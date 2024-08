Basketball-Ikone Goran Dragić verabschiedet sich mit der größten Wohltätigkeitsveranstaltung Europas: "I Feel Slovenia Night of the Dragon"

LJUBLJANA, Slowenien, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Die bevorstehende Abschiedsveranstaltung für die slowenische Basketballlegende Goran Dragić mit dem Titel "I Feel Slovenia Night of the Dragon" findet vom 23. bis 24. August 2024 in Stožice, Ljubljana, statt. Die mit Spannung erwartete Feier umfasst einen Business-Talk, eine Wohltätigkeitsgala und ein Wohltätigkeitsspiel mit einer All-Star-Besetzung von Basketball-Ikonen wie Luka Dončić, Nikola Jokić, Steve Nash, Dirk Nowitzki und anderen bekannten Namen.

Die mit Spannung erwartete Abschiedsveranstaltung von Goran Dragić, "I Feel Slovenia Night of the Dragon", steht vor der Tür und wartet mit einem bemerkenswerten Staraufgebot auf. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Business-Talk und einem Charity-Dinner in Ljubljana am Freitag, 23. August, gefolgt von einem Basketball-Spektakel am Samstag, 24. August. Diese außergewöhnliche Veranstaltung mit , dem slowenischen Fremdenverkehrsamt als Hauptpartner, verspricht eine unvergessliche Würdigung von Dragićs beeindruckender Karriere zu werden.

Dieses einzigartige Wohltätigkeitsspiel, das auch den letzten Auftritt von Goran Dragić als Profispieler markiert, ist ein historisches Ereignis für Slowenien und die größte NBA-Veranstaltung, die jemals in Europa stattgefunden hat. Wie Dragić es selbst ausdrückt: "Eine bemerkenswerte Karriere verdient ein großes Finale, bei dem die Wohltätigkeit nicht nur ein Nebenschauplatz, sondern das zentrale Thema ist."

Mit dieser Veranstaltung werden nicht nur Dragićs beeindruckende Verdienste um den Sport gewürdigt, sondern auch unterstrichen, welche Rolle es spielt, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Indem die Wohltätigkeit in den Mittelpunkt der Feierlichkeiten gestellt wird, soll das Spiel eine nachhaltige Wirkung erzielen und die Verbindung von sportlicher Leistung und sozialer Verantwortung hervorheben.

Dragić, der auf den prestigeträchtigen NBA-Courts in den USA unauslöschliche Spuren hinterlassen hat, war eine Schlüsselfigur bei der Verbesserung der Sichtbarkeit Sloweniens als Land der Spitzensportler und Basketballtalente. Als nationale Partner werden , das STB und SPIRIT Slovenia diese Gelegenheit nutzen, um und die Marke "I Feel Slovenia" zu präsentieren und Slowenien als grüne Boutique-Destination für Tourismus, Sport und Wirtschaft hervorzuheben.

An der Veranstaltung werden einige der größten Namen im Basketball teilnehmen, darunter Luka Dončić, Nikola Jokić, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Nikola Vučević, Bogdan Bogdanović, Leandro Barbosa, Aleksandar Đorđević, Igor Kokoškov, Alvin Gentry, Božo Maljković, Jure Zdovc und Aleksandar Đikić. Auch die NBA-Spieler Vlatko Čančar und Boban Marjanović werden mit von der Partie sein.

