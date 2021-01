Les piles CHiQ commercialisées en ligne dans six pays européens

La pile alcaline haute performance CHiQ a été officiellement lancée en 2019. Elle répond aux exigences de la directive européenne ROHS (Restriction of Hazardous Substances) et du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) en matière de protection de l'environnement. Avec comme avantage une haute performance de décharge et de sécurité, la pile est équipée de la nouvelle génération de cellules de batterie haute performance que l'équipe de recherche et développement en matière de batterie de Changhong a mis 5 ans à développer. Dans des conditions de stockage standard, la batterie pourrait fournir de l'énergie pendant 10 ans.

En raison de la pandémie de COVID-19, on observe une forte augmentation de la demande des consommateurs pour les divertissements, les jeux, les produits de bien-être et les produits intelligents liés à l'économie du « Restons chez nous ». Le lancement des piles CHiQ sur le marché européen permettra de diversifier les options des consommateurs européens.

Jusqu'à présent, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des écrans et des batteries CHiQ étaient disponibles en Europe. Dans le futur, CHiQ introduira d'autres produits, comme des climatiseurs mobiles et des robots de nettoyage, afin d'enrichir continuellement sa gamme de produits. Dans le même temps, CHiQ poursuivra son expansion sur d'autres marchés régionaux en Europe et améliorera ses opérations commerciales sur les plates-formes de commerce électronique. L'entreprise cherchera à faire du marché européen un marché de référence à l'étranger pour la marque CHiQ et fournira aux consommateurs européens de meilleurs produits et services.

Fondée en 1999, Sichuan Changhong New Energy Technology Co. est une entreprise de haute technologie qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et la vente de piles alcalines primaires au manganèse, de piles secondaires au lithium-ion et d'autres produits. L'entreprise s'est engagée à fournir des piles écologiques et à promouvoir l'utilisation d'énergie propre dans le monde entier. Elle possède plus de 20 lignes automatiques avancées de production de piles alcalines au manganèse dans deux usines de fabrication à Mianyang et Jiaxing. L'entreprise s'appuyant sur des laboratoires compétitifs, une qualité stable et un service efficace, ses produits se vendent bien dans le monde entier.

