Baoting profileert zich als model voor COP30 klimaatactie

BEIJING, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Een report van China Daily

Terwijl landen zich op COP30 voorbereiden, profileert de Baoting Li en Miao autonome provincie in de provincie Hainan zich als een model voor lokale klimaatactie.

With 77.02% of forest coverage and 98.90% of days rated as good or excellent in the first three quarters of 2025, Baoting lies a green heart on the beautiful island of Hainan. It boasts lush mountains and lucid waters. Baoting actively promotes the deep integration of forestry with tourism, wellness, and other industries, building a green industry system characterized by its rainforest.

Tijdens een conferentie over de deelname van Hainan aan het COP-proces, die maandag en dinsdag in Baoting werd gehouden, kwamen meer dan 100 vertegenwoordigers van internationale organisaties, regeringen, onderzoeksinstellingen en bedrijven bijeen om het omzetten van klimaatbeloften in de praktijk te bespreken.

De conferentie belichtte Baotings initiatieven van de Hainan Free Trade Port, een VN-ontwikkelingsprogramma voor groene en digitale innovatie en een project geleid door de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheidsvoordelen van klimaatactie. De autonome provincie stelde een plan voor om haar ecologische voetafdruk te beperken.

Xie Zhenhua, China's voormalige speciale gezant voor het klimaat, verklaarde in een toespraak dat de praktische samenwerking van Baoting met Europese partners niet alleen de eigen duurzame ontwikkeling zal bevorderen en Hainan zal helpen haar doelstellingen te bereiken om een vrijhandelshaven en een koolstofarm eiland te worden, maar ook een lokale oplossing voor een wereldwijde koolstofvrije ontwikkeling zal bieden.

Laurence Tubiana, CEO van de European Climate Foundation en speciaal gezant van Europa voor COP30, benadrukte dat actie op lokaal niveau nodig is om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Ze prees Baoting als inspirerend voorbeeld wegens de samenwerking met meerdere belanghebbenden. Ze zei ook dat de ervaring van Hainan als een nuttig model voor andere eilandeconomieën kan dienen.

Mu Kerui, partijsecretaris van Baoting, deelde innovatieve benaderingen om stedelijke klimaatbestendigheid in kust- en eilandgebieden te ontwikkelen. Een voorbeeld is de groene en digitale innovatiezone China-EU (Baoting), die in december van start ging en als proeftuin voor samenwerking op gebied van groene technologie, digitaal koolstofbeheer en het groeiende domein van de klimaatwetenschap dient.

Qiao Jie, academicus aan de Chinese Academy of Engineering en uitvoerend vicevoorzitter van de Universiteit van Peking, besprak het gebruik van AI om klimaatverandering aan te pakken en reproductieve gezondheid te bevorderen. Ze stelde voor dat een Baoting-samenwerkingszone een nieuw model kan bieden voor levenscyclusgezondheidsbeheer als antwoord op de wereldwijde klimaatcrisis.

Yuan Feng, vice-decaan van het College of Architecture & Urban Planning van de Tongji Universiteit, introduceerde het concept om slimme gebouwen te gebruiken om Baoting te helpen uitbouwen tot een wereldwijde demonstratielocatie voor klimaattherapie en gezondheid.

Jonas Tornblom, stichtend voorzitter van de Sweden-China Green-Tech Alliance en mededirecteur van het China-Europe Innovation Center for Sustainable Development, kondigde aan dat het centrum Baoting zal ondersteunen door zich te richten op wederzijdse erkenning van koolstofnormen, digitale twins, groene financiën, de blauwe economie, en gezondheid en koolstofarme ontwikkeling.

Nu COP30 in november dichterbij komt, vertaalt het kleine eiland de nationale klimaatverbintenissen van China in een lokale "bouwblauwdruk". Aangedreven door een strategie die artificiële intelligentie, nul-koolstof doelstellingen en proactieve gezondheidsinitiatieven combineert, toont het de eerste implementatie van klimaatmaatregelen op provinciaal niveau in China en biedt het een repliceerbaar model voor andere landen en steden in het zuidelijk halfrond.

