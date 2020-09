Průzkum naznačuje fyzickou i duševní zátěž, kterou vyvolává anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Až 41 % pacientů trápí sociální izolace.

- Více než polovina pacientů, kteří se průzkumu zúčastnili, uvádí, že v jejich každodenním životě hraje toto onemocnění hlavní roli

- Odborníci vyzývají ke zlepšení péče a lepšímu chápání pacientů

ADDLESTONE, Anglie, 25. září 2020 /PRNewswire/ -- Firma Astellas Pharma Europe Ltd. dnes zveřejnila výsledky evropského průzkumu, kterého se zúčastnilo 200 nefrologů a 203 pacientů s anémií způsobenou chronickým onemocněním ledvin (CKD). Tento průzkum odhalil fyzickou a duševní zátěž, které musí pacienti s touto chorobou čelit. Více než polovina pacientů (57 %), kteří se průzkumu zúčastnili, uvedla, že onemocnění hraje v jejich každodenním životě hlavní roli, a 41 % pacientů uvedlo, že kvůli svému onemocnění mají pocit sociální izolace. Odborníci se domnívají, že je nutné důsledky, které anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vyvolává, lépe prozkoumat a že bychom se v každodenní léčbě měli více zaměřit na zlepšování kvality života pacientů.

Anémie je běžnou komplikací chronického onemocnění ledvin, přičemž postihuje jednoho z pěti pacientů s touto chorobou. (1) Vyvolává příznaky jako jsou nedostatek energie, únava a dušnost (2), což negativně působí jak na pacienty v práci, tak doma. Výsledky průzkumu naznačují, že tyto příznaky ovlivňují každodenní život 83 % pacientů, a v průměru vedou k tomu, že každý měsíc jsou více než 8 dnů v pracovní neschopnosti. A téměř polovina pacientů (44 %) uvedla, že musela v práci skončit úplně. Kromě práce více než dvě třetiny (67 %) pacientů uvedlo, že potřebují pomoc v domácnosti, což je dalším důkazem toho, jak anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, negativně ovlivňuje kvalitu života. Další informace od pacientů a nefrologů týkající se diagnostiky, léčby a problémů, které anémie pacientům s chronickým onemocněním ledvin přináší, najdete v přehledné infografice.

Společnost Astellas uspořádala, za účelem diskuze o výsledcích průzkumu, panelovou diskuzi odborníků, které se zúčastnilo pět předních specialistů z oboru. Mezi odborníky, kteří se tohoto panelu zúčastnili, patřili dva přední profesoři nefrologie (ze Spojeného Království a Španělska), zdravotní sestra se specializací na péči o pacienty s chorobami ledvin (ze Spojeného Království), prezident Evropské asociace sester pečujících o pacienty s onemocněním ledvin a prezident Národní poradenské skupiny pro pacienty s chorobami ledvin (ze Španělska). Podrobné informace o výsledcích průzkumu, spolu s detailním hodnocením účastníků panelové diskuze, najdete v závěrečné zprávě z průzkumu. Nejdůležitější informace členů odborného panelu uvádíme níže:

„Je jasné, že se musíme naučit lépe porozumět všem aspektům, které ovlivňují kvalitu života pacientů s tímto onemocněním." Jennifer Ann Williams, zdravotní sestra se specializací na péči o pacienty s onemocněním ledvin, zdravotnický výbor univerzity Abertawe Bro Morgannwg, Spojené Království.

„Není překvapením, že pacienti kvůli tomuto onemocnění mají pocit sociální izolace. Cítíte se unaveni a nechcete vycházet ven nebo se vídat s přáteli, nechce se vám prostě dělat nic." Daniel Gallego, prezident Národní federace asociací pro boj s chorobami ledvin (ALCER - National Federation of Associations for the Fight Against Kidney Diseases), Španělsko.

