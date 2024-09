Bamboo Rose erwirbt Foresight Retail, um die PLM-Landschaft zu verändern

BOSTON, 17. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, ein führendes Unternehmen im Bereich der Produktentwicklung und Lieferkettentechnologie für den Einzelhandel, ist stolz darauf, die Übernahme von Foresight Retail bekannt zu geben, einem SaaS-Unternehmen für Einzelhandel und markenorientierte Planung, das von globalen Branchenexperten aufgebaut wurde. Dieser strategische Schritt erweitert die Plattform von Bamboo Rose und positioniert das kombinierte Unternehmen dazu, die traditionelle Definition von PLM neu zu definieren und eine integrierte Lösung zu schaffen, die bidirektionale Datenbewegungen und Arbeitsabläufe umfasst, die Planung, PLM, Supplier Relationship Management, Sourcing/Costing und Order Management einschließen.

Bamboo Rose acquires Foresight Retail.

Umfassende Planungsfunktionen sind für Einzelhändler und Marken unverzichtbar, wenn es darum geht, Produktdesign und -entwicklung zu steuern, die Lieferantengemeinschaft auf die prognostizierte Nachfrage auszurichten, Materialien zu beschaffen, Produktionsressourcen zu sichern und zahllose andere Arbeitsabläufe für eine einwandfreie Ausführung zu gewährleisten.

„Der Zusammenschluss mit Bamboo Rose ist ein entscheidender Schritt für Foresight Retail", sagt Neil Coulton, Executive Director bei Foresight Retail. „Planung und PLM liefern jeweils bessere Ergebnisse, wenn sie eng integriert sind, und wir freuen uns sehr, dass wir unsere zukunftsorientierten Organisationen zusammenführen können, um den Industriestandard neu zu definieren. Als zentraler Bestandteil der Bamboo Rose Retail Management Plattform werden wir eine umfassende Lösung anbieten, die sich von allen anderen auf dem Markt unterscheidet."

Mit der renommierten Planungstechnologie von Foresight Retail wird sich Bamboo Rose durch die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation zwischen der Planung und anderen Prozessen wie Produktentwicklung und Beschaffung abheben. Diese Integration stellt sicher, dass Planungsprozesse kontinuierlich informiert werden und auf der Grundlage von Echtzeitdaten und anderen nachgelagerten Auswirkungen von Entscheidungen im Produktentwicklungsprozess angepasst werden können.

„Dies ist ein entscheidender Moment für Bamboo Rose, da wir weiterhin innovativ sind und die Bedeutung von echtem End-to-End PLM neu definieren", so Matt Stevens, CEO von Bamboo Rose. „Wir sind exklusiv positioniert, um unseren Kunden, die gemeinsam die weltweit führenden Einzelhändler und Marken repräsentieren, die erstklassige Kombination aus Bamboo Rose und den bewährten Plattformen von Foresight Retail anzubieten. Diese eng integrierten Elemente bilden die Grundlage unserer Einzelhandelsmanagement-Plattform, die phasenweise eingesetzt werden kann und sich an den allgemeinen Entwicklungszeitplänen der Kunden orientiert, um ihnen die Planung, Gestaltung und Ausführung in voller Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu ermöglichen, während sie gleichzeitig schnellere Durchlaufzeiten, bessere Margen und agilere Abläufe erzielen."

Diese strategische Akquisition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Einzelhändler und Marken mehr integrierte und reaktionsschnelle Planungsprozesse verlangen, um Störungen in der Lieferkette zu begegnen. Die Expertise von Foresight Retail im Bereich der Planung wird ergänzt durch die erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Gewinnung von Geschäften aufgrund der technischen Vorzüge der Plattform, selbst wenn diese mit der Konkurrenz von Unternehmen konkurriert, was sie zu einer idealen Lösung für den anspruchsvollen Kundenstamm von Bamboo Rose macht.

„Wir sind begeistert und begrüßen die Investition von Bamboo Rose in die Planung als Kernbestandteil ihrer Plattform. Die Konnektivität zwischen Planungsteams und Produktentwicklern ist unerlässlich, um die Produktivität eines Unternehmens zu maximieren und die neuesten Produkte schneller an die Kunden zu bringen. Bamboo Rose ist führend, wenn es darum geht, die Bedürfnisse moderner Bekleidungs- und Einzelhandelskunden zu erfüllen", sagte Mario Ramirez, VP of Supply Chain bei Chubbies.

„Die Planung als Ausgangspunkt für den Geschäftsplan des Einzelhandels ist nicht nur vorteilhaft, sondern entscheidend. Sie bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Entscheidungen und Strategien, vom Produktdesign über die Auftragsverwaltung bis hin zur Lieferung. Kunden verlangen integrierte Technologien, die es ihnen ermöglichen, Produkte mit verknüpften Daten zu planen, zu entwickeln, zu beschaffen und zu liefern. Dies führt zu besseren Gewinnspannen und begehrten Effizienzgewinnen. Die Hinzunahme von Planning ist ein Kraftmultiplikator für die Bamboo Rose Retail Management Plattform", sagte Nancy Marino, Associate Partner bei Columbus Consulting.

Das Engagement von Bamboo Rose, die Planung in sein PLM-System zu integrieren, trägt dem dringenden Bedürfnis der Einzelhändler Rechnung, einen umfassenden Überblick über ihre Geschäftsstrategien von der Ideenfindung bis zum Vertrieb zu erhalten. Mit dieser Akquisition gibt Bamboo Rose das Tempo im Bereich SaaS für den Einzelhandel vor und macht mit technologischen Fortschritten und erfahrenen Branchenexperten erneut einen Sprung nach vorn.

Nehmen Sie am Donnerstag, den 26. September an einem Webinar teil, um mehr über die Übernahme und unsere neue Planungslösung zu erfahren. Registrieren Sie sich hier.

Informationen zu Bamboo Rose

Bamboo Rose ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel in den Bereichen Planung, Product Lifecycle Management, Supplier Relationship Management, Sourcing/Costing, Order Management, Logistik und Finanzierung. Bamboo Rose konzentriert sich darauf, die Herausforderungen der Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Damit unterstützt Bamboo Rose Einzelhändler und Marken dabei, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen und den Erfolg in der sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft voranzutreiben. Darüber hinaus kündigte Bamboo Rose ein fortschrittliches Supplier Relationship Management und ein Enterprise-Sourcing-Plattform-Projekt mit Walmart an. Besuchen Sie bamboorose.com oder finden Sie uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/bamboorose/, um mehr zu erfahren.

Information zu Foresight Retail

Foresight Retail bietet hochmoderne Technologielösungen für die Planung von Einzelhandels- und Modemarken für globale Unternehmen wie Regatta, Baby Bunting, Michael Hill, Decjuba, Mosaic, PAS Group und Petstock, die es Unternehmen ermöglichen, Markttrends effektiv zu antizipieren und ihre Produktplanungsprozesse zu optimieren. Foresight Retail bietet eine vollständige Suite von Merchandising-Modulen, die den gesamten Planungsprozess unterstützen, von Finanz-, Filial-, Waren- und Artikelplänen bis hin zu Sortimenten und Zuweisungen. Besuchen Sie foresightretail.com, um mehr zu erfahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506371/Bamboo_Rose_acquires_Foresight_Retail.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_Logo.jpg