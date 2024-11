bauma CHINA 2024 : XCMG est à la tête du développement de l'industrie, avec des solutions et des produits intelligents, numériques et écologiques

SHANGHAI, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant leader de machines de construction XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) est prêt à exposer ses dernières innovations, produits et services dans les zones extérieures A.20-B.32, ainsi que dans les halls intérieurs W3.100-W3.811 à bauma CHINA 2024, qui se déroule du 26 au 29 novembre au Nouveau Centre d'exposition international de Shanghai (SNIEC).

bauma CHINA 2024: XCMG Leads Industry Development with Intelligent, Digital, and Green Solutions and Products

Sous le thème Smart XCMG Empowers Solid Future, l'exposition de XCMG à bauma CHINA 2024 sera sa plus grande jusqu'à présent, avec le plus grand nombre de nouveaux produits, de technologies de pointe et de solutions complètes à ce jour depuis que le groupe a représenté pour la première fois l'industrie chinoise des machines de construction à l'exposition bauma en Allemagne en 1992.

L'exposition extérieure de 12 000 mètres carrés de XCMG met l'accent sur la fabrication intelligente et la durabilité verte. Axée sur sept scénarios d'application clés, elle présente 110 modèles d'équipements de construction issus de neuf catégories principales, dont le terrassement, l'exploitation minière et le levage, ainsi que 73 composants de base. Les produits d'équipement arborent la nouvelle peinture vert montagne VI, qui reflète également la détermination ferme et les actions concrètes de XCMG dans la promotion du développement vert de l'industrie.

Les pièces maîtresses de l'exposition de XCMG mettent en avant une série de nouveautés qui ont suscité une grande attention à bauma CHINA 2024, notamment :

la chargeuse électrique pure XC9108-EV, la plus grande au monde en termes de tonnage,

la première niveleuse minière purement électrique au monde GR350EP,

le dernier modèle de grue hybride haut de gamme G2, la série XCT100G5-1HEV,

la première pelle minière hybride au monde XE650GK HEV,

la foreuse directionnelle horizontale intelligente purement électrique XZE16000, la nacelle élévatrice à bras droit purement électrique XGS52ACK-Li, dont la hauteur de travail maximale a été améliorée,

et le premier chariot élévateur compact à flèche télescopique à plateforme 300V de l'industrie, le XT2506E, ainsi que le gerbeur à mât rétractable purement électrique de nouvelle génération, le XCS4531E5.

En outre des produits innovants, XCMG présente également des solutions intelligentes orientées vers des scénarios pour l'exploitation minière à ciel ouvert, la construction routière intelligente sans personnel, les opérations logistiques et d'entreposage sans personnel et bien d'autres choses encore, grâce auxquelles les visiteurs peuvent voir comment les machines de construction ont progressivement évolué d'un simple outil à un système décisionnel intelligent.

L'industrie de la fabrication d'équipements se trouvant à un tournant décisif de la transformation et de la modernisation, XCMG s'engage à prendre la tête de l'exploration des pratiques afin de réaliser des percées.

À bauma CHINA 2024, XCMG lance de nouvelles campagnes, notamment la marque de service mondiale XCMG TrueCare et l'initiative de protection de l'environnement et de bien-être public Plan WIN-win, en s'associant à des partenaires mondiaux pour obtenir des gains mutuels grâce à de meilleurs produits et services. L'entreprise annonce également une politique de garantie à vie pour les batteries utilisées avec les machines de construction électriques et les véhicules commerciaux, en soulignant l'engagement et la confiance de XCMG dans sa transformation verte.

« XCMG est impatiente de collaborer avec des partenaires mondiaux pour partager des opportunités, favoriser la coopération et promouvoir la prospérité », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG Machinery. « En soutenant la création d'une nouvelle productivité de qualité, nous souhaitons contribuer de manière significative au développement de haute qualité de l'industrie mondiale de la fabrication d'équipements et à la construction d'un monde meilleur ».

Lors de l'exposition, XCMG a conclu une série d'accords avec des partenaires mondiaux du secteur de la construction, notamment le Projet de fabrication d'équipements de construction pour les nouvelles énergies dans le Parc industriel indonésien de Morowali.

En outre, XCMG s'est associé à Guo Fan Studio pour créer une exposition sur le thème de l'équipement pour le film « The Wandering Earth 2 », en utilisant des machines XCMG pour recréer des scènes authentiques du film. XCMG a dévoilé le China Film Industrial Equipment Joint Innovation Lab (Laboratoire conjoint d'innovation pour les équipements de l'industrie du cinéma chinois) et un nouveau poste de pilotage intelligent, qui incarne le concept d'interaction intelligente, ainsi qu'une nouvelle génération de design industriel, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience d'interaction intelligente haut de gamme sans précédent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569274/IMAGE.jpg