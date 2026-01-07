Bamboo Rose presentará Inteligencia de Decisiones revolucionaria en TotalPLM™ en NRF 2026

Nuevas capacidades nativas de IA que ayudan a minoristas y marcas a trabajar menos y vender más.

BOSTON, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, una solución líder integral para el desarrollo de productos y la gestión de la cadena de suministro, presentará nuevos avances en Inteligencia de Decisiones en su plataforma TotalPLM™, basada en IA, en NRF 2026: Retail's Big Show, del 11 al 13 de enero en Nueva York. Con la IA como protagonista en NRF, Bamboo Rose demostrará cómo la Inteligencia de Decisiones transforma los datos de TotalPLM en información práctica que reduce el trabajo manual, acelera la comercialización e impulsa las ventas y los márgenes.

Bamboo Rose entra en NRF con un fuerte impulso tras un 2025 excepcional, que incluye la captación de más de dos docenas de nuevos clientes empresariales, entre ellos Fanatics, Petco y Target. La compañía logró una tasa de retención de clientes superior al 96% y amplió sus alianzas con minoristas y marcas líderes.

La Inteligencia de Decisiones más reciente de Bamboo Rose abarca todo el ciclo de vida del producto, reduciendo el trabajo manual, agilizando la creación de productos y permitiendo tomar decisiones más inteligentes con datos unificados y fiables. Integrada en las operaciones de diseño, planificación, desarrollo, abastecimiento y cadena de suministro, convierte pequeñas mejoras en grandes ganancias en costes, velocidad y cumplimiento normativo.

"Tras un año excepcional de crecimiento y captación de clientes, los minoristas nos dicen que necesitan trabajar de forma más inteligente, no más ardua", declaró Matt Stevens, consejero delegado de Bamboo Rose. "La Inteligencia de Decisiones convierte los datos en tiempo real de TotalPLM en decisiones más rápidas e inteligentes, reduciendo el trabajo manual y mejorando las ventas y los márgenes. NRF es el momento perfecto para verlo en acción".

"La IA ya no es solo una ventaja estratégica, sino un imperativo comercial", afirmó Rupert Schiessl, director de IA y Estrategia de Bamboo Rose. "Integramos inteligencia y automatización en el desarrollo de productos, el abastecimiento y las operaciones de la cadena de suministro, donde las decisiones son cruciales. En NRF, mostraremos cómo los agentes de IA trabajan con equipos para tomar decisiones más rápidas e inteligentes, a la vez que se conectan de forma segura con TotalPLM a través de nuestra arquitectura centrada en el agente".

Novedades de NRF 2026

Flujos de trabajo de inteligencia de decisiones impulsados por IA

Bamboo Rose presenta flujos de trabajo de inteligencia de decisiones impulsados por IA que integran la planificación predictiva, la creación automatizada, el abastecimiento inteligente, la información sobre cumplimiento normativo y la comprensión de documentos en una experiencia unificada y multiplataforma. Con optimización integrada y un Co-Pilot en lenguaje natural, estas capacidades aceleran las decisiones y refuerzan la resiliencia a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Demostraciones guiadas de Inteligencia de Decisiones

Los visitantes podrán explorar demostraciones guiadas que muestran cómo estos flujos de trabajo automatizan y aceleran la toma de decisiones en situaciones reales, desde la planificación inicial hasta la ejecución.

Arquitectura centrada en el agente para CIO

Los CIO y CDO verán cómo la arquitectura centrada en el agente de Bamboo Rose activa agentes de IA en las operaciones de desarrollo de productos, abastecimiento y cadena de suministro para impulsar decisiones más rápidas e inteligentes.

Vea TotalPLM en acción en NRF 2026

¡Experimente la IA en acción en NRF 2026! Visite el stand n° 4042, del 11 al 13 de enero, y programe una demostración para ver cómo TotalPLM, impulsado por Inteligencia de Decisiones, puede transformar el ciclo de vida de su producto y las operaciones de su cadena de suministro.

Acerca de Bamboo Rose

Bamboo Rose es líder mundial en soluciones tecnológicas para el sector minorista empresarial. TotalPLM™ es la plataforma más completa de Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM), que integra Planificación y Comercialización, Colaboración Creativa, Desarrollo de Producto, Abastecimiento, Gestión de la Relación con los Proveedores, Gestión de Órdenes de Compra y Gestión del Comercio Internacional, todo ello impulsado por Inteligencia de Decisiones basada en IA. Diseñada para la escalabilidad y la agilidad, la plataforma Bamboo Rose ayuda a minoristas y marcas a optimizar sus operaciones, impulsar el crecimiento de sus márgenes y satisfacer las cambiantes demandas del sector. Más información en bamboorose.com o síganos en LinkedIn.

