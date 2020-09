Исследование показывает физическое и психическое бремя анемии в связи с хронической болезнью почек, в рамках которого 41% пациентов сообщают о чувстве социальной изоляции

- Более половины опрошенных пациентов сообщили, что их болезнь доминирует в повседневной жизни

- Эксперты призывают к более глубокому пониманию проблемы и обеспечению лучшего медицинского ухода

АДЛСТОН (Великобритания), 25 сентября 2020 /PRNewswire/ -- Компания Astellas Pharma Europe Ltd. сегодня объявила о результатах европейского исследования, в рамках которого были опрошены 200 нефрологов и 203 пациента с анемией, вызванной хронической болезнью почек (ХБП), которое показало, что это заболевание негативно сказывается на физическом и психическом здоровье пациентов. Более половины опрошенных сообщили, что их болезнь доминирует в повседневной жизни (57%), а 41% пациентов связывают свое состояние с ощущением социальной изоляции. Эксперты считают, что медикам необходимо более глубокое понимание бремени анемии у пациентов с ХБП, а также уделять больше внимания качеству повседневной жизни пациентов.

Анемия — распространенное осложнение ХБП, от которого страдает каждый пятый пациент.1 Она вызывает такие симптомы, как недостаток энергии, усталость и затрудненность дыхания2, которые сказываются как на трудовой, так и на личной жизни пациентов. Результаты исследования показывают, что симптомы оказывали воздействие на повседневную жизнь 83% опрошенных пациентов, что привело к их отсутствию на работе в среднем более восьми дней в месяц. Почти половине опрошенных пациентов (44%) в связи с их состоянием пришлось прекратить работу на неопределенный срок. Помимо работы, более двух третей опрошенных пациентов (67%) сообщили о том, что они нуждаются в уходе на дому, что еще более наглядно демонстрирует масштабность последствий анемии у пациентов с ХБП, отражающихся на качестве их жизни. Дополнительная информация от пациентов и нефрологов о постановке диагноза, контроле заболевания и его последствиях см. в инфографике опроса.

Компания Astellas созвала группу из пяти внешних экспертов, чтобы узнать их мнение в отношении полученных результатов опроса. В состав группы экспертов вошли два ведущих профессора нефрологии (из Великобритании и Испании), специализированная почечная медсестра (из Великобритании), президент Европейской ассоциации почечных медсестер и президент Национальной группы по защите прав пациентов (из Испании). С подробным обзором результатов опроса и мнением группы экспертов можно ознакомиться в полном отчете об исследовании. Основные замечания и меры, определенные группой экспертов в отношении дальнейшего контроля состояния пациентов, заключались в следующем:

«Существует очевидная необходимость в более четком понимании того, какие аспекты состояния пациента влияют на качество его жизни», — говорит Дженнифер Энн Уильямс (Jennifer Ann Williams), специализированная медсестра, Комитет по здравоохранению университета Abertawe Bro Morgannwg University, Великобритания.

«Неудивительно, что из-за своего состояния пациенты ощущают социальную изоляцию. Вы чувствуете усталость и не хотите выходить или видеться с друзьями. У вас нет желания что-либо делать», — отмечает Даниэль Галлего (Daniel Gallego), президент Национальной федерации ассоциаций по борьбе с заболеваниями почек (ALCER), Испания.

«При оценке воздействия анемии на повседневную жизнь важно принимать во внимание индивидуальные особенности пациента», — говорит профессор Хосе Портолес Перес (José Portolés Pérez), нефролог, больница университета Махадаонды, Испания.

Все пациенты, нефрологи и эксперты подчеркивают важность более глубокого понимания нефрологами психического и физического бремени анемии для пациентов с ХБП и усиления внимания качеству жизни пациентов при их лечении.

«Для компании Astellas концепция изменения завтрашнего дня является основой всего, что мы делаем. Мы признаем, что удовлетворение неудовлетворенных потребностей зачастую наилучшим образом достигается благодаря совместным усилиям с другими. Данный опрос является лишь одной из инициатив, над реализацией которой мы работаем совместно с пациентскими группами и профессиональными организациями в целях содействия пациентам с хронической болезнью почек, их опекунам и медицинскому персоналу, специализирующемуся на их лечении», — заявляет Гино Циотти (Gino Ciotti), директор по медицинским вопросам, нефрология, Astellas.

