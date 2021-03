B. Braun Avitum AG i CytoSorbents Corporation ogłaszają zawarcie umowy o globalnej współpracy marketingowej w zakresie promocji platformy do ciągłego oczyszczania krwi OMNI® z adsorberem CytoSorb®

Adsorber CytoSorb ® jest stosowany w intensywnej terapii do pozaustrojowego usuwania cytokin i mediatorów zapalnych z krwiobiegu i może być obsługiwany wraz z aparatem do dializoterapii w ostrej niewydolności nerek B. Braun OMNI ® . B. Braun dostarczy na rynek aparaty OMNI ® i OMNIset ® Plus, natomiast CytoSorbents z pomocą sieci bezpośrednich sprzedawców, partnerów strategicznych i dystrybutorów będzie kontynuował sprzedaż CytoSorb ® . CytoSorb ® posiada znak CE i jest dystrybuowany w 67 krajach na całym świecie.

Dr Holger Seeberg, członek zarządu B. Braun Avitum stwierdził: „Z przyjemnością ogłaszamy zawarcie umowy współpracy marketingowej z CytoSorbents. Chcemy dzięki tej współpracy zapewnić lekarzom i ośrodkom medycznym jedną z najbardziej obiecujących metod walki z zagrażającymi życiu stanami zapalnymi z pomocą jednej z najlepszych dostępnych obecnie platform do oczyszczania krwi w środowisku intensywnej terapii".

Dr Phlip Chan, dyrektor generalny CytoSorbents, oświadczył: „Jesteśmy zachwyceni faktem dołączenia B.Braun, zaufanej organizacji globalnej i czołowego producenta w dziedzinie terapii nerkozastępczej i intensywnej terapii, do sieci partnerów CytoSorbents. Platforma B. Braun OMNI® to elegancka i potężna maszyna, która zapewnia lekarzom elastyczność korzystania z CytoSorb® w leczeniu pacjentów cierpiących na szereg zagrażających życiu chorób na oddziale intensywnej terapii".

Chris Cramer, wiceprezes działu rozwoju działalności w CytoSorbents dodał: „Bardzo cieszy nas rozpoczęcie nowego partnerstwa z B. Braun, która jest światowej klasy firmą. Sądzę, że nasze partnerstwo przyniesie szereg wzajemnych korzyści. Planujemy bliską współpracę ze światowymi strukturami B. Braun, aby zwiększać skalę łącznego zastosowania CytoSorb®, czołowego preparatu do leczenia burzy cytokinowej, z najnowszą platformą do oczyszczania pozaustrojowego OMNI® i zestawem OMNIset® Plus, by pomagać pacjentom na całym świecie".

Umowa globalnej współpracy marketingowej dotyczy krajów, w których zarejestrowano oba produkty (w szczególności nie dotyczy rynku amerykańskiego). Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione.

B. Braun

B. Braun jest jednym z czołowych światowych producentów wyrobów medycznych i produktów i usług farmaceutycznych. Zatrudniając 64 tys. pracowników w 64 krajach, B. Braun opracowuje wysokiej jakości systemy produktowe i usługi dla użytkowników na całym świecie. W 2019 r. Grupa uzyskała sprzedaż rzędu 7,5 mld euro. Każda usługa świadczona przez B. Braun jest efektem działań całego przedsiębiorstwa i głębokiego zrozumienia potrzeb użytkowników. Opracowując produkty, systemy produktowe i usługi, B. Braun przyjmuje rolę partnera treningowego. Jest przewodnikiem, który promuje nowe rozwiązania poprzez konstruktywny dialog i motywowanie do wprowadzania usprawnień. Dzięki wciąż rozszerzanej ofercie skutecznych rozwiązań do opieki medycznej, B. Braun walnie przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństw.

CytoSorbents Corporation ( NASDAQ: CTSO )

