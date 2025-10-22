Baoting se positionne comme un modèle pour l'action climatique de la COP30

PÉKIN, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Un rapport du China Daily

Alors que les nations se préparent à la COP30, le comté autonome de Baoting Li et Miao, dans la province de Hainan, se positionne comme un modèle d'action locale en faveur du climat.

With 77.02% of forest coverage and 98.90% of days rated as good or excellent in the first three quarters of 2025, Baoting lies a green heart on the beautiful island of Hainan. It boasts lush mountains and lucid waters. Baoting actively promotes the deep integration of forestry with tourism, wellness, and other industries, building a green industry system characterized by its rainforest.

Lors d'une conférence centrée sur la participation de Hainan au processus de la COP, qui s'est tenue de lundi à mardi à Baoting, plus de 100 représentants d'organisations internationales, de gouvernements, d'instituts de recherche et d'entreprises se sont réunis pour discuter de l'application des engagements pris en matière de climat.

La conférence a mis en lumière les initiatives de Baoting concernant le port de libre-échange de Hainan, un programme de développement des Nations unies sur l'innovation verte et numérique et un projet mené par l'Organisation mondiale de la santé sur les effets bénéfiques de l'action climatique sur la santé. Le comté autonome a proposé un plan destiné à réduire son empreinte carbone.

L'ancien envoyé spécial de la Chine pour le climat, Xie Zhenhua, a déclaré dans un discours que la coopération pratique de Baoting avec des partenaires européens permettra non seulement de faire progresser son propre développement durable et d'aider Hainan à atteindre ses objectifs visant à devenir un port de libre-échange et une île à faible émission de carbone, mais aussi d'offrir une solution locale au développement mondial sans émission de carbone.

Laurence Tubiana, PDG de la Fondation européenne pour le climat et envoyée spéciale en Europe pour la COP30, a souligné que l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris a besoin d'actions au niveau local. Elle a salué Baoting comme un exemple dont il faut s'inspirer en raison de ses collaborations multipartites. Elle a également indiqué que l'expérience de Hainan pourrait servir de modèle à d'autres économies insulaires.

Le secrétaire du parti de Baoting, Mu Kerui, a présenté des approches innovantes pour développer la résilience climatique urbaine dans les régions côtières et insulaires. Un exemple est la zone d'innovation verte et numérique Chine-UE (Baoting), introduite en décembre, qui sert de terrain d'essai pour la collaboration en matière de technologies vertes, de gestion numérique du carbone et du domaine en expansion de la science de la santé et du climat.

Qiao Jie, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et vice-président exécutif de l'université de Pékin, a parlé de l'utilisation de l'IA pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la santé reproductive. Elle a proposé qu'une zone de coopération de Baoting puisse offrir un nouveau modèle de gestion de la santé tout au long du cycle de vie en réaction à la crise climatique mondiale.

Yuan Feng, vice-doyen du collège d'architecture et d'urbanisme de l'université de Tongji, a présenté le concept d'utilisation de bâtiments intelligents pour aider à faire de Baoting un site de démonstration mondial en matière de thérapie climatique et de santé.

Jonas Tornblom, président fondateur de l'alliance Suède-Chine pour les technologies vertes et codirecteur du centre d'innovation Chine-Europe pour le développement durable, a annoncé que le centre soutiendrait Baoting en se concentrant sur la reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone, les jumeaux numériques, la finance verte, l'économie bleue, la santé et le développement à faible émission de carbone.

À l'approche de la COP30 en novembre, ce petit pays insulaire concrétise les engagements nationaux de la Chine en matière de climat en un « plan de construction » local. S'appuyant sur une stratégie combinant l'intelligence artificielle, des objectifs « zéro carbone » et des initiatives proactives en matière de santé, Baoting fait la démonstration de la première mise en œuvre d'actions climatiques à l'échelle d'un comté en Chine, offrant ainsi un modèle reproductible pour d'autres nations et villes du Sud.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2802752/EN4.mp4