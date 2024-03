BBB Industries veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023, der das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Aktivitäten und Leistungen aufzeigt

DAPHNE, Ala., 26. März 2024 /PRNewswire/ -- BBB Industries, LLC (BBB), ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Automobil- und Industriemärkte beliefert, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht (CSR) für das Jahr 2023 veröffentlicht, der die nachhaltigen Aktivitäten und Leistungen des Unternehmens beleuchtet.

Der Bericht zeigt die Fortschritte von BBB bei der Verfolgung und Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele durch die Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks und die Förderung verantwortungsvoller Umweltinitiativen.

In diesem Jahr hat sich BBB das Ziel gesetzt, seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2027 um 50 Prozent zu senken. Durch die möglichst effiziente Nutzung von Energie, die Auswahl von Energiequellen mit den geringsten Emissionen und den Einsatz erneuerbarer, sauberer Energie in allen Bereichen des Unternehmens will BBB ihre Umweltauswirkungen deutlich verringern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 kann hier eingesehen werden: 2023 Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens.

Errungenschaften der Nachhaltigkeit im Jahr 2023:

+15 Mio. nachhaltig hergestellte Teile

+190M lbs. an Abfällen, die nicht entsorgt werden

lbs. an Abfällen, die nicht entsorgt werden +160 Mio. Tonnen vermiedener Kohlenstoff

R2v3-Zertifizierung: R2v3 ist eine Zertifizierung, die sich auf die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Wiederaufbereitung und des Recyclings von elektronischen Geräten sowie der Wiederverwendung und des Recyclings von Solarmodulen konzentriert. R2-Zertifizierungen werden von Sustainable Electronics Recycling International (SERI) vergeben, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die sich für die Sicherheit und Nachhaltigkeit von elektronischen Geräten einsetzt.

„Wir gehen weiterhin langfristige Verpflichtungen ein und machen mit unseren Nachhaltigkeitsinitiativen große Fortschritte. Wir wollen unseren Kunden weiterhin außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten und gleichzeitig das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und ihrer Gemeinden in den Vordergrund stellen", sagte Duncan Gillis, CEO von BBB Industries.

„Mir ist klar geworden, dass Nachhaltigkeit mehr ist als nur ein Gedanke. Sie gehört zu unseren täglichen Aufgaben, hervorragende Leistungen in den Bereichen Umweltverträglichkeit, gesellschaftliches Engagement und Ethik zu erbringen und unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten. Unsere Fortschritte in all diesen Kategorien beweisen, dass ein gutes Geschäft auch gut für unseren Planeten, unsere Mitarbeiter und unsere Zukunft sein kann", sagte Mark Nugent, Chief Sustainability Officer.

Informationen zu BBB Industries

BBB Industries, LLC ist ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Märkte der Automobilindustrie, der Industrie und der erneuerbaren Energien bedient. BBB ist in ganz Nordamerika vertreten und trat 2020 in den europäischen Markt ein. Heute produziert und liefert BBB ein Sortiment an nicht-diskretionären Reparaturteilen in mehr als 90 Ländern auf nachhaltige Weise. TERREPOWER ist ein Geschäftsbereich von BBB, der die Märkte für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solaranlagen in Nordamerika und Europa bedient. BBB Industries, LLC wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen im Großraum Mobile, Alabama und Dallas, Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.bbbind.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2370818/BBB_CMYK_2018_Logo.jpg