Батарея CHiQ поступает в интернет-торговлю в шести европейских странах
Jan 25, 2021, 09:53 ET
БЕРЛИН, 25 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 15 января в шести европейских странах: Германии, Франции, Испании, Нидерландах, Польше и Бельгии — появилась в продаже высокопроизводительная щелочная батарея CHiQ производства компании Changhong, реализуемая через всемирные торговые платформы AMAZON, ALLGERO, CDISCOUNT, FNAC DARTY и ALIEXPRESS. Данная батарея представляет одну из важнейших товарных групп для реализации стратегии, направленной на расширение присутствия этого бренда на европейском рынке. Ее появление полностью открывает европейский розничный интернет-рынок батарей.
Высокопроизводительная щелочная батарея CHiQ была официально выпущена в 2019 году. Она соответствует требованиям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ (ROHS) и технического регламента ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ» (REACH) в отношении защиты окружающей среды. Эта батарея, обладающая такими преимуществами как высокая производительность и высокая безопасность, оснащается высокопроизводительными гальваническими элементами нового поколения, разработанными за 5 лет подразделением НИОКР компании Changhong, специализирующимся на батареях. При нормальных условиях хранения эта батарея может сохранять энергию до 10 лет.
Пандемия COVID-19 привела к резкому росту потребительского спроса на развлечения, игры, товары для поддержания современного образа жизни и интеллектуальные продукты, связанные с «экономикой самоизоляции». Внедрение батарей CHiQ на европейский рынок позволит диверсифицировать возможности европейских потребителей.
До настоящего времени в Европе предлагались телевизоры, холодильники, устройства отображения информации и батареи марки CHiQ. В перспективе под маркой CHiQ будут поставляться и другие товары, в том числе передвижные кондиционеры и роботы-уборщики, с целью непрерывного обогащения ассортимента продукции. В то же время CHiQ продолжит расширять свое присутствие на других региональных рынках в Европе и совершенствовать ведение бизнеса на платформах интернет-торговли, а также стремиться к превращению европейского рынка в эталонный рынок для бренда CHiQ за рубежом и повышению качества товаров и услуг для европейских потребителей.
Компания Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd., основанная в 1999 году, является высокотехнологичным предприятием, осуществляющим исследования и разработку, производство и реализацию первичных щелочных элементов питания на основе марганца, вторичных литий-ионных элементов питания и других продуктов. Компания взяла на себя обязательство поставлять экологически безопасные батареи и стимулировать использование экологически чистых источников энергии по всему миру. Компания имеет более 20 современных автоматизированных линий для выпуска щелочных батарей на двух производственных базах в Мяньяне и Цзясине. Благодаря конкурентоспособным лабораториям, стабильному качеству и эффективному обслуживанию ее продукция реализуется по всему миру.
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