bauma CHINA 2024: XCMG führt die Entwicklung der Branche mit intelligenten, digitalen und grünen Lösungen und Produkten an

SHANGHAI, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Baumaschinenhersteller XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) wird seine neuesten Innovationen, Produkte und Dienstleistungen auf der bauma CHINA 2024, die vom 26. bis 29. November im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfindet, in den Außenbereichen A.20-B.32 sowie in den Hallen W3.100-W3.811 ausstellen.

bauma CHINA 2024: XCMG Leads Industry Development with Intelligent, Digital, and Green Solutions and Products

Unter dem Motto Smart XCMG Empowers Solid Future wird XCMG auf der bauma CHINA 2024 die größte Ausstellung mit der größten Anzahl neuer Produkte, modernster Technologien und Komplettlösungen seit der ersten Vertretung der chinesischen Baumaschinenindustrie auf der bauma in Deutschland im Jahr 1992 präsentieren.

Die 12.000 Quadratmeter große Freiluftausstellung von XCMG legt den Schwerpunkt auf intelligente Fertigung und grüne Nachhaltigkeit. Die Ausstellung, die sich auf sieben wichtige Anwendungsszenarien konzentriert, präsentiert 110 Baumaschinenmodelle aus neun Hauptkategorien, darunter Erdbewegung, Bergbau und Hebetechnik, sowie 73 Kernkomponentenprodukte. Die Ausrüstungsprodukte sind mit der neuen grünen VI-Lackierung versehen, die auch die Entschlossenheit und die konkreten Maßnahmen von XCMG zur Förderung der umweltfreundlichen Entwicklung der Industrie widerspiegelt.

Im Mittelpunkt der Exponate von XCMG stehen eine Reihe von Neuheiten, die auf der bauma CHINA 2024 große Aufmerksamkeit erregten, darunter:

der rein elektrische Lader XC9108-EV mit der weltweit größten Tonnage,

der weltweit erste rein elektrisch betriebene Bergbau-Grader GR350EP,

das neueste Modell der High-End-Hybridkranreihe G2 XCT100G5-1HEV,

der weltweit erste Hybridbagger für den Bergbau XE650GK HEV,

die weltweit tonnenschwerste rein elektrisch betriebene intelligente Horizontalspülbohranlage XZE16000, die rein elektrisch betriebene Geradarm-Arbeitsbühne XGS52ACK-Li, die die maximale Arbeitshöhe erneuert hat,

und der branchenweit erste kompakte Teleskopstapler XT2506E mit 300-V-Plattform sowie der rein elektrische Reach Stacker XCS4531E5 der neuen Generation.

Neben innovativen Produkten bietet XCMG auch szenarioorientierte intelligente Lösungen für den Tagebau, den unbemannten intelligenten Straßenbau, unbemannte Lager- und Logistikbetriebe und vieles mehr an, anhand derer die Besucher sehen können, wie sich Baumaschinen allmählich von einem einfachen Werkzeug zu einem intelligenten Entscheidungsfindungssystem entwickelt haben.

Da sich die Ausrüstungsindustrie an einem entscheidenden Wendepunkt des Wandels und der Modernisierung befindet, hat sich XCMG dazu verpflichtet, bei der Erforschung von Verfahren zur Erzielung von Durchbrüchen eine Führungsrolle zu übernehmen.

Auf der bauma CHINA 2024 stellt XCMG neue Kampagnen vor, darunter die globale Servicemarke XCMG TrueCare und die Initiative Plan WIN-win für das Gemeinwohl und den Umweltschutz, bei der sich XCMG mit globalen Partnern zusammentut, um mit besseren Produkten und Dienstleistungen gemeinsame Erfolge zu erzielen. Das Unternehmen kündigt außerdem eine lebenslange Garantie für Batterien an, die in elektrischen Baumaschinen und Nutzfahrzeugen eingesetzt werden, und unterstreicht damit das Engagement und das Vertrauen von XCMG in seine grüne Transformation.

„XCMG freut sich auf die Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um Chancen gemeinsam zu nutzen, die Zusammenarbeit zu fördern und den Wohlstand zu mehren", sagte Yang Dongsheng, Vorsitzender von XCMG Machinery. „Durch die Unterstützung der Schaffung neuer Qualitätsproduktivität wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur hochwertigen Entwicklung der globalen Ausrüstungsindustrie und zum Aufbau einer besseren Welt leisten."

Auf der Messe schloss XCMG eine Reihe von Verträgen mit globalen Partnern aus der Baubranche ab, darunter das New Energy Construction Equipment Manufacturing Project im indonesischen Industriepark Morowali.

Darüber hinaus hat sich XCMG mit dem Guo Fan Studio zusammengetan, um eine Ausstellung zum Thema Ausrüstung für den Film „The Wandering Earth 2" zu erstellen, wobei XCMG-Maschinen verwendet wurden, um authentische Szenen aus dem Film nachzustellen. XCMG stellte das China Film Industrial Equipment Joint Innovation Lab und ein neues intelligentes Cockpit vor, das das Konzept der intelligenten Interaktion verkörpert, zusammen mit einer neuen Generation von Industriedesign, das den Benutzern ein beispielloses High-End-Erlebnis der intelligenten Interaktion bietet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569274/IMAGE.jpg