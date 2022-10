bauma 2022: Bislang größtes Auslandsproduktportfolio von XCMG untermauert das Engagement des Unternehmens für neue Energien im Bauwesen

MÜNCHEN, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) eröffnete am 24. Oktober auf der bauma 2022 in München, Deutschland, seine bisher größte Auslandsausstellung. Gezeigt wird ein Portfolio von fast 50 Baumaschinenerzeugnissen und Kernkomponenten, einschließlich 41 brandneuer Modelle, die erstmals auf dieser Fachmesse gezeigt werden und alle auf den europäischen Markt zugeschnitten sind. XCMG ist an den Ständen FS.1005/4, FS.1105/2 UND FS.1105/7 im Trade Fair Center Messe München vertreten.

Liu Jiansen, Vice President von XCMG und General Manager der XCMG Import and Export Co., Ltd, merkte vor der Eröffnungszeremonie an, dass XCMG dank seiner FuE-Zentren und eines europäischen in Deutschland befindlichen Hauptsitzes umfassende Vertriebs- und Servicenetze aufbauen konnte. Dabei tragen die zahlreichen Produkte des Unternehmens zum Aufbau von Infrastrukturen in vielen europäischen Ländern bei.

„Da es derzeit weltweit in ökologischer und ökonomischer Hinsicht eines der wichtigsten Anliegen darstellt, sind auch wir bei der XCMG bestrebt, unsere umweltfreundliche Entwicklung zu beschleunigen, indem wir eine Reihe von Produkten für neue Energien auf den Markt bringen, die auf der bauma 2022 das höchste Niveau der chinesischen Baumaschinenindustrie verkörpern. Mit höheren Leistungen, reduzierten Verbrauchswerten und verbesserten, umweltfreundlicheren Designs setzen wir uns dafür ein, einen höheren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", erklärte Liu Jiansen.

Die Ausstellung von XCMG auf der bauma 2022 umfasst sechs Hauptproduktbereiche mit Schlüsselprodukten für den europäischen Markt:

Aushub- und Erdbaugeräte : In diesem Bereich werden insgesamt 13 Baggerprodukte, einschließlich des Baggers XE80E mit Kubota-Motor (EU-Stufe V), vorgestellt. Dieser Bagger mit einem Gewicht von fast 9 Tonnen ist mit drei Hydraulikleitungssätzen und zwei Joystick-Sätzen mit elektrischer Proportionalsteuerung verbunden. Außerdem verfügt er über ein ergonomisches Fahrerhaus und einen gefederten Sitz für verbesserten Bedienkomfort, ein Rückschlagventil für Ausleger und Arm sowie über einen umklappbaren einteiligen Ausleger, der einen vereinfachten Wartungszugang ermöglicht.

: In diesem Bereich werden insgesamt 13 Baggerprodukte, einschließlich des Baggers XE80E mit Kubota-Motor (EU-Stufe V), vorgestellt. Dieser Bagger mit einem Gewicht von fast 9 Tonnen ist mit drei Hydraulikleitungssätzen und zwei Joystick-Sätzen mit elektrischer Proportionalsteuerung verbunden. Außerdem verfügt er über ein ergonomisches Fahrerhaus und einen gefederten Sitz für verbesserten Bedienkomfort, ein Rückschlagventil für Ausleger und Arm sowie über einen umklappbaren einteiligen Ausleger, der einen vereinfachten Wartungszugang ermöglicht. Straßenbautechnik : Dieser Bereich ist auf der Messe mit vier Produkten repräsentiert: Motorgrader, Straßenfertiger, Leichtverdichtungswalze und Walzenzug. Die Walze XD120 ist für ihr einzigartigen Industriedesigns sowie ihre hervorragende Arbeitseffizienz und Qualität bekannt. Ihr Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment und mechanischen Bremsen sorgt für eine gleichmäßige Geschwindigkeit und für hohe Bausicherheit. Der Einzelamplituden-Doppelfrequenz-Schwingungserreger der Walze sorgt dafür, dass sie für den Betrieb bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen geeignet ist, und die unabhängige Schwingung der vorderen und hinteren Trommel ermöglicht mehrere unterschiedliche Schwingungsmodi, mit denen beim Verdichten eine höhere Effizienz erzielt werden kann.

