Батарея CHiQ поступает в интернет-торговлю в шести европейских странах

Пандемия COVID-19 привела к резкому росту потребительского спроса на развлечения, игры, товары для поддержания современного образа жизни и интеллектуальные продукты, связанные с «экономикой самоизоляции». Внедрение батарей CHiQ на европейский рынок позволит диверсифицировать возможности европейских потребителей.

До настоящего времени в Европе предлагались телевизоры, холодильники, устройства отображения информации и батареи марки CHiQ. В перспективе под маркой CHiQ будут поставляться и другие товары, в том числе передвижные кондиционеры и роботы-уборщики, с целью непрерывного обогащения ассортимента продукции. В то же время CHiQ продолжит расширять свое присутствие на других региональных рынках в Европе и совершенствовать ведение бизнеса на платформах интернет-торговли, а также стремиться к превращению европейского рынка в эталонный рынок для бренда CHiQ за рубежом и повышению качества товаров и услуг для европейских потребителей.

Компания Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd., основанная в 1999 году, является высокотехнологичным предприятием, осуществляющим исследования и разработку, производство и реализацию первичных щелочных элементов питания на основе марганца, вторичных литий-ионных элементов питания и других продуктов. Компания взяла на себя обязательство поставлять экологически безопасные батареи и стимулировать использование экологически чистых источников энергии по всему миру. Компания имеет более 20 современных автоматизированных линий для выпуска щелочных батарей на двух производственных базах в Мяньяне и Цзясине. Благодаря конкурентоспособным лабораториям, стабильному качеству и эффективному обслуживанию ее продукция реализуется по всему миру.