Более подробная информация об анемии у пациентов с ХБП представлена на веб-сайте по адресу: www.astellas.com/eu/therapy-areas/nephrology

Об инициативе «Что стоит за ХБП: скрытая правда об анемии»

В период с января по февраль 2020 года исследовательская компания Research Partnership провела опрос от лица компании Astellas Europe Limited с целью изучения взглядов пациентов и нефрологов на ХБП и вызываемую ею анемию.

Участники отбирались с помощью онлайн-панелей при условии, что они являются:

Пациентами, у которых диагностирована анемия в связи с ХБП.

Нефрологами, практикующими не менее 2 лет и наблюдающими за лечением по меньшей мере восьми пациентов с анемией (в связи с ХБП) 3-й степени и выше.

Участники проходили 25-минутный количественный онлайн-опрос.

Более подробная информация об опросе представлена на веб-сайте по адресу: www.astellas.com/eu/media-centre/media-resources.

О ХБП и анемии

ХБП характеризуется постепенным снижением функции почек в результате их повреждения вследствие таких заболеваний, как гипертония, диабет или воспалительные процессы, регулируемые иммунной системой.3 Каждый десятый житель нашей планеты страдает от ХБП.4 В Европе от ХБП страдает каждый восьмой житель4. По данным из Великобритании, каждый пятый пациент с ХБП страдает анемией; этот показатель повышается до одного из двух пациентов с ХБП в самой тяжелой форме (5 стадия).1 Согласно прогнозам, к 2040 году ХБП станет пятой по распространенности причиной преждевременной смерти.5 Это одна из самых актуальных мировых проблем в области медицины, представляющая собой масштабную и растущую неудовлетворенную потребность в медицинской помощи.

Анемия — это распространенное осложнение ХБП,6 возникающее из-за неспособности почек производить эритропоэтин, недостаточного снабжения кислородом тканей, а также повышенной потребности в гепсидине и железе в результате хронического воспаления. Она способствует высокой заболеваемости и смертности населения на диализе и другом виде терапии, которые возрастают как по распространенности, так и по степени тяжести по мере развития болезни почек.7 Анемия в связи с ХБП увеличивает риск развития нежелательных сердечно-сосудистых явлений, препятствует лечению почечной недостаточности и может негативно сказываться на качестве жизни пациентов.8-10

О компании Astellas

Astellas Pharma Inc. ― фармацевтическая компания, осуществляющая свою деятельность более чем в 70 странах мира. Мы продвигаем подход с использованием приоритетных направлений, ориентированный на выявление возможностей непрерывного создания новых лекарственных препаратов для борьбы с заболеваниями с высокой неудовлетворенной потребностью в медицинской помощи, делая упор на биологию и методы лечения. Кроме того, мы стремимся выйти за пределы основополагающего фокуса Rx также для создания медицинских решений Rx+® за счет объединения нашего опыта и знаний с передовыми технологиями в различных областях деятельности внешних партнеров. Благодаря этим усилиям компания Astellas находится в авангарде перемен в сфере здравоохранения, обращая научные инновации на пользу пациентам. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт по адресу https://www.astellas.com/eu.

Предостережение компании Astellas

Заявления, сделанные в настоящем пресс-релизе в отношении текущих планов, оценок, стратегий и убеждений, а также другие заявления, не являющиеся историческими фактами, являются прогнозными заявлениями относительно будущей деятельности компании Astellas. Эти утверждения основаны на нынешних допущениях и убеждениях руководства в свете имеющейся в его распоряжении информации и сопряжены с известными и неизвестными рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. К таким факторам, в частности, относятся: (i) изменения в общих экономических условиях, а также законах и нормативно-правовых актах, связанные с фармацевтическими рынками, (ii) колебания валютных курсов, (iii) задержки с выпуском новых продуктов, (iv) неспособность компании Astellas эффективно реализовывать на рынке существующие и новые продукты, (v) неспособность компании Astellas продолжать эффективную исследовательскую работу и разработку продукции, принятой клиентами на высококонкурентных рынках, и (vi) нарушения прав интеллектуальной собственности компании Astellas третьими лицами.

Информация о фармацевтической продукции (включая разрабатываемую в настоящее время), включенная в настоящий пресс-релиз, не является рекламным или медицинским заявлением.