: Dieser Bereich ist auf der Messe mit vier Produkten repräsentiert: Motorgrader, Straßenfertiger, Leichtverdichtungswalze und Walzenzug. Die Walze XD120 ist für ihr einzigartigen Industriedesigns sowie ihre hervorragende Arbeitseffizienz und Qualität bekannt. Ihr Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment und mechanischen Bremsen sorgt für eine gleichmäßige Geschwindigkeit und für hohe Bausicherheit. Der Einzelamplituden-Doppelfrequenz-Schwingungserreger der Walze sorgt dafür, dass sie für den Betrieb bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen geeignet ist, und die unabhängige Schwingung der vorderen und hinteren Trommel ermöglicht mehrere unterschiedliche Schwingungsmodi, mit denen beim Verdichten eine höhere Effizienz erzielt werden kann. Hebezeuge : Vier Spitzenprodukte, unter anderem der All-Terrain-Kran XCA130E, der speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde, repräsentieren diesen Bereich. Dieser fünfachsige Kran mit sechs Gelenken und beweglichem Arm zeichnet sich durch seine hohe Mobilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Mit einer maximalen Auslegerlänge von 94,5 Metern und einem innovativen, hochbelastbaren Einzelquerlenker-Einzelrad-Aufhängungssystem erreicht er im Vergleich zu früheren Modellen eine um 19 Prozent verbesserte Betriebsstabilität und eine um 60 Prozent bessere Geländegängigkeit auf unwegsamem Gelände.

: Vier Spitzenprodukte, unter anderem der All-Terrain-Kran XCA130E, der speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde, repräsentieren diesen Bereich. Dieser fünfachsige Kran mit sechs Gelenken und beweglichem Arm zeichnet sich durch seine hohe Mobilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Mit einer maximalen Auslegerlänge von 94,5 Metern und einem innovativen, hochbelastbaren Einzelquerlenker-Einzelrad-Aufhängungssystem erreicht er im Vergleich zu früheren Modellen eine um 19 Prozent verbesserte Betriebsstabilität und eine um 60 Prozent bessere Geländegängigkeit auf unwegsamem Gelände. Erdbewegungsmaschinen : Sieben Produkte, einschließlich Handler, Lader, Gabelstapler und Stapler, sind in diesem Bereich vertreten. Den Höhepunkt bildet der Radlader XC948E (EU-Stufe V/Klasse 4) mit einem Gesamtdesign, das einen komfortablen Betrieb sowie hohe Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.

: Sieben Produkte, einschließlich Handler, Lader, Gabelstapler und Stapler, sind in diesem Bereich vertreten. Den Höhepunkt bildet der Radlader XC948E (EU-Stufe V/Klasse 4) mit einem Gesamtdesign, das einen komfortablen Betrieb sowie hohe Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Brandbekämpfungstechnik/Hubarbeitsbühnen : Mehr als 20 Produkte werden im Bereich Brandbekämpfungstechnik und Hubarbeitsbühnen ausgestellt. Die Hubarbeitsbühne XGS28E ist in diesem Bereich das Vorzeigeprodukt. Mit einer maximalen Betriebshöhe von 28,2 Metern und einer Tragfähigkeit von 460 kg verfügt sie über einen dreiteiligen Teleskopausleger und eine Turmauslegerkonstruktion mit kleinem Spitzenausleger, die einen breiten Betriebsbereich gewährleistet und es ermöglicht, Hindernissen auszuweichen. Ihr Doppellast-Steuerungssystem erfüllt verschiedene Bauanforderungen für Gebäude, Brücken, Stahlkonstruktionen und Stadien.

: Mehr als 20 Produkte werden im Bereich Brandbekämpfungstechnik und Hubarbeitsbühnen ausgestellt. Die Hubarbeitsbühne XGS28E ist in diesem Bereich das Vorzeigeprodukt. Mit einer maximalen Betriebshöhe von 28,2 Metern und einer Tragfähigkeit von 460 kg verfügt sie über einen dreiteiligen Teleskopausleger und eine Turmauslegerkonstruktion mit kleinem Spitzenausleger, die einen breiten Betriebsbereich gewährleistet und es ermöglicht, Hindernissen auszuweichen. Ihr Doppellast-Steuerungssystem erfüllt verschiedene Bauanforderungen für Gebäude, Brücken, Stahlkonstruktionen und Stadien. Fundamentbautechnik/Rammausrüstung: In diesem Bereich sind eine Rotary-Bohranlage und eine Horizontal-Richtbohranlage zu sehen, die beide der EU-Abgasnorm Stufe V entsprechen. Die XCMG XR320E stellt ein Multifunktionsmodell zum Einrammen von Pfählen für den Fundamentbau dar. Ihr Drehantrieb bietet Standard- und Gesteinsbohrfunktionen, einen energiesparenden Hochgeschwindigkeitsbohrbetrieb für Gestein sowie Spin-Off-Hochgeschwindigkeitsmodi, die dazu beitragen, die Bohreffizienz zu steigern und den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Darüber hinaus stellt XCMG noch den XC/ASD-22 vor, einen neu eingeführten Schulungssimulator für Baumaschinenserien.

