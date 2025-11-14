Thomas Bach visite Guangzhou et fait l'éloge de One Heung Kong : vraiment magnifique !

GUANGZHOU, Chine, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Thomas Bach, président d'honneur à vie du CIO, s'est rendu à Guangzhou dans l'après-midi du 10 novembre. Il y a visité la 10e exposition d'art sportif de Chine et l'exposition de culture sportive de Chine, se remémorant les expériences inoubliables vécues lors des Jeux nationaux au fil des ans. Il a également reçu une œuvre d'art caractéristique de la Chine, offerte par le Musée du sport de Chine. Il s'est ensuite rendu dans le carré d'art One Heung Kong, où il a visité une exposition du célèbre sculpteur Yuan Xikun.

Sur place, M. Bach a coupé le ruban de l'exposition d'art et s'est plongé dans les œuvres de Yuan Xikun. Devant un portrait méticuleusement réalisé pour lui par le sculpteur, M. Bach s'est arrêté pour l'admirer et a même posé pour une photo qui a donné lieu à un moment chaleureux, baptisé « Bach rencontre Bach ». Ne tarissant pas d'éloges sur les œuvres de Yuan Xikun, il a déclaré qu'elles saisissaient parfaitement l'esprit et l'essence des personnalités sportives et qu'elles représentaient un mélange parfait d'esprit sportif et d'art humaniste.

Yuan Xikun, artiste de renommée internationale qui jouit d'une grande notoriété dans le monde de l'art, a été honoré du titre de Maître artiste des Nations unies pour l'environnement. Il a créé une série de sculptures réalistes du fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, de l'ancien président du CIO, Juan Antonio Samaranch, et de M. Bach lui-même. Ces œuvres immortalisent non seulement le charisme des dirigeants olympiques, mais sont aussi les précieux réceptacles de souvenirs sportifs et humains.

Dans un entretien accordé au journal « Guangzhou Daily », M. Bach a exprimé la joie qu'il éprouve chaque fois qu'il vient en Chine. Expérience inestimable, son voyage aux Jeux nationaux lui permet de rencontrer de nombreux athlètes exceptionnels. M. Bach est convaincu que les 15e Jeux nationaux de la République populaire de Chine seront un succès retentissant, tant pour les athlètes que pour les organisateurs.

À la résidence des champions One Heung Kong, M. Bach a en outre eu des échanges chaleureux et amicaux avec plusieurs représentants de champions sportifs, notamment Tang Jiuhong, championne du monde de badminton, Wu Dajing, champion olympique et détenteur du record du monde de patinage de vitesse, Zhang Yanquan, champion du plongeon 10 m plateforme synchronisé aux Jeux olympiques de Londres de 2012 et entraîneur en chef de l'équipe de plongeon de Guangzhou, ainsi que Zhong Ni, ancienne athlète de l'équipe nationale chinoise de natation synchronisée et championne du monde. Ensemble, ils ont assisté au lancement de cette plateforme qui fusionne esprit sportif et ambiance artistique à l'occasion des Jeux nationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822084/image_841870_12507477.jpg