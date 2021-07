Barings kondigt tegen 2030 Net Zero-doelstelling aan voor wereldwijde activiteiten

"Bijdragen aan een duurzame toekomst in dienst van onze klanten, collega's en gemeenschappen is de kern van onze missie. Het is tevens goed voor de groei en winstgevendheid van ons bedrijf op lange termijn," aldus Mike Freno, voorzitter en CEO van Barings.

Barings streeft al vele jaren operationele milieu- en sociale doelstellingen na. Met deze aankondiging zet de onderneming de koers uit om tegen 2030 wereldwijd netto nul te bereiken.

"In 2021 zullen we gebruik moeten maken van koolstofcompensaties om neutraal te zijn. Onze echte focus licht echter op het veranderen van het gedrag van onze werknemers en partners, om op die manier onze netto nul-doelstelling te bereiken", aldus Sarah Munday, Duurzaamheidsmanager van Barings. "Zo zijn we van plan om tegen het derde kwartaal van dit jaar een interne belasting op koolstof voor vliegtuigreizen in te voeren en hopen we dat in de komende jaren uit te breiden naar andere koolstofproducerende aspecten van onze activiteiten."

Munday stelde dat Barings transparantie als kernwaarde omarmt en de voortgang op haar weg naar Net Zero zal publiceren. Daarbij gaat het uit van een totale broeikasgasuitstoot van 21.688 ton in 2019 of 10,83 ton per werknemer. "Alleen door nauwgezette meting en rapportering kunnen we verantwoording afleggen die tot echte verandering leidt," zei ze.

Andere mijlpalen op de weg naar vermindering zijn onder meer de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen in alle faciliteiten die wij beheren. Daarbij mikken wij op een vermindering van 100% van de Scope 1- en Scope 2-emissies tegen 2022.

De vorderingen bij het bereiken van de doelstellingen inzake broeikasgasvermindering zullen worden gevolgd en bekendgemaakt door middel van een jaarlijkse, openbare rapportering in overeenstemming met de wereldwijde rapporteringsnormen. De verbintenissen van de onderneming werden vastgelegd in overleg met moederbedrijf MassMutual, dat eerder dit jaar zijn Net Zero-doelstellingen publiceerde, en sluiten aan bij artikel 4.9 van het Akkoord van Parijs. Barings ondersteunt actief de klimaatverbintenissen van MassMutual om operationeel netto nul te zijn tegen 2030 en GIA netto nul tegen 2050.

Barings ondertekende sinds 2014 de Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN, is sinds 2019 lid van Climate Action 100+, en is een publiek voorstander van de TCFD en lid van de UN Global Compact.

Deze verbintenissen bouwen voort op de bestaande duurzaamheidsactiviteiten van de onderneming. Zo verminderde het Global Technology and Operations-team van Barings de voetafdruk van het Europese datacenter van de onderneming al met 74% en werkt het kantoor van Barings in Londen op 100% hernieuwbare energie en groen gas. Voorts:

Het Londense kantoor van Barings kreeg in 2020 de IWFM Positive Climate Action award voor zijn evidence-based toepassing, waarin 11 milieuvriendelijke initiatieven werden voorgesteld die tot stand waren gekomen sinds de verhuizing naar de kantoren aan 20 Old Bailey in 2018. Het kantoor kreeg een BREEAM Excellent-beoordeling voor zowel de voorontwerp- als de inrichtingsfase van het bouwproces. In 2021 behaalde het het ISO 14001-certificaat.

In New York City kreeg het kantoorgebouw van Barings aan 340 Madison de Energy Star- en Fitwel-certificatie. In 2021 behaalde het de Fitwel Best in Building Health award.

kreeg het kantoorgebouw van Barings aan 340 Madison de Energy Star- en Fitwel-certificatie. In 2021 behaalde het de Fitwel Best in Building Health award. Het wereldwijde hoofdkantoor van Barings in Charlotte, North Carolina , kreeg het LEED Gold-certificaat voor interieurontwerp en bouw. Het gebouw, 300 South Tryon , is ook LEED Gold-gecertificeerd voor kern en mantel, is Energy Star-gecertificeerd en streeft naar een Fitwel-certificatie en een LEED Gold-certificatie voor exploitatie en onderhoud.

Meer informatie over duurzaamheidsbeleid en -praktijk van Barings staat op https://www.barings.com/about-us/investing-responsibly/ . Een filmpje van Sarah Munday, Duurzaamheidsmanager van Barings, over de operationele netto nulverbintenis van Barings is te bekijken op https://www.barings.com/viewpoints/the-road-to-net-zero .

Over Barings

Barings is een wereldwijde vermogensbeheerder met meer dan 326 miljard dollar* aan activa, die gedifferentieerde mogelijkheden biedt en langetermijnportefeuilles uitbouwt in publieke en private vastrentende waarden, vastgoed en gespecialiseerde aandelenmarkten. Met beleggingsexperts in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific wil het bedrijf, een dochteronderneming van MassMutual, zijn klanten, gemeenschappen en werknemers van dienst zijn en zet het zich in voor duurzame praktijken en verantwoord beleggen. Meer informatie op www.barings.com .

*Activa onder beheer per woensdag 31 maart 2021

Contact:

Cheryl Krauss, Barings, 980-417-5858, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573331/Roadmap_NetZero.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/722786/Barings_Logo.jpg

Related Links

www.barings.com



SOURCE Barings