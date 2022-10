bauma 2022 : La plus grande gamme de produits outre-mer de XCMG à ce jour présente les efforts de construction de nouvelles énergies

MUNICH, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE : 000425) a ouvert sa plus grande exposition à l'étranger à ce jour au bauma 2022 le 24 octobre à Munich, en Allemagne, avec une gamme de près de 50 produits d'équipement de construction et composants de base avec 41 nouveaux modèles qui font leurs débuts au salon, qui sont tous personnalisés pour le marché européen. XCMG est présent sur les stands FS.1005/4, FS.1105/2 ET FS.1105/7 au Trade Fair Center Messe München.

Liu Jiansen, vice-président de XCMG et directeur général de XCMG Import and Export Co., Ltd., a fait remarquer avant la cérémonie d'ouverture qu'avec des centres de R&D et un siège européen en Allemagne, XCMG a établi des réseaux de vente et de service complets, avec ses nombreux produits contribuant à la construction d'infrastructures dans de nombreux pays européens.

« Comme il figure désormais parmi les priorités de l'environnement mondial et de l'agenda économique, XCMG est déterminé à accélérer notre développement écologique, en lançant une série de nouveaux produits énergétiques qui représentent les échelons les plus élevés de l'industrie chinoise des machines de construction à bauma 2022. Avec de plus grandes capacités, des consommations plus faibles et de meilleures conceptions environnementales, nous nous engageons à créer une plus grande valeur pour nos clients », a noté Liu.

L'exposition de XCMG au bauma 2022 présente six principaux secteurs de produits avec des produits clés pour le marché européen :

Excavation : comprend un total de 13 produits d'excavatrice, y compris le moteur Kubota pour excavatrice XE80E (EU stage V). D'un poids de près de 9 tonnes, elle est couplée à trois ensembles de canalisations hydrauliques et deux ensembles de manettes proportionnelles électriques. Elle dispose également d'une cabine ergonomique et d'un siège à suspension pour un confort d'utilisation, avec un clapet anti-retour pour la flèche et le bras et une flèche monobloc déviable pour faciliter l'accès à l'entretien.

De plus, XCMG lance le XC/ASD-22, un nouveau simulateur de formation en série sur les machines de construction.

