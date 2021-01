CHiQ Battery lanza su venta online al por menor en seis países de Europa

La batería alcalina de altas prestaciones CHiQ se lanzó oficialmente en 2019. Cumple con los requisitos de la directiva EU ROHS (Restriction of Hazardous Substances) y la normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) para protección medioambiental. Con las ventajas del rendimiento de elevada descarga y rendimiento de alta seguridad, la batería está equipada con las células de batería de nueva generación y alto rendimiento, desarrollada por el equipo de I+D de baterías de Changhong en cinco años. Bajo condiciones de almacenamiento estándares, la batería puede mantener la energía en un plazo de hasta 10 años.