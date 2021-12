Bata os sinos de Natal com a Creality compartilhando obras emocionantes

SHENZHEN, China, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- À medida que o Natal se aproxima, a Creality pretende aquecer o mundo à sua maneira com esforços contínuos. Ao oferecer ao Prof. Kyle, embaixador da marca Creality, fundos para imprimir membros artificiais para deficientes na África e tendo ajudado no desenvolvimento da educação no Brasil por meio do projeto Space Robotics, a Creality não deixará de transmitir afeto organizando ou participando de atividades filantrópicas com tecnologia inovadora de impressão 3D.

Nos últimos sete anos, a Creality tem se dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias no setor de impressão 3D e tem surpreendido o mundo com inovações tecnológicas. Ao mesmo tempo, a impressão 3D também dá vida a momentos emocionantes.

Antes do Natal, um pai nos Estados Unidos imprimiu lotes de enfeites com a CR-30, proporcionando entusiasmo e felicidade a sua família. Uma mãe na Alemanha utilizou a econômica Ender-3 V2 para imprimir o Capitão América da Marvel para seus filhos, criando muitas surpresas para as festas de fim de ano. Além disso, um professor japonês imprimiu globos para dar de presente aos alunos com a CR-200B, levando muita diversão à classe. A impressora 3D também é utilizada para imprimir materiais didáticos, o que é muito conveniente para o professor. Embora as pessoas estejam em diferentes países ou regiões, a Creality sempre proporcionará um pouco de alegria a cada canto do mundo e iluminará os dias com encanto.

Para comemorar as festas de fim de ano, a Creality organizará uma atividade on-line, e as pessoas estão convidadas a compartilhar obras sobre o Natal e o amor sem restrição de formato (podem ser fotos com palavras, vídeos e assim por diante). Clique aqui para fazer o upload. Para mais detalhes, consulte a página do Facebook da Creality. A Creality selecionará os três primeiros participantes de acordo com a atividade de interação no Facebook e lhes enviará como presente a nova impressora 3D Ender-3 S1, no valor de USD 399. Além disso, dez participantes de sorte receberão as recompensas-surpresas bem projetadas com uma chance de ganhar uma CR Scan-01, no valor de USD 700.

O Guia de Compras pode ajudar a identificar suas impressoras 3D favoritas. Três novas impressoras 3D, incluindo a Ender-3 S1, a CR-10 Smart Pro e a Sermoon V1 e V1 Pro, e nove impressoras 3D que são sucesso de venda são apresentadas no Guia de Compra, que será muito útil para você escolher sua preferida. Como sempre, a Creality está ansiosa para encontrar você no paraíso da impressão 3D!

