Bach visita Guangzhou y elogia a Heung Kong: ¡Verdaderamente magnífico!

GUANGZHOU, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la tarde del 10 de noviembre, el Dr. Thomas Bach, presidente Honorario Vitalicio del COI, visitó Guangzhou. Durante su visita, recorrió la X Exposición de Arte Deportivo de China y la Exposición de Cultura Deportiva de China, rememorando sus inolvidables experiencias en los Juegos Nacionales a lo largo de los años. Asimismo, recibió una obra de arte de estilo chino como obsequio del Museo del Deporte de China. Posteriormente, Bach visitó la Plaza de Arte One Heung Kong, donde exploró una exposición del renombrado escultor Yuan Xikun.

En la inauguración de la exposición, Bach cortó la cinta y se sumergió en la muestra de Yuan Xikun. Admirando una escultura que Yuan había creado meticulosamente para él, Bach se detuvo a contemplarla e incluso posó para una foto, creando un emotivo momento que se conoció como "Bach conoce a Bach". Elogió las obras de Yuan, convencido de que capturaban a la perfección el espíritu y la esencia de las figuras deportivas, mostrando una fusión ideal entre el espíritu deportivo y el arte humanista.

Yuan Xikun, artista de renombre internacional, ha sido nombrado Maestro Artístico de la ONU para el Medio Ambiente y goza de gran prestigio en el mundo del arte. Ha creado una serie de esculturas hiperrealistas del fundador del Comité Olímpico Moderno, Pierre de Coubertin, del expresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, y del propio Bach. Estas obras no solo inmortalizan el carisma de los líderes olímpicos, sino que también constituyen valiosos testimonios de la memoria deportiva y humanista.

En una entrevista con el Guangzhou Daily, Bach expresó su alegría por visitar China en cada ocasión. Su viaje a los Juegos Nacionales le permitió conocer a numerosos atletas destacados, lo que convirtió la experiencia en algo sumamente valioso. Estaba convencido de que los XV Juegos Nacionales de la República Popular China serían un rotundo éxito tanto para los atletas como para los organizadores.

En la Casa de Campeones One Heung Kong, Bach también mantuvo un cordial intercambio con varios representantes de campeones deportivos, entre ellos el campeón mundial de bádminton Tang Jiuhong, el campeón olímpico y plusmarquista mundial Wu Dajing, el campeón de plataforma sincronizada de 10 metros masculino de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y entrenador jefe del equipo de saltos de Guangzhou, Zhang Yanquan, y la exatleta del equipo nacional chino de natación sincronizada y campeona mundial Zhong Ni. Juntos, presenciaron la inauguración de esta plataforma que integra el espíritu deportivo y el talento artístico durante los Juegos Nacionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822084/image_841870_12507477.jpg