AWOL Vision présente la série Aetherion : le projecteur 4K triple laser à focale ultra-courte le plus net au monde, offrant une vitesse, une taille et une précision inégalées

LAS VEGAS, 4 janvier 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision annonce aujourd'hui la série Aetherion, qui comprend l'Aetherion Max et l'Aetherion Pro. La gamme représente la technologie de projection la plus avancée de la marque à ce jour et constitue le système 4K triple laser à focale ultra-courte (UST) le plus net au monde.

Construit autour de la technologie propriétaire PixelLock™, d'un nouveau moteur optique de précision et d'un ensemble d'innovations de premier plan, Aetherion offre des performances sans précédent en termes de vitesse, d'échelle et de netteté, établissant une nouvelle référence pour les projections cinématographiques, les stades de sport et les jeux vidéo.

Combinant la clarté 4K jusqu'à 200 pouces, le jeu à faible latence de classe 1ms, VRR, ALLM, un contraste natif de 6 000:1, 3 300 lumens ISO (2 600 lumens ISO pour Aetherion Pro) et la technologie PixelLock™, qui fusionne et synchronise chaque pixel à l'échelle, Aetherion établit un nouveau niveau de performance pour la projection à ultra-courte portée. Il s'agit du premier projecteur UST de l'industrie capable de préserver l'intégralité des détails 4K dans une taille massive de 200 pouces.

« Aetherion est l'aboutissement de tout ce que nous avons appris en repoussant les limites de l'UST », déclare Andy Zhao, fondateur et CEO d'AWOL Vision. « Il est conçu pour être plus performant sur tous les plans : la vitesse pour les joueurs, la taille pour les amateurs de home cinéma et de sport, et une netteté qui surpasse celle de tous les projecteurs UST 4K. Que ce soit dans le salon, la salle de gaming ou le jardin, avec Aetherion, vous pouvez voir la différence au pixel près ».

Aetherion Max et Aetherion Pro seront présentés tout au long du CES 2026 sur le stand d'AWOL Vision dans le hall central, stand 20410.

FORMAT : 4K préservé jusqu'à 200 pouces

L'incroyable capacité d'Aetherion à maintenir la fidélité 4K à une échelle sans précédent est rendue possible par sa technologie propriétaire PixelLock™. La technologie d'alignement des pixels est conçue pour garantir que chaque pixel d'une image 4K est fusionné, synchronisé et parfaitement positionné sur l'écran, sans frange de couleur, désalignement ou flou, même à des tailles d'écran extrêmes allant jusqu'à 200 pouces. Les projecteurs UST sont particulièrement sujets à la dérive des pixels et à la séparation des couleurs en raison de leur angle de projection extrême et de leur chemin optique complexe. PixelLock™ a été créé spécifiquement pour résoudre ces défis.

Il s'agit d'un système intégré d'alignement optique, mécanique et numérique qui compense les tolérances des éléments de l'objectif, l'expansion induite par la température, les micro-gondolements des angles UST, les incohérences de la trajectoire de réflexion et les artefacts de séquençage DLP. Il garantit que chaque chemin lumineux est optiquement synchronisé, même lorsque les conditions extérieures changent. En voici les éléments clés :

Lentille en verre saphir avec revêtement en terres rares offrant des images d'une grande netteté avec une aberration chromatique pratiquement nulle tout en améliorant la transmission de la lumière, le contraste et la précision des couleurs.

offrant des images d'une grande netteté avec une aberration chromatique pratiquement nulle tout en améliorant la transmission de la lumière, le contraste et la précision des couleurs. Procédé de revêtement planétaire produisant des films optiques parfaitement uniformes et de haute précision dans une salle blanche de qualité pharmaceutique

produisant des films optiques parfaitement uniformes et de haute précision dans une salle blanche de qualité pharmaceutique Alignement congruent des pixels garantissant l'absence de franges de couleur même à grande échelle

garantissant l'absence de franges de couleur même à grande échelle Couvercle de lentille anti-poussière motorisé préservant la clarté au fil des années d'utilisation

Le résultat est une toile de taille théâtrale sans douceur, sans chute et sans compromis, idéale pour les cinémas à domicile, les grands salons et les espaces de divertissement axés sur la projection.

