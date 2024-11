AXOR Helmets brille à l'EICMA 2024, Milan, avec des connexions mondiales

MILAN, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AXOR Helmets, une filiale de Vega Auto, a fait des débuts remarqués lors du prestigieux événement EICMA à Milan, attirant l'attention des passionnés de moto, des influenceurs et des célébrités du monde entier. Cette vitrine pleine d'énergie, qui mettait en avant l'engagement d'AXOR en matière de sécurité, d'innovation et de design, a été accueillie avec enthousiasme par les principaux acheteurs et acteurs de l'industrie, principalement d'Amérique du Sud, d'Europe, de Chine et des États-Unis.

Sur le stand d'AXOR, les visiteurs du monde entier ont pu découvrir la gamme de casques de haute qualité conçus par l'entreprise. Le casque haut de gamme Brutale , lancé par l'équipe de direction d'AXOR, a été l'un des produits phares de l'événement. Conçue avec deux spoilers pour améliorer l'aérodynamisme et la stabilité du pilote, la Brutale incarne l'engagement d'AXOR à combiner style, sécurité et fonctionnalité. Ce casque offre aux professionnels et aux conducteurs de tous les jours une solution avancée en matière de stabilité et de confort à grande vitesse.

L'événement a été rehaussé par la présence d'influenceurs indiens de renom, y compris des personnalités populaires telles que XBHP, JS Films, et des célébrités de Bollywood telles que John Abraham, qui ont visité le stand AXOR. Leur intérêt et leur présence ont contribué au succès de la participation d'AXOR à l'EICMA, démontrant l'influence croissante d'AXOR, tant au niveau national qu'international.

S'appuyant sur les liens établis et les réactions positives reçues à l'EICMA, AXOR se prépare déjà à faire de l'EICMA un engagement annuel, garantissant une plate-forme internationale continue pour partager ses dernières avancées avec les communautés de motocyclistes du monde entier.

L'EICMA 2024 marque également une étape importante pour AXOR Helmets, car la marque prévoit de lancer le Brutale et d'autres lignes de casques populaires en Inde lors de la India Bike Week (IBW) 2024, qui aura lieu à Goa. Cette expansion permet aux conducteurs indiens de bénéficier des mêmes modèles de casques innovants que ceux célébrés à l'échelle mondiale.

À partir de janvier 2025, la série AXOR Retro, y compris le casque Brutale , sera disponible à l'achat sur différentes plateformes, y compris le site officiel d'AXOR et les places de marché tierces populaires, telles qu'Amazon et Flipkart. En outre, le réseau national de distributeurs agréés d'AXOR assurera une large accessibilité à ces produits, répondant ainsi à la demande croissante des conducteurs indiens.

