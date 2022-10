-bauma 2022: la mayor gama de productos de XCMG en el extranjero hasta la fecha muestra los nuevos esfuerzos de construcción de energía

MUNICH, 24 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) inauguró su mayor exposición en el extranjero hasta la fecha en bauma 2022 el 24 de octubre en Múnich, Alemania, presentando una línea de casi 50 productos de equipos de construcción y componentes principales con 41 modelos nuevos en la feria, todos ellos personalizados para el mercado europeo. XCMG se encuentra en los stands FS.1005/4, FS.1105/2 y FS.1105/7 en el Trade Fair Center Messe München.

bauma 2022: XCMG’s Largest Overseas Product Lineup to Date Showcases New Energy Construction Efforts.

Liu Jiansen, vicepresidente de XCMG y director general de XCMG Import and Export Co., Ltd, comentó antes de la ceremonia de apertura que con los centros de I+D y la sede europea en Alemania, XCMG ha establecido redes de ventas y servicios integrales, y sus numerosos productos contribuyen a la construcción de infraestructuras en muchos países europeos.

"Dado que ahora ocupa un lugar destacado en la agenda medioambiental y económica mundial, XCMG está decidida a acelerar nuestro desarrollo ecológico, lanzando en bauma 2022 una serie de nuevos productos energéticos que representan los niveles más altos de la industria china de maquinaria de construcción. Con mayores capacidades, menores consumos y mejores diseños medioambientales, nos comprometemos a crear un mayor valor para nuestros clientes", señaló Liu.

La exposición de XCMG en bauma 2022 presenta seis grandes sectores de productos con productos clave para el mercado europeo:

Excavación: cuenta con un total de 13 productos de excavación, incluida la excavadora XE80E con motor Kubota (fase V de la UE). Con un peso de casi 9 toneladas, está acoplada con tres juegos de tuberías hidráulicas y dos juegos de joysticks eléctricos proporcionales. También cuenta con una cabina ergonómica y un asiento con suspensión para la comodidad de la operación, con una válvula de retención para la pluma y el brazo y una pluma deflectable de una sola pieza para facilitar el acceso al mantenimiento.

Carretera: se exponen cuatro productos: motoniveladora, extendedora, compactador ligero y compactador de tambor único. El rodillo XD120 es famoso por su diseño industrial único y su eficiencia y calidad de trabajo superiores. Su motor hidráulico de baja velocidad y alto par con frenos mecánicos garantiza la estabilidad de la velocidad y la seguridad en la construcción; el excitador de vibración de doble frecuencia y amplitud única lo hace adecuado para funcionar en diferentes condiciones de trabajo; y la vibración independiente del tambor delantero y trasero permite múltiples modos de vibración para lograr una compactación con mayor eficiencia.

Elevación: se exponen cuatro productos emblemáticos, entre ellos la grúa todoterreno XCA130E, desarrollada especialmente para el mercado europeo. Esta grúa de cinco ejes y seis articulaciones con brazo móvil destaca por su movilidad, seguridad y fiabilidad. Con una longitud máxima de la pluma que alcanza los 94,5 metros y un innovador sistema de suspensión independiente monotransversal de alta resistencia, ha mejorado la estabilidad de funcionamiento en un 19% y la capacidad todoterreno en un 60%, en comparación con los modelos anteriores.

Movimiento de tierras: con siete productos que incluyen manipuladores, cargadoras, carretillas elevadoras y apiladoras. Lo más destacado es la XC948E (EU Stage V/Tier 4) con un diseño general que garantiza un funcionamiento cómodo, eficiencia de combustible, fiabilidad y durabilidad.

Plataforma de trabajo aéreo/de extinción de incendios: se exponen más de 20 productos de plataformas de trabajo aéreo y de extinción de incendios. La XGS28E es un producto emblemático. Con una altura máxima de operación de 28,2 metros y una capacidad de carga que alcanza los 460 kg, adopta una estructura de pluma telescópica de tres secciones y plumín de torre con un pequeño plumín volante para garantizar un amplio rango de operación y la capacidad de evitar obstáculos. Su sistema de control de doble carga satisface varias demandas de construcción de edificios, puentes, estructuras de acero y estadios.

Cimentación/pilares: se exponen un equipo de perforación rotativa y una perforadora direccional horizontal, y ambos cumplen la norma de emisiones de la fase V de la UE. El XCMG XR320E es un modelo multifuncional para la construcción de cimientos de pilares, su accionamiento rotativo ofrece los modos estándar, de perforación de rocas, de ahorro de energía, de perforación de rocas de alta velocidad y de giro de alta velocidad para ayudar a mejorar la eficiencia de la perforación y reducir el consumo de combustible.

Además, XCMG estrena el XC/ASD-22, un nuevo simulador de formación en serie de maquinaria de construcción.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927856/bauma_2022_XCMG_s_Largest_Overseas_Product_Lineup_Date_Showcases_New.jpg

SOURCE XCMG