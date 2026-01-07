À l'occasion de NRF 2026, Bamboo Rose présente l'intelligence décisionnelle révolutionnaire de TotalPLM™

De nouvelles fonctionnalités natives de l'IA qui aident les détaillants et les marques à vendre plus en travaillant moins.



BOSTON, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose , une solution de bout en bout de premier plan pour le développement de produits et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, présentera de nouvelles avancées en matière d'intelligence décisionnelle sur sa plateforme TotalPLM™ native en matière d'IA à l'occasion de NRF 2026 : le grand salon de la vente au détail se déroulant du 11 au 13 janvier à New York. L'IA étant au cœur du salon NRF, Bamboo Rose démontrera comment l'intelligence décisionnelle transforme les données de TotalPLM en informations exploitables qui réduisent le travail manuel, accélèrent la vitesse de commercialisation et augmentent les ventes et les marges.

Bamboo Rose aborde la NRF avec un fort élan après une année 2025 exceptionnelle , avec notamment plus de deux douzaines de nouveaux clients notamment Fanatics, Petco et Target. L'entreprise a atteint un taux de fidélisation de la clientèle supérieur à 96 % et a élargi ses partenariats avec des détaillants et des marques de premier plan.

La dernière version de l'intelligence décisionnelle de Bamboo Rose s'étend à l'ensemble du cycle de vie des produits, réduisant le travail manuel, accélérant la création de produits et permettant des décisions plus intelligentes grâce à des données unifiées et fiables. Intégrée dans les opérations de conception, de planification, de développement, d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement, cette solution transforme les petites améliorations en gains importants en termes de coûts, de rapidité et de conformité.

« Après une année exceptionnelle de croissance et de gains de clientèle, les détaillants nous disent qu'ils doivent redoubler d'intelligence et non pas d'efforts », a déclaré Matt Stevens, PDG de Bamboo Rose. « L'intelligence décisionnelle transforme les données en temps réel de TotalPLM en décisions plus rapides et plus intelligentes, réduisant le travail manuel et améliorant les ventes et les marges. La NRF est le moment idéal pour en faire l'expérience. »

« L'IA n'est plus seulement un avantage stratégique, c'est un impératif commercial », a déclaré Rupert Schiessl, directeur général de l'IA et de la stratégie chez Bamboo Rose. « Nous intégrons l'intelligence et l'automatisation dans le développement des produits, l'approvisionnement et les opérations de la chaîne d'approvisionnement, là où les décisions comptent le plus. Au cours du salon NRF, nous allons montrer comment les agents d'IA travaillent avec les équipes pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes tout en se connectant en toute sécurité avec TotalPLM grâce à notre architecture "agent-first". »

Nouveautés pour NRF 2026

Workflows d'intelligence décisionnelle activés par l'IA

Bamboo Rose introduit des flux de travail d'intelligence décisionnelle activés par l'IA qui regroupent la planification prédictive, la création automatisée, l'approvisionnement intelligent, les informations sur la conformité et la compréhension des documents dans une expérience unifiée et multiplateforme. Grâce à l'optimisation intégrée et à un copilote en langage naturel, ces capacités accélèrent les décisions et renforcent la résilience pour tout le cycle de vie du produit.

Démonstrations d'intelligence décisionnelle guidée

Les visiteurs pourront assister à des démonstrations guidées montrant comment ces flux de travail automatisent et accélèrent la prise de décision dans le monde réel, de la planification initiale à l'exécution.

L'architecture « Agent-first » pour les directeurs de l'informatique

Les directeurs de l'informatique et les responsables du numérique verront comment l'architecture agent-first de Bamboo Rose active des agents d'IA à travers le développement de produits, l'approvisionnement et les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

Voir TotalPLM en action à NRF 2026

Découvrez l'IA en action à NRF 2026 ! Visitez le stand 4042, du 11 au 13 janvier et planifiez une démonstration pour voir comment TotalPLM, activé par l'intelligence décisionnelle, peut transformer le cycle de vie de vos produits et les opérations de votre chaîne d'approvisionnement.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un leader mondial en matière de solutions technologiques pour le commerce de détail. TotalPLM™ est la plateforme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) la plus complète, intégrant la planification et le merchandising, la collaboration créative, le développement de produits, l'approvisionnement, la gestion des relations avec les fournisseurs, la gestion des bons de commande et la gestion du commerce mondial - le tout alimenté par une intelligence décisionnelle alimentée par l'IA. Conçue pour être évolutive et souple, la plateforme Bamboo Rose aide les détaillants et les marques à optimiser leurs opérations, à stimuler la croissance des marges et à répondre aux exigences changeantes du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site bamboorose.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

