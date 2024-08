El icono del baloncesto Goran Dragić se despedirá en «I Feel Slovenia Night of the Dragon»

- El icono del baloncesto Goran Dragić se despedirá en el mayor acto benéfico de Europa repleto de famosos: «I Feel Slovenia Night of the Dragon»

LJUBLJANA, Eslovenia, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El próximo evento de despedida de la leyenda del baloncesto esloveno Goran Dragić, titulado «I Feel Slovenia Night of the Dragon», se celebrará los días 23 y 24 de agosto de 2024 en Stožice, Liubliana. Esta celebración tan esperada incluirá una charla empresarial, una gala benéfica y un partido benéfico en el que participará un elenco de estrellas del baloncesto, como Luka Dončić, Nikola Jokić, Steve Nash, Dirk Nowitzki y otros nombres conocidos.

Slovenian Tourist Board

El esperado evento de despedida de Goran Dragić, «I Feel Slovenia Night of the Dragon», está a la vuelta de la esquina y contará con un extraordinario elenco de estrellas. La celebración comienza con una charla empresarial y una cena benéfica en Liubliana el viernes 23 de agosto, seguidas de un espectáculo de baloncesto el sábado 24 de agosto. Este extraordinario acontecimiento, que cuenta con la colaboración de la Oficina de Turismo de Eslovenia como socio principal, promete ser un memorable homenaje a la impresionante carrera de Dragić.

This one-of-a-kind charitable match, which also marks Goran Dragić's final appearance as a professional player, stands as a historic event for Slovenia and marks the biggest NBA-affiliated event ever to unfold in Europe.

Este partido benéfico único en su género, que también marca la última aparición de Goran Dragić como jugador profesional, se erige como un acontecimiento histórico para Eslovenia y marca el mayor evento afiliado a la NBA que jamás se haya celebrado en Europa. En palabras del propio Dragić: "Una carrera extraordinaria merece un gran final, en el que la caridad ocupe el centro del escenario y no sea una ocurrencia tardía, sino el tema central".

Este acontecimiento no sólo rinde homenaje a las impresionantes contribuciones de Dragić al deporte, sino que también subraya el papel de la retribución a la comunidad. Al situar la caridad en el centro de la celebración, el partido pretende tener un impacto duradero, destacando la fusión de los logros deportivos y la responsabilidad social.

Dragić, que ha dejado una huella indeleble en las prestigiosas canchas de la NBA en Estados Unidos, ha sido una figura clave en la mejora de la visibilidad de Eslovenia como país de atletas y talentos del baloncesto de primer nivel. Como socios nacionales, el STB y SPIRIT Slovenia aprovecharán esta ocasión para exhibir de forma destacada la marca «I Feel Slovenia», resaltando Eslovenia como un destino verde boutique para el turismo, el deporte y los negocios.

El evento contará con algunos de los nombres más importantes del baloncesto, como Luka Dončić, Nikola Jokić, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Nikola Vučević, Bogdan Bogdanović, Leandro Barbosa, Aleksandar Đorđević, Igor Kokoškov, Alvin Gentry, Božo Maljković, Jure Zdovc y Aleksandar Đikić. Los jugadores de la NBA, Vlatko Čančar y Boban Marjanović también se unirán a la alineación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2485931/Slovenian_Tourist_Board.jpg