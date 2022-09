BCI réalise un investissement important dans Authority Brands

COLUMBIA, Maryland et VICTORIA, Colombie-Britannique, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Authority Brands, une plateforme de franchisage de services résidentiels en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), l'un des plus grands investisseurs institutionnels au Canada, a accepté d'acquérir une participation minoritaire importante dans la société, aux côtés de fonds conseillés par Apax Partners LLP (« Apax Funds »), qui conserveront une participation majoritaire.

Authority Brands est le premier franchiseur de services à domicile en Amérique du Nord. Sa famille de marques de franchise de services à domicile est leader dans son secteur, fournissant aux propriétaires des services de la ligne de propriété à la ligne de toit. Les entreprises d'Authority Brands comprennent 12 franchiseurs de services à domicile de premier plan : America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration et Woofie's. Ensemble, ces marques fournissent des services à domicile par l'intermédiaire d'environ 860 propriétaires de franchise en Amérique du Nord.

Depuis l'investissement initial des Fonds Apax en 2018, Authority Brands est passé de deux franchiseurs de services à domicile aux 12 actuels, se développant dans de nouvelles géographies et de nouveaux services et mettant en place une puissante infrastructure.

« Nous sommes fiers de nous être associés à l'équipe d'Authority Brands pour aider à construire, à la fois organiquement et par le biais d'acquisitions stratégiques, une plateforme de franchise de services résidentiels de premier plan », a déclaré Ashish Karandikar, associé chez Apax. « Nous continuons à voir une marge de croissance importante chez Authority Brands et nous sommes heureux de nous joindre à BCI et aux membres de l'équipe dirigeante pour la prochaine phase du parcours de l'entreprise, alors qu'elle étend sa plateforme par le biais de fusions et acquisitions, et d'initiatives stratégiques, notamment le développement de la franchise, la transformation technologique et l'expansion internationale. »

« En tant qu'investisseur à long terme, nous cherchons à investir dans des entreprises leaders du marché dotées d'équipes de gestion solides, de multiples leviers de croissance et de modèles d'affaires résilients qui créent de la valeur pour les actionnaires, comme Authority Brands », a déclaré Dave Hong, directeur général principal du capital-risque chez BCI. « Nous sommes impatients de travailler avec Authority Brands et Apax pour générer des rendements ajustés au risque convaincants pour nos clients de régimes de retraite et de fonds d'assurance. »

« Nous ne pourrions pas être plus heureux que de continuer à construire le premier franchiseur de services résidentiels en partenariat avec Apax et BCI », a déclaré Craig Donaldson, directeur général d'Authority Brands. « Les deux partenaires apporteront une valeur ajoutée substantielle alors que nous visons à conquérir de nouvelles parts sur le marché très fragmenté des services résidentiels, notamment en évaluant les opportunités de fusions et acquisitions dans de nouvelles verticales de services. »

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Apax a été conseillé par Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (conseillers financiers), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper, et Lathrop GPM (conseillers juridiques), et Ernst & Young (conseillers financiers et fiscaux).

À propos de BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) est l'un des plus grands investisseurs institutionnels au Canada, avec 211,1 milliards de dollars canadiens sous gestion, au 31 mars 2022. Basée à Victoria, en Colombie-Britannique, avec des bureaux à Vancouver et à New York, BCI investit dans des titres à revenu fixe et des titres de créance privés, des actions publiques et privées, des infrastructures et des ressources renouvelables, ainsi que des actions et des titres de créance immobiliers par l'intermédiaire de notre société de plateforme indépendante QuadReal Property Group. Avec notre perspective globale, nous recherchons des opportunités d'investissement qui convertissent l'épargne en capital productif qui répondra aux exigences de risque et de rendement de nos clients au fil du temps.

Le programme d'actions privées de BCI gère activement un portefeuille mondial de 24,8 milliards de dollars canadiens de sociétés et de fonds privés ayant un potentiel de croissance à long terme. En s'appuyant sur nos équipes sectorielles dans les domaines des services aux entreprises, de la consommation, des services financiers, des soins de santé, de l'industrie et de la technologie, des médias et des télécommunications, nous travaillons avec des partenaires de capital-investissement stratégiques pour trouver et gérer des occasions d'investissement direct et de co-investissement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur bci.ca .

À propos d'Apax Partners LLP

Apax Partners LLP (« Apax ») est une société de conseil en capital-investissement de premier plan à l'échelle mondiale. Depuis près de 50 ans, Apax s'efforce d'inspirer la croissance et les idées qui transforment les entreprises. La société a levé et conseillé des fonds dont les engagements totaux dépassent 60 milliards de dollars. Les fonds d'Apax investissent dans des entreprises dans quatre secteurs mondiaux : Internet/Consommation, Technologie, Services et Santé. Ces fonds fournissent un financement par actions à long terme pour créer et renforcer des entreprises de classe mondiale. Pour plus d'informations : www.apax.com .

Apax Partners est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

À propos d'Authority Brands

Authority Brands est la première plateforme de franchisage de services résidentiels offrant des services de la ligne de propriété à la ligne de toit. Les entreprises d'Authority Brands comprennent 12 franchiseurs de services à domicile de premier plan : America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration et Woofie's. Ensemble, ces marques fournissent des services à domicile par l'intermédiaire d'environ 860 propriétaires de franchise en Amérique du Nord. Authority Brands, dont le siège social se trouve à Columbia, dans le Maryland, s'engage à soutenir la croissance de chaque propriétaire de franchise grâce à un ensemble complet de services de marketing, de technologie et de soutien opérationnel, leur permettant ainsi de se concentrer sur la prestation de services exceptionnels aux propriétaires. Rendez-vous sur www.authoritybrands.com pour en savoir plus.

