Baile y música buscan inspirar a adultos del país para mejorar la presión arterial con nuevos anuncios de servicio público de la American Heart Association, American Medical Association y el Ad Council

La campaña "Éntrale a bajar tu presión" recuerda a los estadounidenses que el control de la presión arterial alta puede ser tan sencillo como tomar cuatro pasos: "Get It, Slip It, Cuff It, Check It" (Tómalo, Póntelo, Ajústalo, Chéchalo). Automonitorear y trabajar con un profesional de la salud para crear un plan de tratamiento puede ser una forma eficaz de controlar la presión arterial. Hacer cambios saludables al estilo de vida, como comer una dieta sana concentrada en frutas y verduras frescas, consumir menos sal y alimentos procesados, hacer ejercicio diario, reducir el consumo de alcohol, bajar de peso si tiene sobrepeso y tomar medicamento si es necesario, son formas eficaces de ayudar a controlar la presión arterial.