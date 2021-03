Spoločnosti B. Braun Avitum AG a CytoSorbents Corporation oznámili globálnu dohodu o spoločnom marketingu na podporu platformy na kontinuálne čistenie krvi OMNI® s CytoSorb®

Dr. Holger Seeberg, člen predstavenstva spoločnosti B. Braun Avitum, uviedol: „Sme nadšení, že môžeme oznámiť túto dohodu o spoločnom marketingu so spoločnosťou CytoSorbents. Prostredníctvom tejto spolupráce chceme lekárom a lekárskym strediskám poskytnúť jeden z najsľubnejších spôsobov na kontrolu smrteľného zápalu prostredníctvom jednej z najschopnejších platforiem na čistenie krvi, ktoré sú dnes k dispozícii pre intenzívnu starostlivosť. "

Dr. Phillip Chan, generálny riaditeľ spoločnosti CytoSorbents, uviedol: „Sme radi, že sme do siete partnerov CytoSorbents pridali dôveryhodnú globálnu organizáciu B. Braun, popredného hráča v oblasti renálnej substitučnej liečby a medicíny intenzívnej starostlivosti. Platforma OMNI® spoločnosti B. Braun je elegantný a výkonný prístroj, ktorý poskytuje lekárom flexibilitu pri používaní CytoSorb® na liečbu pacientov trpiacich širokou škálou smrteľných stavov na jednotke intenzívnej starostlivosti."

Pán Chris Cramer, viceprezident pre rozvoj podnikania v spoločnosti CytoSorbents, dodal: „Sme veľmi nadšení, že môžeme nadviazať toto nové partnerstvo so spoločnosťou B. Braun, ktorá je spoločnosťou svetového formátu. Veríme, že toto partnerstvo má veľa synergií a plánujeme so spoločnosťou úzko spolupracovať. Globálna obchodná organizácia B. Braun rozšíri kombinované použitie CytoSorb®, poprednej liečby cytokínových búrok, o najnovšiu mimotelovú platformu B. Braun, sadu krvných línií OMNI® a OMNIset® Plus, na pomoc pacientom po celom svete."

Táto globálna dohoda o spoločnom marketingu sa vzťahuje na krajiny, kde sú oba produkty registrované (trh USA je výslovne vylúčený). Finančné podmienky tejto dohody neboli zverejnené.

O spoločnosti B. Braun

B. Braun je jedným z popredných svetových výrobcov lekárskych prístrojov, farmaceutických výrobkov a služieb. Spoločnosť B. Braun so 64 000 zamestnancami v 64 krajinách vyvíja vysoko kvalitné produktové systémy a služby pre používateľov na celom svete. V roku 2019 dosiahla skupina tržby 7,5 miliárd EUR. Každá služba poskytovaná spoločnosťou B. Braun zahŕňa všetky jej odborné znalosti a hlboké pochopenie potrieb používateľov. Pri vývoji svojich výrobkov, produktových systémov a služieb pôsobí B. Braun ako spoločník. Spoločník, ktorý podporuje vývoj prostredníctvom konštruktívneho dialógu a motivácie zlepšovať veci. B. Braun svojím neustále sa rozširujúcim portfóliom efektívnych riešení lekárskej starostlivosti významne prispieva k ochrane a zlepšovaniu zdravia ľudí.

