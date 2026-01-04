AWOL Vision stellt die Aetherion-Serie vor: Den weltweit schärfsten 4K-Triple-Laser-Ultrakurzdistanzprojektor mit branchenführender Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Schärfe

Der erste UST-Projektor mit Dreifach-Laser, der 4K-Auflösung bei Bildschirmgrößen von bis zu 200 Zoll liefert und für immersive Wohnzimmer, Heimkinos und reaktionsschnelle Spiele der nächsten Generation entwickelt wurde

LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision kündigt heute die Aetherion-Serie an, darunter den Aetherion Max und den Aetherion Pro. Die Produktreihe repräsentiert die bislang fortschrittlichste Projektionstechnologie der Marke und ist das weltweit schärfste 4K-Triple-Laser-Ultrakurzdistanzprojektionssystem (UST)..

AWOL Vision Aetherion Max

Basierend auf der proprietären PixelLock™-Technologie, einer neuen präzisen optischen Engine und einer Reihe von branchenführenden Innovationen bietet Aetherion eine beispiellose Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Schärfe und setzt damit neue Maßstäbe für Projektionen in Kinos, Sportstadien und im Gaming-Bereich.

Mit einer Kombination aus 4K-Klarheit bis zu 200 Zoll, Gaming mit einer Latenz von 1 ms, VRR, ALLM, einem nativen Kontrast von 6.000:1, 3.300 ISO-Lumen (2.600 ISO-Lumen für Aetherion Pro) und der PixelLock™-Technologie, die jedes Pixel in großem Maßstab zusammenführt und synchronisiert, setzt Aetherion neue Maßstäbe für die Ultra-Kurzdistanzprojektion. Er ist der erste UST-Projektor der Branche, der bei einer Größe von 200 Zoll die volle 4K-Auflösung beibehält.

„Aetherion ist das Ergebnis all unserer Erfahrungen, die wir bei der Erweiterung der Grenzen von UST gesammelt haben", so Andy Zhao, Gründer und CEO von AWOL Vision. „Er wurde entwickelt, um in jeder Hinsicht zu übertreffen: Geschwindigkeit für Gamer, Größe für Heimkino- und Sportbegeisterte und Schärfe, die jeden 4K-UST-Projektor übertrifft. Ob im Wohnzimmer, im Hobbyraum oder im Garten – mit Aetherion können Sie den Unterschied bis auf den Pixel genau sehen."

Aetherion Max und Aetherion Pro werden während der CES 2026 am Stand von AWOL Vision in der Central Hall, Stand 20410, vorgestellt.

SKALA: 4K konserviert bis zu 200"

Die unglaubliche Fähigkeit von Aetherion, 4K-Genauigkeit in einer beispiellosen Größe beizubehalten, wird durch die proprietäre PixelLock™-Technologie ermöglicht. Die Pixelausrichtungstechnologie wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass jedes einzelne Pixel eines 4K-Bildes verschmolzen, synchronisiert und perfekt auf dem Bildschirm positioniert ist, ohne Farbsäume, Fehlausrichtungen oder Unschärfen, selbst bei extremen Bildschirmgrößen von bis zu 200 Zoll. UST-Projektoren sind aufgrund ihres extremen Projektionswinkels und ihres komplexen Strahlengangs besonders anfällig für Pixelverschiebungen und Farbtrennung. PixelLock™ wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu lösen.

Es handelt sich um ein integriertes optisches + mechanisches + digitales Ausrichtungssystem, das Toleranzen der Linsenelemente, temperaturbedingte Ausdehnung, Mikroverformungen der UST-Winkel, Unregelmäßigkeiten im Reflexionsweg und DLP-Sequenzierungsartefakte kompensiert. Es stellt sicher, dass jeder Lichtweg optisch synchronisiert ist, selbst wenn sich die äußeren Bedingungen ändern. Zu den Kernelementen gehören:

Saphirglasobjektiv mit Seltenerdbeschichtung, das gestochen scharfe Bilder mit praktisch null chromatischer Aberration liefert und gleichzeitig die Lichtdurchlässigkeit, den Kontrast und die Farbgenauigkeit verbessert

das gestochen scharfe Bilder mit praktisch null chromatischer Aberration liefert und gleichzeitig die Lichtdurchlässigkeit, den Kontrast und die Farbgenauigkeit verbessert Planetares Beschichtungsverfahren , das in einem Reinraum in pharmazeutischer Qualität perfekt gleichmäßige, hochpräzise optische Folien erzeugt

, das in einem Reinraum in pharmazeutischer Qualität perfekt gleichmäßige, hochpräzise optische Folien erzeugt Kongruente Pixelausrichtung , die selbst bei großem Maßstab keine Farbsäume gewährleistet

, die selbst bei großem Maßstab keine Farbsäume gewährleistet Motorisierte staubdichte Objektivabdeckung, die auch nach jahrelangem Gebrauch für Klarheit sorgt

Das Ergebnis ist eine Leinwand in Kinoqualität ohne Unschärfe, ohne Abfall und ohne Kompromisse, ideal für Heimkinos, große Wohnzimmer und projektionsgesteuerte Unterhaltungsräume.

