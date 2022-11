Baby Jogger® spolupracuje s Robin Arzón na predstavení nového módneho joggingového kočíka Summit™ X3

Módny prvok z limitovanej edície „City Royal" inšpirovala a navrhla Robin Arzón

ATLANTA, 2. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Baby Jogger®, ktorý je súčasťou globálneho portfólia značiek Newell Brands, s potešením oznamuje svoju novú limitovanú edíciu športového kočíka Summit™ X3 Jogging, ktorý bol navrhnutý v spolupráci s globálnou líderkou v oblasti fitness a matkou, Robin Arzón. Značka Baby Jogger aj Robin zdieľajú poslanie podporovať a povzbudzovať rodičov, aby boli tou najlepšou osobnosťou, posúvali svoje hranice a nikdy sa nedržali bokom. Robin, ako pôvodná používateľka kočíka Summit X3, navrhla exkluzívnu módnu značku „City Royalty" s výraznými čiernymi látkami so zlatými detailmi inšpirovanú jej rodným mestom New York.

„Royalty je témou mojej limitovanej edície módneho prvku Summit X3. „Chin Up, Crown On" (Brada hore, nasadiť korunu) je mojou mantrou ako matky, manažérky, športovkyne a atď. Príbeh zlatej a čiernej farby evokuje korunu a mesto, ktoré je naším kráľovstvom. Funkcii nie je potrebné obetovať štýl," povedala Robin Arzón.

Baby Jogger, zhotovený s presvedčením, aby mohli rodiny spoločne vyrážať za dobrodružstvom, pozdvihuje tradičný detský kočík na úhľadnejší s množstvom elegantných povrchových úprav a látok, ktoré zahŕňajú súčasné trendy v módnom a automobilovom priemysle. Robinin dizajn kočíka Summit X3 má kožené popruhy a značkový štítok a jedinečnú mestskú sieťovú potlač inšpirovanú mestom New York a navrhnutú miestnym umelcom. Kočík na behanie Summit X3 má tiež luxusné funkcie, inovácie a detaily, ako:

odpruženie všetkých kolies pre plynulú jazdu na akomkoľvek teréne,

ručne ovládaná spomaľovacia brzda, ktorá vám zachová ovládanie pri jazde z kopca,

charakteristické skladanie sedačky jednou rukou pre jednoduché uloženie,

naklápacia sedačka pre pohodlie dieťaťa počas celej jazdy,

strieška UV50+ s okienkami a reflexným lemom na ochranu dieťaťa pred slnkom,

sieťované bočné vetracie otvory pre lepšie prúdenie vzduchu.

„Pri výbere kočíka na behanie som premýšľala o tom, ako ho využijem so svojou rodinou. Kočík Summit X3 od Baby Jogger bol najviac odporúčaný, keď som bola tehotná, a je to kočík na jogging, ktorý používam so svojou dcérou Athenou. Najviac mi vyhovuje to, že poskytuje plynulú jazdu a je schopný odolávať opotrebovaniu a terénu pri prekonávaní obrubníkov, kaluží či mestskej premávky," podelila sa o svoje dojmy Robin, a celkovo mestský život," povedala Robin.

Limitovaná edícia City Royalty módneho kočíka na jogging Summit X3 je k dispozícii v obchodoch John Lewis vo Veľkej Británii, Babymarkt v Nemecku, na stránke babyjogger.eleven.it v Taliansku a v obchodoch Bobowózki, BabyHit, BabyLand, Mama i Ja a Xland v Poľsku.

Viac informácií o detskom kočíku na jogging Baby Jogger Summit X3 z edície City Royalty nájdete na stránke www.babyjogger.com a sledujte @babyjogger na sieťach Instagram a Facebook. Nezabudnite naďalej sledovať Robin Arzón na jej ceste na Instagrame (@robinnyc).

O Baby Jogger®

Produkty Baby Jogger® sú vytvorené pre aktívnych rodičov, ktorí chcú so svojimi deťmi vyrážať za dobrodružstvami. Od vytvorenia úplne prvého kočíka na jogging v roku 1984 expandovala spoločnosť Baby Jogger® za hranice športových kočíkov a priniesla detské vybavenie pre akýkoľvek životný štýl či koníček - kočíky na cestovanie a výlety v teréne či ľahké autosedačky a vysoké stoličky na zjednodušenie života v meste. Baby Jogger® podporuje plnohodnotný život rodičov a detí, rozvíja zvedavosť, umožňuje zažívať nové dobrodružstvá a realizovať ich sny. Značku Baby Jogger® vlastní spoločnosť Newell Brands, popredná svetová spoločnosť so spotrebným tovarom

O spoločnosti Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) je popredná svetová spoločnosť so spotrebným tovarom so silným portfóliom známych značiek vrátane Rubbermaid, FoodSaver, Calphalon, Sistema, Sharpie, Paper Mate, Dymo, EXPO, Elmer's, Yankee Candle, Graco, NUK, Rubbermaid Commercial Products, Spontex, Coleman, Campingaz, Oster, Sunbeam a Mr. Coffee. Obľúbené značky spoločnosti Newell Brands sú priateľské k planéte, zlepšujú a uľahčujú životy spotrebiteľov doma aj vonku tým, že vytvárajú chvíle radosti a pohody, a budujú dôveru.

Táto tlačová správa a ďalšie informácie o značkách Newell sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti www.newellbrands.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1925694/BBJ_Summit.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1925695/Baby_Jogger_Summit_x_Robin_Arzon_Lifestyle_Run_Cab.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1925696/Baby_Jogger_Summit_x_Robin_Arzon_Lifestyle_Mural__1.jpg

SOURCE Newell Brands