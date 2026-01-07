Bamboo Rose stellt auf der NRF 2026 bahnbrechende Entscheidungsintelligenz in TotalPLM™ vor

Neue KI-native Funktionen, die Einzelhändlern und Marken helfen, weniger zu arbeiten und mehr zu verkaufen.



BOSTON, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose , eine führende End-to-End-Lösung für Produktentwicklung und Lieferkettenmanagement, wird auf der NRF 2026 neue Fortschritte bei der Entscheidungsintelligenz seiner KI-nativen TotalPLM™-Plattform vorstellen: Big Show vom 11. bis 13. Januar in New York City. Da KI auf der NRF im Mittelpunkt steht, wird Bamboo Rose zeigen, wie Entscheidungsintelligenz Daten aus TotalPLM in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt, die manuelle Arbeit reduzieren, die Markteinführung beschleunigen und Abverkauf sowie Margen steigern.

Bamboo Rose geht mit viel Schwung in die NRF nach einem herausragenden Jahr 2025 , in dem mehr als zwei Dutzend neue Unternehmenskunden gewonnen wurden – darunter Fanatics, Petco und Target. Das Unternehmen erreichte eine Kundenbindungsquote von über 96 % und baute seine Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern sowie Marken aus.

Bamboo Roses jüngste Entscheidungsintelligenz erstreckt sich über den gesamten Produktlebenszyklus, reduziert manuelle Arbeit, beschleunigt die Produkterstellung und ermöglicht mit einheitlichen, verlässlichen Daten fundiertere Entscheidungen. Sie ist in Design, Planung, Entwicklung, Beschaffung sowie Lieferkettenprozessen durchgängig eingebettet und verwandelt kleine Verbesserungen in große Fortschritte bei Kosten, Geschwindigkeit sowie Compliance.

„Nach einem herausragenden Jahr mit starkem Wachstum und neuen Kundengewinnen sagen uns Einzelhändler, dass sie smarter arbeiten müssen, nicht härter", sagte Matt Stevens, Geschäftsführer von Bamboo Rose. „Entscheidungsintelligenz verwandelt die Echtzeitdaten von TotalPLM in schnellere, fundiertere Entscheidungen, reduziert manuelle Arbeit und verbessert Abverkauf sowie Margen. Die NRF ist der perfekte Zeitpunkt, das live zu erleben."

„KI ist nicht länger nur ein strategischer Vorteil, sondern eine kommerzielle Notwendigkeit", sagte Rupert Schiessl, Leiter für KI und Strategie bei Bamboo Rose. „Wir integrieren Intelligenz sowie Automatisierung in Produktentwicklung, Beschaffung und Lieferkettenprozesse dort, wo Entscheidungen am wichtigsten sind. Auf der NRF zeigen wir, wie KI-Agenten mit Teams zusammenarbeiten, um schnellere, fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen, und sich dabei über unsere agentenorientierte Architektur sicher mit TotalPLM verbinden."

Was gibt es Neues auf der NRF 2026?

KI-gestützte Arbeitsabläufe für Entscheidungsintelligenz

Bamboo Rose führt KI-gestützte Arbeitsabläufe für Entscheidungsintelligenz ein, die vorausschauende Planung, automatisierte Erstellung, intelligente Beschaffung, Einblicke in die Einhaltung von Vorschriften sowie das Verständnis von Dokumenten in einer einheitlichen, plattformübergreifenden Erfahrung zusammenführen. Mit eingebetteter Optimierung sowie einem Co-Pilot in natürlicher Sprache beschleunigen diese Funktionen Entscheidungen und stärken die Widerstandsfähigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus.

Geführte Entscheidungsintelligenzpräsentationen

Besucher können anhand von geführten Präsentationen sehen, wie diese Arbeitsabläufe die Entscheidungsfindung in der Praxis von der frühen Planung bis zur Ausführung automatisieren und beschleunigen.

Agentenorientierte Architektur für IT-Leiter

IT-Leiter und Leiter der Digitalstrategie erfahren, wie die agentenbasierte Architektur von Bamboo Rose KI-Agenten in den Bereichen Produktentwicklung, Beschaffung und Betriebsabläufe in der Lieferkette aktiviert, um schnellere sowie intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Sehen Sie sich TotalPLM in Aktion auf der NRF 2026 an

Erleben Sie AI in Aktion auf der NRF 2026! Besuchen Sie vom 11. bis 13. Januar Stand Nr. 4042 und vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung , um zu sehen, wie TotalPLM, unterstützt durch Entscheidungsintelligenz, Ihren Produktlebenszyklus und Ihre Lieferkettenabläufe verändern kann.

Informationen zu Bamboo Rose

Bamboo Rose ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für den Einzelhandel. TotalPLM™ ist die umfassendste „Product Lifecycle Management"-Plattform (PLM), die Planung und Merchandising, kreative Zusammenarbeit, Produktentwicklung, Beschaffung, Supplier Relationship Management, Purchase Order Management und Global Trade Management integriert – alles auf Basis von KI-gestützter Entscheidungsintelligenz. Die auf Skalierbarkeit und Agilität ausgerichtete Bamboo Rose Plattform hilft Einzelhändlern und Marken, ihre Abläufe zu optimieren, ihre Margen zu steigern sowie den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr auf bamboorose.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1430723/Bamboo_Rose_New_Logo.jpg