CytoSorbents Corporation jest liderem w dziedzinie intensywnej immunoterapii, specjalizującym się w oczyszczaniu krwi. Flagowy produkt firmy, CytoSorb® został zatwierdzony w Unii Europejskiej i jest dystrybuowany do 67 krajów na całym świecie jako pozaustrojowy adsorber cytokin, którego celem jest ograniczenie tzw. burzy cytokinowej lub zespołu uwalniania cytokin, mogącego powodować rozległy stan zapalny, niewydolność narządów i śmierć w przebiegu poważnych chorób. W takich warunkach ryzyko śmierci jest bardzo wysokie, jednak nie istnieje żadna efektywna metoda leczenia. CytoSorb® używany jest również w trakcie i po operacji serca do usuwania mediatorów zapalnych mogących prowadzić do komplikacji pooperacyjnych, w tym niewydolności wielonarządowej. CytoSorb® został jak dotąd wykorzystany w leczeniu 121 tys. osób. CytoSorb® uzyskał znak CE w zakresie usuwania bilirubiny (choroba wątroby), mioglobiny (uraz) i obu substancji tikagrelor oraz rywaroksabanu podczas zabiegów chirurgicznych klatki piersiowej. CytoSorb® uzyskał także Awaryjną autoryzację Agencji Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych do stosowania u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19 z zagrażającą lub potwierdzoną niewydolnością oddechową, w określonych okolicznościach. CytoSorb® uzyskał także Oznaczenie FDA Breakthrough Designation w zakresie usuwania tikagreloru w aparatach krążenia pozaustrojowego podczas nagłych i pilnych operacji chirurgicznych klatki piersiowej.

Technologie oczyszczania CytoSorbents są oparte o biozgodne, wysoce porowate cząstki polimerowe, które aktywnie usuwają substancje toksyczne z krwi i innych płynów ustrojowych poprzez wychwytywanie w porach i adsorpcję powierzchniową. Technologie firmy uzyskały finansowanie bez oddawania udziałów, umowy i inne formy finansowania o wartości przeszło 38 mln dolarów od agencji DARPA, Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH), Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (NHLBI), Armii USA, Sił Powietrznych USA, Dowództwa Operacji Specjalnych USA (SOCOM), Służb Zaopatrzenia Sił Powietrznych USA i innych organizacji. Spółka opracowuje szereg produktów w oparciu o swoją unikalną technologię oczyszczania krwi chronioną przez wiele patentów amerykańskich i międzynarodowych i podlegających wielu zgłoszeniom patentowym, w tym m.in. ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, DrugSorb™ i ContrastSorb. Więcej informacji na stronie internetowej firmy: www.cytosorbents.com oraz www.cytosorb.com . Obserwuj nas na Facebooku i Twitterze .

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące kwalifikujące się do zasad wyłączenia odpowiedzialności „Safe Harbor" na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Wspomniane wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. stwierdzenia dotyczące planów, celów, oświadczeń i opinii, które nie stanowią faktów historycznych i zazwyczaj zawierają takie określenia, jak „może", „powinien", „oczekuje", „planuje", „spodziewa się", „uważa", „szacuje", „przewiduje", „potencjalny", „kontynuuje" i podobne, przy czym niektóre wypowiedzi prognozujące mogą zostać sformułowane w inny sposób. Należy pamiętać, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej odzwierciedlają obecną ocenę i oczekiwania zarządu, jednak faktyczne rezultaty, zdarzenia i wynik mogą znacząco odbiegać od tych podanych w wypowiedziach prognozujących. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania takich różnic obejmują czynniki ryzyka omówione w raporcie rocznym na formularzu 10-K przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA („SEC") 5 marca 2020 r., wraz z aktualizacją o czynniki ryzyka zgłoszone w raportach kwartalnych firmy na formularzu 10-Q oraz w informacjach prasowych i innych materiałach dla udziałowców publikowanych przez firmę okresowo, w których stara się ona przedstawiać podmiotom zainteresowanym ryzyko i czynniki mogące wpływać na jej działalność. Spółka ostrzega, że nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do takich wypowiedzi prognozujących. Nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji lub rewizji żadnych wypowiedzi prognozujących, niezależnie od tego, czy pojawią się nowe informacje, czy zaistnieją przyszłe zdarzenia lub pozostałe okoliczności nie objęte wymogiem federalnego prawa papierów wartościowych.

Kontakt Cytosorbents: Amy Vogel Relacje z inwestorami (732) 398-5394 [email protected] B. Braun SE

Komunikacja korporacyjna

Kontakt:

Mechthild Claes

Tel. +49 5661 71-3385

[email protected] Kontakt PR: Eric Kim Rubenstein Public Relations 212-805-3055 [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1447289/B_Braun_OMNI.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1447290/CytoSorb_Device.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1447291/B_Braun_Avitum_AG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1096384/CytoSorbents_Working_To_Save_Lives_Logo.jpg

Related Links

www.cytosorbents.com



SOURCE CytoSorbents Corporation; B. Braun Avitum AG