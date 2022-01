Axiom Space bildet Oberst Walter Villadei von der italienischen Luftwaffe als professionellen Astronauten für zukünftige Weltraummissionen aus

HOUSTON, 12. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Axiom Space, Inc., das führende Unternehmen für bemannte Raumfahrt und bemannte Raumfahrtinfrastruktur, gab am Dienstag bekannt, dass es Oberst Walter Villadei von der italienischen Luftwaffe (ItAF) in seinem Hauptquartier in Houston willkommen geheißen hat, um im Johnson Space Center (JSC) der NASA eine Astronautenausbildung im Rahmen der professionellen Astronautendienste von Axiom zu beginnen.