O spoločnosti CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

Spoločnosť CytoSorbents Corporation je lídrom v imunoterapii v rámci intenzívnej starostlivosti so špecializáciou na čistenie krvi. Jej vlajková loď, produkt CytoSorb®, je schválený v Európskej únii s distribúciou v 67 krajinách po celom svete ako extrakorporálny adsorbér cytokínov navrhnutý na zníženie „cytokínovej búrky" alebo „syndrómu uvoľnenia cytokínov", ktoré by inak mohli spôsobiť rozsiahly zápal, zlyhanie orgánov a smrť pri bežných kritických ochoreniach. Ide o stavy, pri ktorých je riziko úmrtia extrémne vysoké, a napriek tomu neexistuje účinná liečba. CytoSorb® sa tiež používa počas a po operácii srdca na odstránenie zápalových mediátorov, ktoré môžu viesť k pooperačným komplikáciám vrátane zlyhania viacerých orgánov. CytoSorb® bol doteraz použitý pri viac ako 121 000 liečeniach u ľudí. CytoSorb® dostal rozšírenie označenia CE-Mark na odstránenie bilirubínu (ochorenie pečene), myoglobínu (trauma) a tikagreloru aj rivaroxabanu počas kardiotorakálnej chirurgie. CytoSorb® získal v USA povolenie na núdzové použitie od FDA (FDA Emergency Use Authorization) na použitie u kriticky chorých pacientov s COVID-19 s bezprostredným alebo potvrdeným respiračným zlyhaním za určitých okolností. CytoSorb® tiež získal prelomové označenie od FDA (FDA Breakthrough Designation) za odstránenie tikagreloru v kardiopulmonálnom bypassovom okruhu počas urgentnej kardiotorakálnej chirurgie.

Technológie čistenia CytoSorbents sú založené na biokompatibilných, vysoko poréznych polymérnych guľôčkach, ktoré dokážu aktívne odstraňovať toxické látky z krvi a iných telesných tekutín zachytávaním pórov a povrchovou adsorpciou. Technológie spoločnosti získali nedelený grant, kontrakt a ďalšie financovanie vo výške viac ako 38 miliónov dolárov od spoločnosti DARPA, amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb (U.S. Department of Health and Human Services - HHS), Národných inštitútov zdravia (National Institutes of Health - NIH), Národného inštitútu srdca, plúc a krvi (National Heart, Lung, and Blood Institute - NHLBI), Americkej armády, Amerického letectva (U.S. Air Force), Amerického velenia špeciálnych operácií (U.S. Special Operations Command - SOCOM), Oddelenia materiálneho velenia vzdušných síl (Air Force Material Command - USAF / AFMC) a ďalších organizácií. Spoločnosť má vo vývoji veľa produktov založených na tejto jedinečnej technológii čistenia krvi, ktoré sú chránené mnohými vydanými americkými a medzinárodnými patentmi a mnohými nevybavenými žiadosťami. Patria medzi ne ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, DrugSorb™, ContrastSorb, a iné. Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti na adrese www.cytosorbents.com a www.cytosorb.com alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

Forward-Looking Statements

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré boli vydané s cieľom splniť podmienkty zákona o reforme sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Tieto výhľadové vyhlásenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, vyhlásenia o našich plánoch, cieľoch, vyhláseniach a nejde o historické fakty a zvyčajne ich je možné identifikovať vďaka výrazom ako „môže", „má", „mohol by", „očakáva", „plánuje", „predpokladá", „verí", „odhaduje", „predpovedá", „potenciálne", „pokračuje" a podobnými slovami, hoci niektoré výhľadové vyhlásenia sú vyjadrené inak. Mali by ste si byť vedomí, že výhľadové vyhlásenia v tejto tlačovej správe predstavujú súčasný úsudok a očakávania manažmentu, ale naše skutočné výsledky, udalosti a výkon sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výhľadových vyhláseniach. Medzi faktory, ktoré by mohli spôsobiť alebo prispieť k takýmto rozdielom, patria okrem iného riziká diskutované v našej výročnej správe na formulári 10-K podanej na SEC 5. marca 2020, aktualizovanej o riziká uvedené v našich štvrťročných správach na formulári 10-Q a v tlačových správach a iných oznámeniach akcionárom, ktoré priebežne vydávame, a ktorých zámerom je informovať zainteresované strany o rizikách a faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na naše podnikanie. Upozorňujeme, že by ste sa nemali spoliehať na žiadne takéto výhľadové vyhlásenia. Neprijímame žiadnu povinnosť verejne aktualizovať alebo revidovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo iných prípadov, okrem prípadov kedy je to vyžadované federálnymi zákonmi o cenných papieroch.

