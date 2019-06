Barry Sternlicht anuncia Treehouse Hotels, um novo tipo de maravilha

NOVA YORK, 5 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Barry Sternlicht, visionário do setor hoteleiro, fundador do W Hotels, presidente e CEO do Starwood Capital Group, uma empresa global de investimento privado, novamente surpreendeu e reinventou a experiência hoteleira.

Sternlicht já recebeu muitos elogios pelo 1 Hotel, inspirado na natureza, e pelas marcas de hotel Baccarat, que ocuparam posição de destaque no prêmio Readers' Choice de 2018 da Conde Nast Traveler. 1 Hotel South Beach, 1 Hotel Brooklyn Bridge, 1 Hotel Central Park e Baccarat New York estão entre os 10 melhores hotéis de Miami e NYC, respectivamente, pouco tempo após sua inauguração.

Hoje, Sternlicht anunciou seu mais novo empreendimento, o Treehouse Hotels, descrito como "o irmão mais novo do 1". O Treehouse é menos sério, mais casual e infinitamente mais acessível. Ensolarado, aconchegante, charmoso e divertido.

Uma subsidiária do Starwood Capital Group administrará os hotéis da nova marca em nome do Starwood Capital Group.

O Treehouse Hotels remete a liberdade. A incrível sensação que tínhamos quando crianças ao subir em uma casa na árvore e fazer as próprias regras do nosso "clubinho". Remete a amizade, comunidade e segredos compartilhados. Inspirador, não convencional e nostálgico, com áreas íntimas surpreendentes, brinquedos simples, livros, esconderijos, jogos... e um toque de mágica.

Como todos os hotéis do portfólio de Sternlicht, o Treehouse adotará protocolos sustentáveis. "Trata-se de voltar a conectar-se conosco e com os demais e relembrar as coisas simples que nos faziam sorrir, vibrar e nos sentir acolhidos."

O Treehouse London será o primeiro hotel do portfólio da marca a ser inaugurado no fim de 2019, com outras unidades nos EUA e em outros países. "É muito bom poder apresentar nossa primeira propriedade em um dos melhores mercados de viagem do mundo, Londres. Acredito que esse Treehouse, com seu sensacional lounge e bar no terraço, preencherá uma lacuna do mercado londrino, que não contava com um hotel realmente divertido e que não leva tudo muito a sério", afirmou Sternlicht. Localizado bem em frente à sede da BBC, o Treehouse London contará com 95 quartos, entre eles 15 suítes, um restaurante na cobertura e o espetacular bar do terraço, que oferece uma vista em 360 graus do horizonte. O bar e restaurante será operado por The Madera Group, um grupo internacional do setor de hospitalidade com sede em Los Angeles que possui e opera alguns locais no sul da Califórnia e Arizona, como o Tocaya Organica e Toca Madera.

"Para nós, é uma honra fazer essa parceria com Barry Sternlicht, pioneiro do setor, e isso vai de acordo com nossa mentalidade de inovação e esforço para elevar a experiência de nossos hóspedes a outro nível. Nossa localização privilegiada na Regent Street é o ambiente perfeito para encabeçar um novo tipo de experiência hoteleira, e estamos ansiosos pela inauguração global do primeiro hotel Treehouse do mundo, com nossos parceiros Starwood Capital Group e SH Hotels & Resorts", afirmou Aneil Handa, diretor do Cairn Group.

O Treehouse London estará aberto para receber todo tipo de hóspedes, de viajantes a lazer ou a negócios até residentes locais que procuram um refúgio para se desconectar das ruas agitadas de Londres. Localizado na 14-15 Langham Place, Marylebone, Londres W1B 2QS, Reino Unido, o Treehouse London deve ser inaugurado no fim de 2019.

Sobre o Starwood Capital Group

O Starwood Capital Group é uma empresa de investimento privado com foco principal no mercado imobiliário, infraestrutura de energia e petróleo e gás. A empresa e suas afiliadas mantêm 13 escritórios em cinco países e, atualmente, contam com cerca de 4.000 colaboradores. Desde sua criação em 1991, o Starwood Capital Group arrecadou US$ 45 bilhões de capital próprio e, atualmente, administra mais de US$ 60 bilhões em ativos. A empresa já investiu em praticamente todas as categorias do mercado imobiliário global, alternando de maneira oportuna as classes de ativos, localidades e posições no capital social, à medida que identifica a evolução da dinâmica risco/recompensa. Nos últimos 27 anos, o Starwood Capital Group e suas afiliadas executaram de maneira bem-sucedida uma estratégia de investimento que envolve criar empresas nos mercados público e privado. Para obter mais informações, acesse starwoodcapital.com.

Sobre a SH Hotels & Resorts

A SH Hotels & Resorts, uma afiliada da empresa global de investimento privado Starwood Capital Group, é uma empresa de gestão de marcas de hotéis que opera a 1 Hotels, uma marca de estilo de vida inspirada na natureza, criada em 2015, com propriedades em South Beach e Manhattan; e a Baccarat Hotels & Resorts, uma marca de luxo lançada em março de 2015 com a abertura de sua principal propriedade em Nova York, com projetos em desenvolvimento em Doha e Bordeaux. Ao reunir marketing, design e experiência operacional e tecnológica, a SH Hotels & Resorts está por trás de algumas das mais dinâmicas e revolucionárias marcas de hotéis do mundo.

Sobre o Cairn Group

O Cairn Group é um grande proprietário de 33 hotéis, 30 bares e restaurantes e 9 casas de repouso no Reino Unido, além de ter uma presença crescente no setor de propriedades e hospitalidade. Além do desenvolvimento de marcas exclusivas, hotéis independentes e projetos de referência, o grupo faz parcerias com marcas internacionais como Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels Group e Accor. Um projeto de destaque em sua carteira é o Stoke Place Hotel, um hotel fazenda de luxo de 27 acres localizado em Buckinghamshire. O DNA do Cairn Group está voltado para a inovação e crescimento, investindo constantemente em seus 3000 colaboradores e em sua linha de desenvolvimento de 5 hotéis.

Sobre The Madera Group

Com sede em West Hollywood e composto por uma equipe de criadores, inovadores e desenvolvedores, The Madera Group dedica-se à evolução do setor de hospitalidade. Atualmente, The Madera Group desenvolve, possui e opera um conjunto de grandes restaurantes no sul da Califórnia e Arizona, inclusive em Tocaya Organica e Toca Madera.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897844/Treehouse_Hotels_Logo.jpg

FONTE SH Hotels & Resorts

SOURCE SH Hotels & Resorts