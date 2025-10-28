Baxter Planning nommé Leader dans l'IDC MarketScape pour la gestion des pièces de rechange basée sur l'IA

AUSTIN, Texas, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, l'un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne logistique de services (SSC), annonce aujourd'hui avoir été nommé Leader dans l'IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Service Parts Management (SPM) 2025 Vendor Assessment (doc n°US52967925, octobre 2024). Baxter Planning a également été désigné comme Leader dans l'IDC MarketScape: Worldwide Service Parts Planning Applications 2023-2024 Vendor Assessment (doc n°US49989323, décembre 2023).

L'IDC MarketScape est un modèle d'évaluation fiable des fournisseurs, conçu pour fournir une notation objective des fournisseurs de technologie sur un marché donné. Grâce à une combinaison rigoureuse d'études qualitatives et quantitatives, IDC MarketScape évalue les fournisseurs en fonction de leurs capacités, de leurs stratégies et de leur capacité à répondre aux besoins des clients.

« C'est un honneur d'être reconnus en tant que Leader dans l'IDC MarketScape 2025 pour la gestion des pièces de rechange », déclare Chuck Moeling, CEO de Baxter Planning. « BaxterPredict, notre plateforme optimisée par l'IA, est spécialement conçue pour la chaîne d'approvisionnement des services, combine des décennies d'expertise dans le domaine avec un engagement de véritable partenariat, et permet à nos clients d'améliorer la performance des services, d'optimiser les stocks et d'offrir des expériences client exceptionnelles. »

BaxterPredict offre aux leaders des services la clarté et le contrôle nécessaires pour gérer l'ensemble de leur SSC en unifiant la planification des pièces de rechange, l'exécution des commandes et la résolution des problèmes au sein d'un système unique. La plateforme fournit des résultats mesurables : jusqu'à 18 % d'amélioration du niveau de service et 25 % de réduction des stocks¹. Ces résultats permettent aux chaînes d'approvisionnement en services les plus complexes du monde de passer d'un centre de coûts à un moteur financier. Grâce à des analyses prédictives innovantes, à l'orchestration des données, à l'optimisation des coûts et à des solutions d'IA primées, les entreprises peuvent transformer le chaos de l'expérience des services en un avantage de l'expérience des services.

Pour en savoir plus sur la plateforme BaxterPredict, visitez le site www.baxterplanning.com/platform.

À propos de Baxter Planning

Baxter Planning est un leader des logiciels pour la chaîne d'approvisionnement des services. Depuis plus de 30 ans, la société offre un avantage en matière d'expérience de service aux entreprises les plus innovantes du monde. La plateforme de bout en bout BaxterPredict permet aux entreprises d'optimiser la planification, l'exécution et la résolution des pièces de rechange afin d'améliorer l'expérience client, de favoriser la fidélité à long terme et d'alimenter la croissance de l'entreprise. En combinant une technologie adaptée, une IA primée, des décennies d'expertise et un engagement en faveur de partenariats authentiques, Baxter Planning fournit sans relâche des résultats optimaux à ses clients. L'entreprise est basée à Austin, au Texas, aux États-Unis, et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.baxterplanning.com.

Baxter Planning est une société de portefeuille de Marlin Equity Partners, une société d'investissement mondiale dont les engagements en capital s'élèvent à environ 10 milliards de dollars. L'entreprise a son siège à Los Angeles, en Californie, et dispose d'un bureau supplémentaire à Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.marlinequity.com.

À propos d'IDC Marketscape

Le modèle d'analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La méthodologie de recherche adopte une approche de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels. Pour de plus amples informations sur la méthodologie d'évaluation, veuillez consulter ce site.

¹ Sur la base de données clients anonymes (janvier - septembre 2025) issues d'une analyse de déplacement concurrentiel réalisée en septembre 2025 ; les moyennes reflètent une amélioration du niveau de service de 18 % et une réduction des stocks de 25 %.