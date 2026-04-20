Bahamas Grid Company nombra a un nuevo Director Ejecutivo y Director Financiero, y se convierte en una empresa de servicios públicos totalmente liderada por Bahamas

NASSAU, Bahamas, 20 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bahamas Grid Company (BGC) anunció hoy el nombramiento de Dareo McKenzie como Director Ejecutivo y Gladys Fernander, CPA como Directora Financiera, marcando la transición de la compañía a un modelo operativo totalmente independiente y dirigido por los bahameños.

Esta transición de liderazgo sigue a la conclusión de la función de gestión de Island Grid Solutions (IGS) el 20 de abril de 2026, y la renuncia de Eric Pike y Mei Shibata de sus puestos en BGC.

"Nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de establecer BGC y llevar a cabo el mayor proyecto de actualización de la red para New Providence en los últimos dos años", dijo Eric Pike, ex presidente de BGC. "Me gustaría reconocer a los dedicados empleados de IGS, Pike y BGC, cuyo arduo trabajo y compromiso fueron fundamentales para este logro, y expresar nuestros mejores deseos para el éxito continuo de BGC".

"En nombre de la junta directiva, quiero agradecer a Eric, Mei y a todo el equipo de IGS por su liderazgo y experiencia en convertir a BGC en una empresa de servicios públicos completamente operativa y fortalecer el sistema de transmisión y distribución de New Providence", dijo Anthony Ferguson, presidente de BGC. "Ahora avanzamos como una organización totalmente liderada por las Bahamas, enfocada en ofrecer un desempeño a largo plazo para nuestro país, nuestros hijos y nuestros nietos".

El Sr. McKenzie aporta más de 30 años de experiencia en liderazgo en los sectores de energía e infraestructura, incluidos los puestos operativos senior en GE Vernova y Consolidated Edison de Nueva York. Ha dirigido programas de modernización y construcción de redes a gran escala, gestionado carteras de capital de miles de millones de dólares y entregado proyectos energéticos complejos centrados en la fiabilidad, la resiliencia y el rendimiento operativo.

La Sra. Fernander es contadora pública certificada con más de dos décadas de liderazgo financiero ejecutivo en entornos regulados. Como ex directora financiera de Commonwealth Bank, supervisó la estrategia financiera de toda la empresa, la planificación de capital, la tesorería y el cumplimiento normativo, y aporta una profunda experiencia en gobernanza, disciplina financiera y responsabilidad institucional.

"Juntos, Dareo y Gladys aportan el liderazgo operativo y financiero necesario para hacer crecer una empresa de servicios públicos resiliente y de alto rendimiento", agregó Ferguson. "Igualmente importante, esta transición refleja la fortaleza y la capacidad del liderazgo de las Bahamas en todos los niveles de la organización".

En los últimos dos años, BGC ha logrado un progreso significativo en el fortalecimiento de la red eléctrica de New Providence, mejorando la confiabilidad en casi un 50 % y actualizando su infraestructura crítica a través de un proyecto de actualización de red de $ 130 MILLONES. Con la transición a la independencia total, la empresa ahora se centrará en la gestión disciplinada del sistema para garantizar su rendimiento a largo plazo.

Acerca de Bahamas Grid Company

Bahamas Grid Company (BGC) es una empresa de servicios públicos en New Providence que es responsable de actualizar, mantener y operar la infraestructura de transmisión y distribución de New Providence, con el objetivo de brindar energía confiable, resistente y sostenible a todos los residentes y empresas.

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FUENTE Island Grid