo) emitió un nuevo borrador de directrices para la detección del cáncer de cuello uterino.

Haywood Brown, MD, Senior Associate Vice President for Academic and Faculty Affairs for USF Health, Vice Dean of Faculty Affairs for the Morsani College of Medicine at the University South Florida, Member of AWHP's Board of Directors and Former President of the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG):

The Alliance for Women's Health & Prevention

"Me complace ver que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. salvaguarda el acceso a la detección del cáncer de cuello uterino a través de las pruebas de Papanicolaou y VPH en su borrador de directrices, lo que ayudará a detectar, diagnosticar y tratar el cáncer de cuello uterino de manera más temprana y efectiva. Durante más de una década, la prueba conjunta con Papanicolaou y VPH ha sido un método ampliamente adoptado, preferido y probado para la detección del cáncer de cuello uterino en los EE. UU., detectando casi el 95 % de los cánceres de cuello uterino y más del 99 % de los precánceres. En conjunto, estas pruebas proporcionan la mayor sensibilidad en la detección de enfermedades y pueden desempeñar un papel importante en la atención médica preventiva de las mujeres.

Como GINECOOBSTETRA y líder nacional en las disparidades de salud de las mujeres, estoy profundamente preocupada por la incidencia del cáncer de cuello uterino y el impacto dispar de esta enfermedad en las comunidades de color, por lo que insto al Grupo de Trabajo a finalizar sus recomendaciones y proteger el acceso a las pruebas conjuntas ".

Al hacer las recomendaciones finales, AWHP alienta al Grupo de Trabajo a priorizar la toma de decisiones entre pacientes y proveedores y la detección temprana al tiempo que considera los impactos de su orientación en la equidad en la salud.

Una encuesta de Ipsos encargada por AWHP a 1000 mujeres sobre sus experiencias con la atención médica subraya cómo la cobertura del seguro y los costos de desembolso son fundamentales para cómo y cuándo las mujeres acceden a la atención preventiva y destaca las disparidades existentes en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino. Además, muestra que una abrumadora mayoría desea pautas que determinen la cobertura de seguro de los servicios preventivos para priorizar la asequibilidad, la detección temprana, la toma de decisiones entre pacientes y proveedores y los impactos en la equidad en la salud.

AWHP continuará defendiendo el acceso a la atención médica preventiva para todas las mujeres, incluidas las opciones de detección más completas para el cáncer de cuello uterino.

Acerca de AWHP

La Alianza para la Salud y Prevención de la Mujer es una organización no partidista 501(c)(4) sin fines de lucro que trabaja para garantizar que todas las mujeres y niñas tengan acceso a atención preventiva de alta calidad. Nuestra misión es promover políticas que impulsen el acceso equitativo y eviten la carga y la progresión de las enfermedades para mejorar la vida y la salud de todas las mujeres y niñas.

Para obtener más información, visite WomensHealthandPrevention.org y síganos en LinkedIn y X @AWHPOrg.

