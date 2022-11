Baby Jogger® s'associe à Robin Arzón pour présenter la nouvelle poussette Summit X3

L'édition limitée City Royalty est inspirée et conçue par Robin Arzón

ATLANTA, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Baby Jogger®, qui fait partie du portefeuille mondial de marques de Newell Brands, est heureuse de vous présenter sa nouvelle poussette de jogging Summit X3 en édition limitée, conçue en partenariat avec Robin Arzón, mère et leader mondiale du fitness. Baby Jogger et Robin Arzón partagent une mission : donner aux parents les moyens d'être eux-mêmes, de repousser leurs limites et de ne pas s'en imposer. Utilisatrice de la première poussette Summit X3, Robin Arzón a conçu le design exclusif City Royalty avec des tissus noirs audacieux et des accents dorés inspirés de sa ville natale, New York.

« La royauté est le thème de ma ligne Summit X3, en édition limitée. « Chin Up, Crown On » est mon mantra en tant que mère, professionnelle, athlète, et plus encore. L'histoire des couleurs or et noir évoque la couronne et la ville qui est notre royaume. Il n'est pas nécessaire de sacrifier le style à la fonction », a déclaré Robin Arzón.

Conçue pour que les familles puissent s'aventurer en toute confiance, la poussette de Baby Jogger rehausse les équipements de grosse puériculture pour les rendre plus élégants grâce à une gamme de finitions et de tissus chics, qui englobent les tendances actuelles observées dans les industries de la mode et de l'automobile. Le design de la poussette Summit X3 de Robin Arzón comprend une housse de harnais en cuir végétalien, ainsi qu'un imprimé urbain unique inspiré de New York et conçu par un artiste local. La poussette de jogging Summit X3 comprend également des caractéristiques supérieures, des innovations et des détails comme :

Des pneus avec suspensions intégrales pour une conduite en douceur sur tous les terrains

Un frein de décélération manuel pour garder le contrôle en descente

Le pliage à une main breveté pour un rangement simple

Un siège inclinable pour le confort du tout petit tout au long du trajet

Une canopy avec protection UV50+ pour protéger l'enfant du soleil, ainsi que des bords réfléchissants et des fenêtres pour regarder l'enfant

Aérations latérales pour améliorer la circulation de l'air

« Lorsque j'ai choisi une poussette de jogging, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais l'utiliser avec ma famille. La poussette Summit X3 de Baby Jogger était la poussette de jogging la plus recommandée quand j'étais enceinte et c'est celle que j'utilise avec ma fille, Athéna. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle permet une conduite en douceur, résiste à l'usure et s'adapte à des terrains différents comme les trottoirs, les flaques d'eau ou de manière générale, la vie urbaine », a déclaré Robin Arzón.

L'édition limitée de la poussette de jogging Summit X3 est disponible chez John Lewis au Royaume-Uni, Babymarkt en Allemagne, babyjogger.eleven.it en Italie, et Bobowózki, BabyHit, BabyLand, Mama i Ja et Xland en Pologne.

Pour plus de détails sur la poussette de jogging Baby Jogger Summit X3 City Royalty, visitez https://www.babyjogger.eu/en/stroller/jogging/summit-x3/city-royalty et suivez @babyjogger sur Instagram et Facebook. Continuez de suivre Robin Arzón sur Instagram (@robinnyc).

À propos de Baby Jogger®

Les produits Baby Jogger® sont conçus pour les parents actifs qui veulent partager leurs aventures avec leurs enfants. Depuis la création de la toute première poussette de jogging en 1984, Baby Jogger® ne se limite pas aux poussettes de jogging, mais a créé des équipements de grosse puériculture afin que toutes les passions et tous les styles de vie puissent s'exprimer : poussettes pour les voyages ou les aventures hors des sentiers battus, sièges-auto légers et chaises hautes étroites pour simplifier la vie en ville. Baby Jogger® aide les parents et les enfants à vivre pleinement leur vie, à cultiver leur curiosité, à entreprendre de nouvelles aventures et à réaliser leurs rêves. Baby Jogger® appartient à Newell Brands, une entreprise de biens de consommation de premier plan à l'échelle mondiale.

À propos de Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) est un leader mondial des biens de consommation avec un portefeuille solide de marques bien connues, notamment Rubbermaid, FoodSaver, Calphalon, Sistema, Sharpie, Paper Mate, Dymo, EXPO, Elmer's, Yankee Candle, Graco, NUK, Rubbermaid Commercial Products, Spontex, Coleman, Campingaz, Oster, Sunbeam et Mr. Coffee. Les marques bien-aimées de Newell Brands, respectueuses de la planète, améliorent et illuminent la vie des consommateurs chez eux et hors de chez eux en créant des moments de joie, en renforçant la confiance et en leur apportant la tranquillité d'esprit.

Ce communiqué de presse et d'autres renseignements sur Newell Brands sont disponibles sur le site Web de l'entreprise, https://www.newellbrands.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925694/BBJ_Summit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925695/Baby_Jogger_Summit_x_Robin_Arzon_Lifestyle_Run_Cab.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925696/Baby_Jogger_Summit_x_Robin_Arzon_Lifestyle_Mural__1.jpg

SOURCE Newell Brands