L'icône du basket-ball Goran Dragić fera ses adieux lors de la plus grande manifestation caritative d'Europe : "I Feel Slovenia Night of the Dragon" (Je me sens en Slovénie, la nuit du dragon)

LJUBLJANA, Slovénie, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Le prochain événement d'adieu de la légende du basket-ball slovène Goran Dragić, intitulé " I Feel Slovenia Night of the Dragon ", est prévu pour les 23 et 24 août 2024 à Stožice, Ljubljana. Cette célébration très attendue comprendra une causerie d'affaires, un gala de bienfaisance et un match de bienfaisance réunissant une brochette d'icônes du basket-ball, notamment Luka Dončić, Nikola Jokić, Steve Nash, Dirk Nowitzki et d'autres noms renommés.

Slovenian Tourist Board

L'événement d'adieu très attendu de Goran Dragić, "I Feel Slovenia Night of the Dragon", est sur le point d'avoir lieu, avec une remarquable brochette de stars. Le coup d'envoi de la célébration sera donné le vendredi 23 août à Ljubljana avec une conférence sur les affaires et un dîner de charité , suivis le samedi 24 août par un spectacle de basket-ball .Cet événement extraordinaire, dont l'office du tourisme slovène est le principal partenaire, promet d'être un hommage mémorable à l'impressionnante carrière de Dragić.

Ce match caritatif unique en son genre, qui marque également la dernière apparition de Goran Dragić en tant que joueur professionnel, constitue un événement historique pour la Slovénie et marque le plus grand événement affilié à la NBA jamais organisé en Europe. Comme le dit Dragić lui-même : "Une carrière remarquable mérite un grand final, où la charité occupe le devant de la scène au lieu d'être une réflexion après coup, mais le thème central. "

Cet événement ne rend pas seulement hommage à l'impressionnante contribution de Dragić au sport, mais souligne également le rôle que joue le fait de rendre à la communauté. En plaçant la charité au cœur de la célébration, le match vise à avoir un impact durable, en soulignant la fusion de l'exploit sportif et de la responsabilité sociale.

Dragić, qui a laissé une marque indélébile sur les prestigieux terrains de la NBA aux États-Unis, a été une figure clé dans l'amélioration de la visibilité de la Slovénie en tant que pays d'athlètes de haut niveau et de talents du basket-ball. En tant que partenaires nationaux, le STB et SPIRIT Slovenia profiteront de cette occasion pour mettre en avant la marque "I Feel Slovenia", en soulignant que la Slovénie est une destination verte pour le tourisme, le sport et les affaires.

L'événement mettra en vedette certains des plus grands noms du basket-ball, notamment Luka Dončić, Nikola Jokić, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Nikola Vučević, Bogdan Bogdanović, Leandro Barbosa, Aleksandar Đorđević, Igor Kokoškov, Alvin Gentry, Božo Maljković, Jure Zdovc et Aleksandar Đikić. Les joueurs de la NBA Vlatko Čančar et Boban Marjanović rejoindront également la formation.

