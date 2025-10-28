Baxter Planning nombrado líder en IDC MarketScape por la gestión de piezas de servicio habilitada con IA

AUSTIN, Texas, 28 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Baxter Planning, proveedor líder de soluciones para la Cadena de Suministro de Servicios (SSC), anunció hoy su nombramiento como Líder en la Evaluación Mundial de Proveedores de Gestión de Piezas de Servicio (SPM) 2025 de IDC MarketScape (documento n.° US52967925, octubre de 2024). Baxter Planning también fue nombrado Líder en la Evaluación Mundial de Proveedores de Aplicaciones de Planificación de Piezas de Servicio 2023-2024 de IDC MarketScape (documento n.° US49989323, diciembre de 2023).

IDC MarketScape es un modelo fiable de evaluación de proveedores, diseñado para proporcionar una evaluación objetiva de los proveedores de tecnología en un mercado determinado. Mediante una rigurosa combinación de investigación cualitativa y cuantitativa, IDC MarketScape evalúa a los proveedores en función de sus capacidades, estrategias y éxito a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes.

"Nos enorgullece ser líderes en el IDC MarketScape 2025 para la gestión de piezas de servicio", afirmó Chuck Moeling, consejero delegado de Baxter Planning. "BaxterPredict, nuestra plataforma basada en IA, está diseñada específicamente para la cadena de suministro de servicios, combina décadas de experiencia en el sector con un compromiso de colaboración sólida y permite a nuestros clientes mejorar el rendimiento del servicio, optimizar el inventario y ofrecer experiencias excepcionales al cliente".

BaxterPredict proporciona a los líderes de servicio claridad y control para gestionar toda su cadena de suministro centralizada (SSC) al unificar la planificación de piezas de servicio, la ejecución de pedidos y la resolución de problemas en un único sistema. La plataforma ofrece resultados medibles de forma consistente: hasta un 18 % de mejora en el nivel de servicio y una reducción del 25 % en el inventario¹. Estos resultados permiten que las cadenas de suministro de servicios más complejas del mundo pasen de ser un centro de costes a un motor financiero. Con análisis predictivos innovadores, orquestación de datos, optimización de costes y soluciones galardonadas de IA, las organizaciones de servicio pueden convertir la experiencia de servicio en una ventaja competitiva.

Para aprender más sobre la plataforma BaxterPredict, visite www.baxterplanning.com/platform.

Acerca de Baxter Planning

Baxter Planning es líder en software para la cadena de suministro de servicios, ofreciendo una experiencia de servicio superior a las empresas más innovadoras del mundo durante más de 30 años. La plataforma integral BaxterPredict permite a las organizaciones optimizar la planificación, ejecución y resolución de piezas de servicio, impulsando experiencias de cliente superiores, fomentando la fidelización a largo plazo e impulsando el crecimiento empresarial. Al combinar tecnología de vanguardia, inteligencia artificial galardonada, décadas de experiencia profesional y un compromiso con la colaboración genuina, Baxter Planning ofrece constantemente resultados líderes en la industria para sus clientes. La compañía tiene su sede en Austin, Texas, Estados Unidos, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para más información, visite www.baxterplanning.com .

Baxter Planning es una empresa de cartera de Marlin Equity Partners, una firma de inversión global con aproximadamente 10.000 millones de dólares en compromisos de capital. La firma tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con una oficina adicional en Londres. Para más información, visite www.marlinequity.com.

Acerca de IDC Marketscape

El modelo de análisis de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos, lo que resulta en una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro que permite comparar de forma significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, así como los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. El marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación integral de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales. Para obtener más información sobre la metodología de evaluación, visite este sitio web .

¹ Basado en datos anónimos de clientes (enero a septiembre de 2025) de un análisis de desplazamiento competitivo de septiembre de 2025; los promedios reflejan una mejora del nivel de servicio del 18 % y una reducción del inventario del 25 %.