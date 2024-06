L'équipe Alternative Capital d'AXA XL choisit Clearwater Analytics pour la gestion de sa comptabilité des investissements.

BOISE, Idaho et PARIS, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), solution SaaS leader de gestion des investissements, de comptabilité et de reporting, annonce aujourd'hui que l'équipe Alternative Capital d'AXA XL, la division grands risques du groupe mondial d'assurance et de réassurance AXA, choisit Clearwater Analytics pour gérer une portion de son portefeuille d'investissement.

Après un examen approfondi des solutions disponibles sur le marché, AXA XL a choisi Clearwater pour sa fiabilité, sa précision et sa capacité à répondre aux exigences complexes du marché en matière de comptabilité auxiliaire des placements et de réglementation, y compris en ce qui concerne la tenue de positions comptables (ABOR) et le déversement des écritures comptables en compatibilité générale.

"Nous sommes très heureux d'accueillir AXA XL parmi les clients de Clearwater", a déclaré Keith Viverito, General Manager of EMEA et APAC chez Clearwater Analytics. "Notre mission est de fournir des solutions technologiques de pointe, qui simplifient la gestion des investissements, la comptabilité et le reporting. Nos clients bénéficient ainsi d'une vue consolidée de tous leurs actifs en portefeuille et peuvent ainsi prendre les meilleures décisions d'investissement et atteindre leurs objectifs stratégiques de croissance et d'investissement, dans un paysage réglementaire en constante évolution."

A propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), est une solution nativement SaaS, qui révolutionne la gestion des investissements. Grâce à son architecture "single instance, multi-tenant", Clearwater automatise la gestion de portefeuilles, la création de reporting, l'agrégation et la réconciliation de données, la comptabilité, la conformité, la gestion des risques et des ordres. Chaque jour, nos clients gèrent efficacement plus de 7,3 trillions de dollars d'actifs côtés et non côtés sur la plateforme. Plus d'informations sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com.

