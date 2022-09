BCI возглавила крупный раунд инвестиций в Authority Brands

КОЛУМБИЯ (Мэриленд) и ВИКТОРИЯ (Британская Колумбия), 21 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Authority Brands, североамериканская франчайзинговая платформа по жилищным услугам, объявила сегодня о том, что фирма British Columbia Investment Management Corporation (далее — BCI), являющаяся одним из крупнейших институциональных инвесторов в Канаде, согласилась приобрести значительную миноритарную долю в компании в рамках совместных инвестиций с фондами, консультируемыми Apax Partners LLP (далее — фонды Apax), которые сохранят мажоритарную долю.

Authority Brands — первоклассная франчайзинговая платформа в сфере жилищных услуг, ведущая деятельность в Северной Америке. Входящие в ее состав франчайзинговые бренды жилищных услуг занимают лидирующие позиции в своих отраслях, предоставляя домовладельцам полный спектр услуг. В число компаний Authority Brands входят 12 ведущих франчайзеров в сфере жилищных услуг: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration и Woofie's. Совместно эти бренды предоставляют жилищные услуги через приблизительно 860 франчайзи по всей Северной Америке.

С момента первоначальных инвестиций фондов Apax в 2018 году состав Authority Brands расширился с двух до 12 франчайзеров. Компания расширила свое географическое присутствие и спектр предлагаемых услуг, а также сформировала мощную инфраструктуру.

«Мы гордимся своим сотрудничеством с компанией Authority Brands, в рамках которого мы содействовали становлению ведущей франчайзинговой платформы в сфере жилищных услуг, как органическим путем, так и с помощью стратегических приобретений, — заявил партнер компании Apax Ашиш Карандикар (Ashish Karandikar). — Мы считаем, что Authority Brands сохраняет значительное пространство для роста, и рады вместе с BCI и членами руководства присоединиться к компании на ее следующем этапе развития. Они расширяют свою платформу за счет слияний и поглощений, а также стратегических инициатив, включая развитие франшизы, технологическую трансформацию и расширение международного присутствия».

«Будучи долгосрочным инвестором, мы стремимся инвестировать в компании-лидеров рынка с сильными управленческими командами, многочисленными рычагами роста и устойчивыми бизнес-моделями, создающими акционерную стоимость. Authority Brands относится к их числу, — заявил Дэйв Хун (Dave Hong), старший управляющий директор подразделения прямых инвестиций BCI. — Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Authority Brands и Apax для генерирования привлекательной, скорректированной на риск доходности для клиентов нашего пенсионного плана и страхового фонда».

«Мы невероятно рады возможности продолжить выстраивать крупнейшую франшизу в сфере жилищных услуг в партнерстве с Apax и BCI, — заявил главный исполнительный директор компании Authority Brands Крейг Дональдсон (Craig Donaldson). — Оба партнера принесут существенную пользу сейчас, когда мы стремимся к дальнейшему увеличению своей доли на рынке жилищных услуг с его высокой степенью фрагментации, в том числе путем оценки возможностей для слияний и поглощений в новых вертикалях услуг».

Финансовые условия сделки не раскрываются. Предполагается, что сделка будет завершена в 4-м квартале 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.

Apax консультировали Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (финансовые консультанты), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper и Lathrop GPM (юридические консультанты), а также Ernst & Young (финансовый и налоговый консультант).

Информация о компании BCI

По состоянию на 31 марта 2022 года компания British Columbia Investment Management Corporation (BCI) являлась одним из крупнейших институциональных инвесторов в Канаде, под управлением которого находились активы стоимостью $211,1 млрд канадских долларов. Штаб-квартира BCI находится в Виктории (Британская Колумбия). Компания также имеет представительства в Ванкувере и Нью-Йорке и инвестирует средства в активы с фиксированной доходностью и долговые обязательства частного сектора, акционерный капитал публичных и частных компаний, инфраструктуру и возобновляемые ресурсы, а также в недвижимость (в покупку с долевым участием и долговые инвестиции) через независимую платформу QuadReal Property Group. Придерживаясь глобального подхода, мы ищем инвестиционные возможности, преобразующие сбережения в продуктивный капитал, который со временем будет соответствовать требованиям наших клиентов к уровню риска и доходности.

Программа прямого инвестирования компании BCI активно управляет портфелем в размере 24,8 млрд канадских долларов, включающим частные компании и фонды с потенциалом долгосрочного роста. Используя свои отраслевые команды в сфере бизнес-услуг, потребительских товаров и услуг, финансовых услуг, здравоохранения, промышленности, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций, мы сотрудничаем со стратегическими партнерами по прямому инвестированию в целях поиска и реализации возможностей для прямых и совместных инвестиций.

Для получения более подробной информации посетите сайт bci.ca.

Информация о компании Apax Partners LLP

Компания Apax Partners LLP (далее — Apax) является одной из ведущих мировых консалтинговых фирм в сфере прямого инвестирования. На протяжении почти 50 лет Apax стремится стимулировать рост и идеи, которые преобразуют бизнес. Компания сформировала и консультировала фонды с совокупным объемом обязательств, превышающим 60 млрд долларов США. Apax Funds инвестирует в компании, работающие в четырех секторах: интернет/потребительский рынок, технологии, услуги и здравоохранение. Фонды Apax обеспечивают долгосрочное акционерное финансирование для построения и укрепления компаний мирового класса. Более подробная информация доступна на сайте по адресу: www.apax.com.

Деятельность Apax Partners разрешена и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Информация о компании Authority Brands

Authority Brands — крупнейшая франчайзинговая платформа в сфере жилищных услуг, предоставляющая полный спектр услуг. В число компаний Authority Brands входят 12 ведущих франчайзеров в сфере жилищных услуг: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration и Woofie's. Совместно эти бренды предоставляют жилищные услуги через приблизительно 860 франчайзи по всей Северной Америке. Authority Brands стремится поддерживать развитие индивидуальных франчайзи за счет полного спектра маркетинговых, технологических и операционных услуг, что позволяет им сосредоточиться на предоставлении первоклассных услуг домовладельцам. Штаб-квартира Authority Brands находится в Колумбии (шт. Мэриленд). Для получения более подробной информации посетите сайт www.authoritybrands.com.

Контактная информация:

Для Authority Brands

Heather McLeod (Хизер Маклауд) / 410-794-1430 / [email protected]

Для Apax

Luke Charalambos (Люк Чараламбос) / +44 20 7872 6494 / [email protected]

Для BCI

Gwen-Ann Chittenden (Гвен-Энн Читтенден) / +1 778 410 7310 / [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/795374/Authority_Brands_Logo.jpg

SOURCE Authority Brands, LLC