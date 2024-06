AXA XL's Alternative Capital Team selecteert Clearwater Analytics als leverancier van accountingdiensten voor beleggingen

BOISE, Idaho en PARIJS, 12 juni 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende wereldwijde leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, heeft vandaag aangekondigd dat het team voor alternatief kapitaal van AXA XL Clearwater heeft geselecteerd om strategische ondersteuning te bieden voor een deel van haar beleggingsportefeuille. Als een van de grootste schadeherverzekeraars ter wereld biedt AXA XL producten en diensten op het gebied van verzekeringen en risicobeheer voor middelgrote bedrijven tot grote multinationals, en herverzekeringsoplossingen voor verzekeringsmaatschappijen wereldwijd.

Na een zorgvuldige beoordeling van de rapportageoplossingen voor beleggingsbeheer op de markt, koos het team voor alternatief kapitaal van AXA XL voor Clearwater vanwege de bewezen betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en uitgebreide mogelijkheden om te voldoen aan hun complexe boekhouding en wettelijke vereisten, inclusief aangepaste grootboekboekposten.

"We zijn zeer verheugd AXA XL te verwelkomen als klant van Clearwater," zegt Keith Viverito, General Manager EMEA en APAC bij Clearwater Analytics. "Het is onze missie om geavanceerde oplossingen te leveren die beleggingsbeheer, boekhoudkundige workflows en rapportage drastisch verbeteren. Onze oplossingen bieden onze klanten de beste beleggingsanalyses en één enkele bron van waarheid voor hun beleggingsportefeuilles in alle beleggingscategorieën. Met deze oplossingen kunnen zij hun strategische groei- en investeringsdoelen te bereiken en navigeren door een voortdurend veranderend regelgevend landschap."

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Meer informatie over Clearwater is te vinden op clearwateranalytics.com.