SCHÄRFE: Mühelos atemberaubende Bilder

Aetherion liefert das schärfste 4K-UST-Bild aller Zeiten, egal ob direkt nach dem Auspacken oder fein abgestimmt von Heimkino-Enthusiasten. Seine fortschrittliche optische Engine sorgt für atemberaubende Klarheit bei minimalem Einrichtungsaufwand, unterstützt durch die PixelLock™-Technologie von AWOL Vision und eine Reihe von kontrast- und farbverbessernden Funktionen, darunter:

6.000:1 nativer Kontrast / 60.000:1 EBL-Kontrast (Enhanced Black Level) für tiefe, dimensionale Bilder

für tiefe, dimensionale Bilder EBL™ Shadow Refinement mit einem 7-stufigen IRIS-System , das die Helligkeit formt und die Schattendetails Szene für Szene optimiert

, das die Helligkeit formt und die Schattendetails Szene für Szene optimiert 3.300 ISO-Lumen (Aetherion Max) und 2.600 ISO-Lumen (Aetherion Pro) für helle, ausdrucksstarke Bilder, die sich in echten Wohnzimmern behaupten

(Aetherion Max) und (Aetherion Pro) für helle, ausdrucksstarke Bilder, die sich in echten Wohnzimmern behaupten Anti-RBE-Technologie , die den Regenbogeneffekt um 99,99 % reduziert und so ein ablenkungsfreies 2D- und 3D-Seherlebnis ermöglicht

, die den Regenbogeneffekt um 99,99 % reduziert und so ein ablenkungsfreies 2D- und 3D-Seherlebnis ermöglicht Unterstützung für Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ und Filmmaker Mode

Dynamic Tone Mapping (DTM) für HDR-Optimierung in Echtzeit

Zusammen sorgen diese Innovationen für atemberaubend präzise Bilder mit satten Farben, sanften Tonübergängen und außergewöhnlicher Klarheit in jedem Einzelbild.

GESCHWINDIGKEIT: Ultra-reaktionsschnelle Leistung für Gaming + Action in Echtzeit

Aetherion bietet ein Bewegungs- und Spielerlebnis der nächsten Generation, das durch fortschrittliche Hardware und intelligente Bewegungssteuerung ermöglicht wird:

1 ms Eingangsverzögerung bei 240Hz für reaktionsschnelles Gaming

für reaktionsschnelles Gaming VRR (Variable Refresh Rate) für flüssiges, ruckelfreies Gameplay und Sportübertragungen

für flüssiges, ruckelfreies Gameplay und Sportübertragungen Auto Low Latency Mode (ALLM) für sofortiges Umschalten auf optimale Gaming-Einstellungen

für sofortiges Umschalten auf optimale Gaming-Einstellungen Dolby Vision Gaming : Der erste Projektor, der Dolby Vision Gaming unterstützt und dank dynamischer Metadaten lebensechtes HDR mit helleren Lichtern, tieferen Schatten und satteren Farben liefert

: Der erste Projektor, der Dolby Vision Gaming unterstützt und dank dynamischer Metadaten lebensechtes HDR mit helleren Lichtern, tieferen Schatten und satteren Farben liefert Gigabit Ethernet + Wi-Fi 7 für Streaming mit hoher Bandbreite und Cloud-Gaming

für Streaming mit hoher Bandbreite und Cloud-Gaming Angetrieben von MT9655 mit 8 GB RAM und 128 GB EMMC-Speicher – dem weltweit leistungsstärksten SoC-Chipsatz, der erstmals in GTV-Projektoren zum Einsatz kommt

Google Android TV 14.0 OS - der neueste, schnellste und intelligenteste

Verfügbarkeit

Der AWOL Vision Aetherion Max und Pro werden im April 2026 zu einem Verkaufspreis von 4.499 US-Dollar und der Aetherion Pro zu 3.499 US-Dollar erhältlich sein. Frühbucherpreise, limitierte Sonderangebote und exklusive Kickstarter-Bundles werden Anfang Februar 2026 für eine siebenwöchige Kampagne verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://awolvision.com/pages/aetherion-new-launch.

Informationen zu AWOL Vision

AWOL Vision wurde 2020 gegründet und ist ein führender Hersteller innovativer audiovisueller Lösungen, der sich auf die Entwicklung von RGB-Laserprojektoren spezialisiert hat. Mit dem Ziel, das Heimkinoerlebnis zu revolutionieren, bietet AWOL Vision modernste Projektionstechnologien, die eine unvergleichliche Bildqualität, Klarheit und Immersion bieten. AWOL Vision hat seinen Hauptsitz in Delray Beach, Florida, und ist die Muttermarke von Valerion.

