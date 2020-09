Badania wskazują, że niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek stanowi obciążenie fizyczne i psychiczne, a 41% ankietowanych pacjentów odczuwa izolację społeczną

- Ponad połowa ankietowanych pacjentów uważa, że ich codzienne życie jest zdominowane przez chorobę.

- Eksperci wzywają do podnoszenia świadomości i poprawy standardów opieki.

ADDLESTONE, Anglia, 24 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Astellas Pharma Europe Ltd. ogłosiła dzisiaj wyniki europejskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 200 nefrologów i 203 pacjentów cierpiących na niedokrwistość (anemię) w przewlekłej chorobie nerek (PChN), które wskazują, jak duże obciążenie dla zdrowia psychofizycznego pacjentów stanowi ta choroba. Ponad połowa ankietowanych pacjentów twierdzi, że ich codzienne życie jest zdominowane przez chorobę (57%), a 41% czuje się izolowana społecznie ze względu na nią. Eksperci uważają, że pracownicy służby zdrowia powinni mieć większą świadomość obciążeń zdrowotnych powodowanych przez niedokrwistość w PChN i w większym stopniu koncentrować się na poprawie jakości życia pacjentów w codziennej praktyce.

Niedokrwistość jest częstą komplikacją PChN, która dotyka co piątego pacjenta z tą chorobą.[1] Jej objawy, takie jak brak energii, skłonność do szybkiego męczenia się i płytki oddech [2], mogą niekorzystnie oddziaływać na życie zawodowe i prywatne pacjentów. Wyniki badania wskazują, że objawy te wpływają na codzienne życie 83% ankietowanych pacjentów i przekładają się na średnio ponad osiem dni nieobecności w pracy w miesiącu. Niemal połowa ankietowanych pacjentów (44%) musiała zrezygnować z pracy z powodu choroby. Poza sferą zawodową, ponad dwie trzecie ankietowanych pacjentów (67%) zgłaszało, że wymaga pomocy przy zajęciach domowych. Te wyniki stanowią kolejne potwierdzenie daleko idącego wpływu niedokrwistości w przebiegu PChN na jakość życia pacjentów. Zapoznaj się z infografiką z badania, aby poznać więcej informacji uzyskanych od pacjentów i nefrologów na temat diagnozy, radzenia sobie z chorobą i obciążeń związanych z niedokrwistością w PChN.

Spółka Astellas powołała Panel Ekspercki złożony z pięciu niezależnych specjalistów, którzy dokonali oceny wyników badania z własnej perspektywy. W Panelu znalazło się dwóch czołowych profesorów nefrologii (z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii), specjalistka pielęgniarstwa nefrologicznego (z Wielkiej Brytanii), prezes europejskiego towarzystwa pielęgniarek nefrologicznych i prezes krajowej organizacji praw pacjentów (Hiszpania). Szczegółowy przegląd wyników ankiety oraz wnioski Panelu Eksperckiego można znaleźć w pełnym raporcie z badania. Kluczowe obserwacje i działania zidentyfikowane przez Panel Ekspercki w zakresie kontrolowania choroby w przyszłości przedstawiają się następująco:

„Istnieje wyraźna potrzeba, aby lepiej zrozumieć, które aspekty choroby mają wpływ na jakość życia pacjenta". Jennifer Ann Williams, specjalistka pielęgniarstwa nefrologicznego, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, Wielka Brytania.

„Fakt, że pacjenci doświadczają izolacji społecznej w wyniku choroby, nie jest zaskakujący. Kiedy czujesz zmęczenie, nie masz ochoty wychodzić z domu ani spotykać się ze znajomymi, nic ci się nie chce". Daniel Gallego, prezes Krajowej Federacji Towarzystw na Rzecz Zwalczania Chorób Nerek (ALCER) w Hiszpanii.

„Ważne, aby analizując wpływ niedokrwistości na życie codzienne pacjenta, brać pod uwagę jego indywidualne cechy". Profesor José Portolés Pérez, nefrolog, Szpital Uniwersytecki Puerta de Hierro de Majadahonda, Hiszpania.

Wszystkie informacje pozyskane od pacjentów, nefrologów i ekspertów wskazują na potrzebę podnoszenia świadomości nefrologów na temat obciążenia psychofizycznego pacjentów w związku z niedokrwistością w PChN, jak również większej koncentracji na jakości życia pacjentów w życiu z chorobą.