NETTETÉ : des visuels époustouflants sans effort

Aetherion offre l'image UST 4K la plus nette jamais obtenue, qu'elle soit appréciée directement à la sortie de la boîte ou qu'elle soit finement réglée par les amateurs de home cinéma. Son moteur optique avancé produit une clarté époustouflante avec une configuration minimale, soutenue par la technologie PixelLock™ d'AWOL Vision et une suite d'améliorations cinématographiques du contraste et des couleurs, notamment :

Contraste natif de 6 000:1 / 60 000:1 EBL (Enhanced Black Level) pour une imagerie profonde et dimensionnelle

pour une imagerie profonde et dimensionnelle EBL™ Shadow Refinement avec un système IRIS à 7 niveaux modelant la luminosité et optimisant les détails des ombres scène par scène.

modelant la luminosité et optimisant les détails des ombres scène par scène. 3 300 lumens ISO (Aetherion Max) et 2 600 lumens ISO (Aetherion Pro) pour des images lumineuses et percutantes qui tiennent la route dans les vrais salons.

(Aetherion Max) et (Aetherion Pro) pour des images lumineuses et percutantes qui tiennent la route dans les vrais salons. Technologie anti-RBE réduisant l'effet d'arc-en-ciel de 99,99 % pour une visualisation 2D et 3D sans distraction

réduisant l'effet d'arc-en-ciel de 99,99 % pour une visualisation 2D et 3D sans distraction Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+, prise en charge du mode cinéaste

Dynamic Tone Mapping (DTM) pour l'optimisation HDR en temps réel

Ensemble, ces innovations produisent des images d'une précision stupéfiante, avec des couleurs riches, des transitions tonales douces et une clarté exceptionnelle à chaque image.

VITESSE : performance ultra-réactive pour les jeux et l'action à la vitesse de la lumière

Aetherion offre une expérience de jeu et de mouvement de niveau supérieur grâce à un matériel avancé et à un contrôle intelligent des mouvements :

1ms de latence d'entrée à 240Hz pour une réactivité de jeu compétitive

pour une réactivité de jeu compétitive VRR (Variable Refresh Rate) pour des jeux et des sports fluides et sans déchirure

pour des jeux et des sports fluides et sans déchirure Auto Low Latency Mode (ALLM) pour une commutation instantanée vers les paramètres de jeu optimaux

pour une commutation instantanée vers les paramètres de jeu optimaux Dolby Vision Gaming : le premier projecteur à prendre en charge la technologie Dolby Vision Gaming, offrant un HDR réaliste avec des hautes lumières plus vives, des ombres plus profondes et des couleurs plus riches grâce à des métadonnées dynamiques.

: le premier projecteur à prendre en charge la technologie Dolby Vision Gaming, offrant un HDR réaliste avec des hautes lumières plus vives, des ombres plus profondes et des couleurs plus riches grâce à des métadonnées dynamiques. Gigabit Ethernet + Wi-Fi 7 pour le streaming à large bande passante et le cloud gaming

pour le streaming à large bande passante et le cloud gaming Alimenté par le MT9655 avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire EMMC - le SoC le plus puissant au monde, une première pour les projecteurs GTV.

Google Android TV 14.0 OS, le plus récent, le plus rapide, le plus intelligent

Disponibilité

Les projecteurs AWOL Vision Aetherion Max et Pro seront disponible dans le commerce en avril 2026 au prix de détail de 4 499 dollars, et l'Aetherion Pro au prix de 3 499 dollars. Les prix de prévente, les avantages des séries limitées et les lots réservés à Kickstarter seront mis en ligne début février 2026, pour une campagne d'une durée de sept semaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://awolvision.com/pages/aetherion-new-launch.

À propos d'AWOL Vision

Créé en 2020, AWOL Vision est un fabricant leader de solutions audiovisuelles innovantes spécialisé dans le développement de projecteurs laser RGB. Visant à révolutionner l'expérience du cinéma à domicile, AWOL Vision propose des technologies de projection de pointe qui offrent une qualité d'image, une clarté et une immersion inégalées. AWOL Vision, dont le siège se trouve à Delray Beach, en Floride, est la marque mère de Valerion.

