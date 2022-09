Společnost BCI vede významné investice ve společnosti Authority Brands

COLUMBIA, Md. a VICTORIA, BC, 21. září 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Authority Brands, franšízová platforma pro služby v oblasti bydlení v Severní Americe, dnes oznámila, že společnost British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"), jeden z největších institucionálních investorů v Kanadě, souhlasila s převzetím významného menšinového podílu ve společnosti spolu s fondy poradenské společnosti Apax Partners LLP ("Apax Funds"), která si ponechá většinový podíl.

Společnost Authority Brands je předním franšízorem v oblasti služeb pro domácnost v Severní Americe. Její rodina franšízových značek pro domácí služby je lídrem ve svém oboru a poskytuje majitelům domů služby od hranic pozemku až po střechu. Mezi společnosti skupiny Authority Brands patří 12 předních franšízantů v oblasti služeb pro domácnost: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration a Woofie's. Tyto značky společně poskytují služby pro domácnosti prostřednictvím přibližně 860 majitelů franšíz po celé Severní Americe.

Od počáteční investice do fondů Apax v roce 2018 se společnost Authority Brands rozrostla ze dvou franšízantů pro domácí služby na současných 12, expandovala do nových zeměpisných oblastí a služeb a vybudovala výkonnou infrastrukturu.

„Jsme hrdí na to, že jsme se stali partnery týmu Authority Brands, abychom pomohli vybudovat – a to jak organicky, tak prostřednictvím strategických akvizic – přední franšízovou platformu pro služby v oblasti bydlení," řekl Ashish Karandikar, partner společnosti Apax. „I nadále vidíme významný prostor pro růst společnosti Authority Brands a jsme rádi, že se můžeme připojit k BCI a členům jejího vedení v další fázi cesty společnosti, která rozšiřuje svou platformu prostřednictvím fúzí, akvizic a strategických iniciativ včetně rozvoje franšíz, technologické transformace a mezinárodní expanze."

„Jako dlouhodobý investor se snažíme investovat do společností se silnými manažerskými týmy, mnoha pákami pro růst a odolnými obchodními modely, které vytvářejí hodnotu pro akcionáře, jako je například společnost Authority Brands," řekl Senior Managing Director, Private Equity v BCI Dave Hong. „Těšíme se na spolupráci se společnostmi Authority Brands a Apax, která přinese našim klientům z řad penzijních fondů a pojišťoven zajímavé bezpečné výnosy."

„Jsme nadšení, že můžeme ve spolupráci se společnostmi Apax a BCI pokračovat v budování předního franšízora v oblasti služeb bydlení," řekl výkonný ředitel společnosti Authority Brands Craig Donaldson. „Oba partneři nám přinesou významnou přidanou hodnotu, protože se snažíme získat další podíl na vysoce roztříštěném trhu služeb pro domácnosti, a to i vyhodnocením příležitostí k fúzi a akvizici v nových vertikálních oblastech služeb."

Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Očekává se, že transakce bude dokončena ve 4. čtvrtletí roku 2022, a to podle obvyklých podmínek uzavření.

Poradci společnosti Apax byly společnosti Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (finanční poradci), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper a Lathrop GPM (právní poradci) a Ernst & Young (finanční a daňový poradce).

O společnosti BCI

Společnost British Columbia Investment Management Corporation (BCI) patří mezi největší institucionální investory v Kanadě a k 31. březnu 2022 spravovala 211,1 miliardy kanadských dolarů. Společnost BCI se sídlem ve Victorii v Britské Kolumbii a kancelářemi ve Vancouveru a New Yorku investuje do: dluhu s pevným výnosem a soukromého dluhu, veřejného a soukromého kapitálu, infrastruktury a obnovitelných zdrojů, jakož i do nemovitostního kapitálu a nemovitostního dluhu prostřednictvím naší nezávisle provozované společnosti QuadReal Property Group. S naším globálním rozhledem hledáme investiční příležitosti, které přemění úspory na produktivní kapitál, jenž bude v průběhu času splňovat požadavky našich klientů na riziko a výnos.

Program soukromého kapitálu společnosti BCI aktivně spravuje globální portfolio soukromých společností a fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem v hodnotě 24,8 miliardy dolarů. S využitím našich týmů zaměřených na odvětví obchodních služeb, spotřebitelských a finančních služeb, zdravotnictví, průmyslu a technologií, médií a telekomunikací spolupracujeme se strategickými partnery soukromého kapitálu na vyhledávání a řízení přímých a spoluinvestičních příležitostí.

Další informace naleznete na adrese bci.ca .

O společnosti Apax Partners LLP

Apax Partners LLP („Apax") je přední světová poradenská společnost v oblasti soukromého kapitálu. Téměř 50 let se společnost Apax snaží inspirovat růst a nápady, které mění podniky. Firma získala a poskytla poradenství fondům s celkovým objemem závazků přesahujícím 60 miliard dolarů. Fondy Apax investují do společností ve čtyřech globálních odvětvích: internet / spotřebitelský sektor, technologie, služby a zdravotnictví. Tyto fondy poskytují dlouhodobé kapitálové financování na budování a posilování společností světové úrovně. Další informace naleznete na adrese: www.apax.com .

Společnost Apax Partners je autorizována a regulována britským úřadem Financial Conduct Authority.

O společnosti Authority Brands

Authority Brands je přední franšízovou platformou pro služby v oblasti bydlení, která poskytuje služby od hranic pozemku až po střechu. Mezi společnosti skupiny Authority Brands patří 12 předních franšízantů v oblasti služeb pro domácnost: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration a Woofie's. Tyto značky společně poskytují služby pro domácnosti prostřednictvím přibližně 860 majitelů franšíz po celé Severní Americe. Společnost Authority Brands se sídlem v Columbii ve státě Maryland se zaměřuje na podporu růstu jednotlivých majitelů franšíz s kompletní sadou marketingové, technologické a provozní podpory, která jim umožňuje soustředit se na poskytování výjimečných služeb majitelům domů. Další informace najdete na adrese www.authoritybrands.com .

