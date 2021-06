Bandeira da destilaria Cardhu é hasteada para celebrar a remodulação

A distinta bandeira usada por Helen Cumming da família fundadora do Cardhu, uma das pioneiras mais famosas do uísque, para alertar os destiladores ilícitos sobre o "Coletor de impostos" no século XIX, tremula novamente com orgulho no topo da destilaria.

Esta é a última etapa em uma jornada pelas destilarias Johnnie Walker nos "quatro cantos" de Glenkinchie nas Terras Baixas e pela destilaria Clynelish nas Terras Altas, que abriu suas portas ao público desde que passaram a ser destinos turísticos mundiais de ponta.

A nova experiência do visitante celebra os 200 anos de história e o legado da destilaria como uma parte fundamental da história da Johnnie Walker. Ela foi vendida pela família Cummings para Johnnie Walker and Sons em 1893 e se tornou parte integrante da história de sucesso da Johnnie Walker nas décadas seguintes. O espaço de última geração inclui uma experiência de narrativa imersiva redesenhada com uma sala de projeção, cozinha de degustação de uísque e tours de experiência de uísque atualizados.

Cristina Diezhandino, diretora de marketing da Diageo, declarou: "Estamos muito satisfeitos por hastear a bandeira na sede do Cardhu para marcar a abertura da nova experiência para os visitantes, assim como fez há dois séculos a nossa destiladora pioneira Helen Cumming. Quando Helen levantou a sua bandeira, foi para alertar seus vizinhos e a comunidade local, mas hoje estamos hasteando a bandeira como um símbolo de confiança e ambição para o futuro do uísque escocês e do turismo em Speyside e em toda a Escócia."

"Cardhu é um uísque especial, uma destilaria especial com uma história e herança especiais, e o investimento que fizemos cria uma experiência emocionante e envolvente que irá surpreender e encantar os visitantes, sejam eles viajantes locais do Reino Unido ou turistas de todo o mundo uma vez que possam viajar novamente."

Cardhu é a terceira dos "quatro cantos" da experiência de destilaria da Johnnie Walker, que são destilarias de uísque puro malte que representam as quatro regiões produtoras de uísque da Escócia e contribuem com o uísque escocês número um do mundo, que será transformado como parte do investimento em uísque escocês da Diageo. Após o lançamento da Johnnie Walker Princes Street no final deste verão, a destilaria Caol Ila em Islay será a próxima a reabrir em 2022 após sua própria remodelação, para completar a história dos "quatro cantos". Mais recentemente, a icônica destilaria "fantasma" de Brora também foi reativada após 38 anos e está produzindo uísque mais uma vez como parte do investimento da Diageo.

Ewan Andrew, presidente da Cadeia de Suprimentos e Aquisições Globais, declarou: "Cardhu é a última etapa em nossa jornada de investimento de 185 milhões de libras para transformar o turismo do uísque escocês e criar experiências para os visitantes de classe mundial em nossas destilarias, bem como na Johnnie Walker Princes Street, quando for inaugurada no final deste verão."

"Todos os envolvidos neste projeto estão incrivelmente orgulhosos das atrações para visitantes que estamos criando e da contribuição que farão para a recuperação econômica da Escócia. Este não é apenas um investimento no turismo do uísque escocês, mas um investimento no futuro crescimento do uísque escocês ao atrair novas gerações de consumidores de uísque, tanto no país como em todo o mundo."

Em Cardhu, os visitantes serão convidados a descobrir a incrível história do Cardhu na nova sala de projeção da casa, onde os visitantes poderão assistir a uma cativante animação recontando as origens do uísque em uma criação do estúdio de produção escocês Eyebolls. O filme projetado contará a história dos primeiros dias da destilaria e como a história de Helen Cumming acenando a agora icônica bandeira vermelha para alertar seus colegas destiladores da proximidade dos coletores de impostos se tornou uma das histórias mais aclamadas do uísque.

Os hóspedes também poderão explorar o processo de destilação e maturação do uísque exclusivo Cardhu, repleto de notas de frutas do pomar e grama recém-cortada, como parte de uma seleção de passeios e experiências interativas atualizadas, e desfrutar de uma dose de uísque ou um delicioso highball na nova cozinha moderna de degustação da casa.

A destilaria Cardhu receberá inicialmente visitantes do Reino Unido em conformidade com as mais recentes diretrizes de segurança e espera acolher turistas internacionais quando o governo escocês considerar seguro viajar.

A Diageo tem trabalhado em estreita colaboração com Euan's Guide, uma instituição de caridade escocesa que trabalha para melhorar a acessibilidade em todas as atrações para os visitantes, de forma que a casa da marca seja mais acessível para os visitantes. A Diageo também implementou novas medidas de sustentabilidade como parte de seu desenvolvimento renovado para ajudar a impulsionar seu ambicioso plano de ação Sociedade 2030: Espírito do Progresso, como reduzir a poluição luminosa geral, conservar a água com sistemas de implantação de paisagem e sítios e salvaguardar os polinizadores locais e a vida selvagem com um novo programa de proteção da biodiversidade.

Recentemente, Glenkinchie e Clynelish, as casas de Johnnie Walker nas Terras Baixas e Terras Altas, receberam o prêmio Gold de turismo ecológico, e Cardhu abrirá suas portas como um local de ecoturismo com certificação Gold. O programa de certificação do Turismo Ecológico oferece um marco para alcançar um negócio de turismo sustentável e reconhece o compromisso das empresas que trabalham ativamente para se tornarem mais sustentáveis. Com o prêmio, se reconhece a amplitude completa das credenciais de operação ecológica de cada destilaria, desde o envio de zero resíduos para aterros sanitários até a sustentabilidade de seu processo de destilação e os altos padrões de eficiência e manejo da água.