„We wszystkich działaniach Astellas kierujemy się dążeniem do tego, by kształtować lepszą przyszłość. Wiemy, że najlepszą odpowiedzią na dotąd niezaspokojone potrzeby jest współpraca z innymi. To badanie stanowi tylko jedną z wielu inicjatyw, nad którymi pracujemy wraz ze stowarzyszeniami pacjentów i organizacjami zawodowymi, a których celem jest tworzenie wartościowych rozwiązań dla osób z przewlekłą chorobą nerek, ich opiekunów i pracowników służby zdrowia zajmujących się leczeniem tej choroby". Gino Ciotti, dyrektor ds. medycznych, Dział spraw medycznych, Nefrologia, Astellas.

Więcej informacji na temat niedokrwistości w przebiegu PChN: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology

Więcej niż PChN: nieznane fakty na temat niedokrwistości

Od stycznia do lutego 2020 r., Research Partnership, spółka zajmująca się badaniem rynku, przeprowadziła ankietę w imieniu Astellas Europe Limited, której celem było poznanie opinii pacjentów i nefrologów na temat PChN i niedokrwistości w przebiegu tej choroby.

Uczestnicy byli rekrutowani poprzez panele internetowe i kwalifikowani do badania, gdy należeli do jednej z następujących grup:

Pacjent o zdiagnozowanej niedokrwistości w przebiegu PChN.

Nefrolog praktykujący od co najmniej 2 lat, prowadzący co najmniej ośmiu pacjentów w zakresie leczenia niedokrwistości w PChN od stadium 3+.

Uczestnicy wzięli udział w 25-minutowym badaniu ilościowym.

Więcej informacji na temat badania: www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources.

PChN i niedokrwistość

PChN charakteryzuje się postępującym pogarszaniem się czynności nerek, którego przyczyną jest uszkodzenie tych narządów w związku z takimi chorobami, jak nadciśnienie, cukrzyca, czy stany zapalne wywołane przez czynniki immunologiczne.[3] Na PChN choruje co dziesiąta osoba na świecie.[4] W Europie dotyczy to aż jednej ósmej populacji [4]. Co więcej, według danych z Wielkiej Brytanii, co piąty pacjent z PChN cierpi na niedokrwistość; w przypadku najostrzejszej postaci PChN (stadium 5) odsetek ten wzrasta do 50%.[1] Przewiduje się, że do 2040 r. PChN stanie się piątą najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci na całym świecie.[5] Choroba stanowi kluczowy światowy problem zdrowotny o ogromnej i wciąż rosnącej skali i wymaga podjęcia zdecydowanych działań.

Niedokrwistość stanowi najczęstszą komplikację PChN. [6] Jej występowanie wynika z coraz słabszej zdolności nerek do produkcji erytropoetyny i reakcji na tlen oraz zwiększonego wydzielania hepcydyny i niedoboru żelaza spowodowanego przewlekłym stanem zapalnym. Wiąże się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością wśród pacjentów dializowanych i niedializowanych. W miarę postępowania choroby nerek anemia występuje częściej i jej objawy są ostrzejsze. [7] Niedokrwistość w PChN podnosi ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, pogarsza przebieg choroby nerek i może niekorzystnie wpływać na jakość życia pacjentów. [8-10]

Astellas

Astellas Pharma Inc., to firma farmaceutyczna prowadząca działalność w ponad 70 krajach na całym świecie. Promujemy podejście oparte na obszarach tematycznych zaprojektowane w taki sposób, aby poszukiwać możliwości ciągłego tworzenia nowych leków na choroby wiążące się z nierozwiązanymi dotąd problemami, w szczególności w dziedzinie biologii i metod terapeutycznych. Nie skupiamy się wyłącznie na lekach i receptach (Rx). Tworzymy także rozwiązania typu Rx+® , które łączą naszą wiedzę i doświadczenie z najnowocześniejszą technologią w różnych obszarach obsługiwanych przez naszych zewnętrznych partnerów. Dzięki tym staraniom Astellas jest liderem zmian w służbie zdrowia, który wykorzystuje innowacje naukowe, aby oferować wartościowe rozwiązania dla pacjentów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej https://www.astellas.com/eu.

