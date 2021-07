Barings annonce son engagement à atteindre zéro émission nette à l'horizon 2030 au sein de ses activités mondiales

« Contribuer à la construction d'un avenir durable pour les clients, nos collègues et les collectivités est non seulement un des principaux objectifs de notre mission, c'est aussi une entreprise bénéfique pour la croissance et la rentabilité à long terme de notre société », a déclaré Mike Freno, président et PDG de Barings.

Barings est engagée depuis de nombreuses années à atteindre des objectifs opérationnels environnementaux et sociaux. Avec cette annonce, la société ouvre la voie pour atteindre l'objectif zéro émission nette au sein de ses activités mondiales d'ici 2030.

« Même si nous devons utiliser des crédits-carbone pour atteindre la neutralité en 2021, notre véritable objectif est de changer les comportements de nos employés et de nos partenaires en vue d'atteindre notre objectif zéro émission nette, a affirmé Sarah Munday, directrice de la durabilité à Barings. À titre d'exemple, nous avons l'intention d'établir d'ici le troisième trimestre de cette année une taxe carbone interne sur les émissions liées au transport aérien. Nous espérons aussi étendre cette mesure, au cours des prochaines années, à d'autres secteurs de la société qui génèrent du carbone. »

Mme Munday a ajouté que Barings considère la transparence comme une valeur fondamentale et que la société publiera des données sur les progrès accomplis pour atteindre l'objectif zéro émission nette. Les émissions enregistrées en 2019 (21 688 tonnes de gaz à effet de serre au total, soit 10,83 tonnes par employé) serviront de ligne de référence. « Ce n'est qu'en prenant des mesures strictes et en déployant des efforts de suivi rigoureux que nous atteindrons les niveaux de responsabilité nécessaires pour apporter un réel changement », a-t-elle déclaré.

Le parcours de réduction des émissions de Barings comportera d'autres étapes clés : la société devra faire passer toutes les installations qu'elle gère à des sources d'énergie renouvelable. Elle vise à réduire de 100 % ses émissions de portée 1 et 2 d'ici 2022.

Ses progrès vis-à-vis des objectifs de réduction des gaz à effet de serre seront suivis et communiqués au moyen de rapports annuels publics, conformes aux normes mondiales en matière de rapports. Alignés sur l'article 4.9 de l'Accord de Paris, les engagements de Barings ont été formulés en collaboration avec sa société mère, MassMutual, qui a publié ses objectifs zéro émission nette plus tôt cette année. Barings travaille activement pour soutenir les engagements climatiques de MassMutual : zéro émission nette au sein de ses activités d'ici 2030 et atteinte de l'objectif zéro émission nette fixé par la GIA (Global Industry Alliance) d'ici 2050.

Barings fait partie des signataires des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN PRI) depuis 2014 et des membres de Climate Action 100+ depuis 2019. Elle soutient publiquement le Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) et compte parmi les membres du Pacte mondial des Nations unies.

Outre ces engagements, la société mène d'autres activités en matière de durabilité. Ainsi, l'équipe Global Technology and Operations de Barings a déjà réduit de 74 % l'empreinte du centre de données européen de la société, tandis que le bureau de Barings à Londres utilise uniquement de l'énergie renouvelable et du gaz vert pour fonctionner. Parmi d'autres exemples notables:

Le bureau de Barings à Londres s'est vu décerner le prix IWFM Positive Climate Action en 2020. Sa candidature fondée sur des données probantes a mis en vedette 11 initiatives percutantes sur le plan de l'environnement, mises en œuvre après le déménagement du bureau à 20 Old Bailey en 2018. En outre, le bureau a reçu la note BREEAM Excellent pour les réalisations accomplies lors des étapes de pré-conception et d'aménagement du processus de construction, et a obtenu la certification ISO 14001 en 2021.

À New York , l'immeuble de bureaux de Barings au 340 Madison détient les certifications Energy Star et Fitwel. Celui-ci a aussi reçu le prix Fitwel Best in Building Health en 2021.

, l'immeuble de bureaux de Barings au 340 Madison détient les certifications Energy Star et Fitwel. Celui-ci a aussi reçu le prix Fitwel Best in Building Health en 2021. Le siège social mondial de Barings à Charlotte, en Caroline du Nord, détient la certification LEED Gold dans la catégorie Interior Design and Construction. L'immeuble lui-même, situé au 300 South Tryon, détient les certifications LEED Gold (catégorie Core and Shell) et Energy Star, et cherche à obtenir les certifications Fitwel et LEED Gold (catégorie Operations and Maintenance).

Pour plus d'informations sur la politique et les pratiques de Barings en matière de durabilité, consultez le site : https://www.barings.com/about-us/investing-responsibly/. Vous pouvez visionner un message vidéo de la directrice du développement durable de Barings, Sarah Munday, sur l'engagement zéro émission nette de Barings sur le site : https://www.barings.com/viewpoints/the-road-to-net-zero.