„Při hodnocení dopadů anémie na každodenní život je důležité brát v úvahu také individuální charakteristiky pacientů." Profesor José Portolés Pérez, nefrolog, univerzitní nemocnice Puerta de Hierro de Majadahonda, Španělsko.

Tyto názory pacientů, nefrologů i odborníků společně naznačují, že nefrologové by se měli snažit lépe porozumět duševní i fyzické zátěži, které musí pacienti s anémií vyvolanou chronickým onemocněním ledvin čelit a současně se musí v léčbě snažit více zaměřit na zlepšování kvality života pacientů.

Více informací o anémii při chronickém onemocnění ledvin najdete na této webové stránce: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology

O průzkumu Beyond CKD: Unveiling the hidden truth of anaemia (Nad rámec chronického onemocnění ledvin: odhalení skryté pravdy o anémii)

Společnost Research Partnership tento průzkum uspořádala v době od ledna do února 2020, a to na objednávku společnosti Astellas Europe Limited. Cílem bylo zjistit, jak pacienti a nefrologové vnímají chronické onemocnění ledvin a s ním související anémii.

Nábor účastníků proběhl online, přičemž pro účast bylo nutné splnit následující kritéria:

Pacient s chronickým onemocněním ledvin (CKD) a s diagnostikovanou anémií

Nefrolog s praxí alespoň 2 roky, který pravidelně léčí minimálně 8 pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stádiu 3 či vyšším, kteří mají současně anémií

Účastníci průzkumu se zúčastnili 25 minutového online průzkumu.

Více informací o tomto průzkumu najdete na webové stránce www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources.

O chronickém onemocnění ledvin (CKD) a anémii

Chronické onemocnění ledvin je charakteristické postupným zhoršováním funkce ledvin kvůli jejich poškození jinými chorobami, jako jsou například hypertenze, diabetes nebo autoimunitní onemocnění. (3) Celosvětově postihuje chronické onemocnění ledvin zhruba každého desátého člověka. (4) V Evropě chronickým onemocněním ledvin trpí dokonce každý osmý člověk (4). Podle údajů ze Spojeného Království trpí každý pátý pacient s chronickým onemocněním ledvin anémií, přičemž u nejtěžších případů chronického selhání ledvin (stádium 5), má anémii každý druhý pacient. (1) Podle odhadů budou do roku 2040 chronická onemocnění ledvin 5. nejčastější příčinou předčasného úmrtí. (5) Chronické onemocnění ledvin je celosvětově závažným zdravotnickým problémem, který je potřeba urgentně řešit.

Anémie je běžnou komplikací chronických onemocnění ledvin (6), protože selhávající ledviny nejsou schopny produkovat dostatek hormonu erytropoetinu, což vede ke zhoršení citlivosti organismu na pokles koncentrace kyslíku v krvi. Navíc v důsledku chronického zánětu dochází ke zvýšení koncentrace hormonu hepcidinu v krvi a ke snížení hladiny železa v krvi. Anémie je spojena s morbiditou i mortalitou dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů a její prevalence a závažnost se postupně zhoršuje, spolu s tím jak se zhoršuje funkce ledvin. (7) Anémie způsobená chronickým onemocněním ledvin zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, dále zhoršuje funkci ledvin a negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. (8-10)

O společnosti Astellas

Astellas Pharma Inc. je farmaceutická společnost podnikající ve více než 70 zemích světa. Uplatňujeme přístup založený na vyhledávání nových příležitostí tak, abychom mohli neustále vyvíjet nová léčiva, která uspokojí potřeby pacientů s obtížně léčitelnými chorobami. Kromě toho se zaměřujeme také na zdravotnická řešení Rx+® a snažíme se spojit naše znalosti se špičkovými technologiemi a spolupracovat s partnery z různých oborů. Díky tomu je firma Astellas v popředí změn systému zdravotní péče a snaží se s pomocí inovativních vědeckých postupů zlepšovat život pacientů. Další informace najdete na webové stránce https://www.astellas.com/eu.

