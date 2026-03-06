BD avanza en el tratamiento de la arteria ilíaca en toda la Unión Europea

FRANKLIN LAKES, N.J., 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), empresa líder mundial en tecnología médica, anunció hoy la obtención de la marca CE para el stent vascular recubierto Revello™, una solución endovascular de última generación para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas en las arterias ilíacas comunes y externas. Este avance llega en un momento crucial, ya que la enfermedad arterial periférica (EAP) de las extremidades inferiores, de la cual la enfermedad de la arteria ilíaca es un componente clave, genera una importante carga de discapacidad en la población envejecida de la UE.1,2 El stent vascular recubierto Revello™ está diseñado para combinar la flexibilidad de un stent autoexpandible de nitinol con la fuerza resistiva radial adaptada a las arterias ilíacas.

The Revello™ Vascular Covered Stent is a next-generation endovascular solution for the treatment of atherosclerotic lesions in the common and external iliac arteries.

"La marca CE del stent Revello™ supone un avance significativo para ayudar a los médicos que tratan la enfermedad arterial ilíaca compleja", afirmó Rima Alameddine, presidenta mundial de BD Interventional – Peripheral Intervention. "El stent vascular recubierto Revello™ se diseñó para elevar el estándar de la revascularización de la arteria ilíaca, ampliar la creciente cartera vascular periférica de BD y reforzar el compromiso de la compañía de ofrecer innovación clínicamente relevante a los médicos que tratan la enfermedad arterial periférica compleja en los países de la UE y el EEE".

El stent Revello™ es un stent autoexpandible con una cubierta ultrafina de politetrafluoroetileno expandido, diseñado para mantener abiertas las arterias ilíacas y adaptarse a la anatomía vascular. Esto se ve reforzado por sus extremos flexibles, diseñados para reducir el riesgo de traumatismo en segmentos vasculares sanos. Para una colocación precisa, el stent cuenta con marcadores radiopacos de tantalio, lo que permite una visualización nítida bajo fluoroscopia, incluso en anatomías complejas.

El stent Revello™ se coloca mediante un sistema de liberación triaxial diseñado para un despliegue controlado y una colocación precisa. El sistema incluye una punta atraumática para una inserción suave, una vaina de estabilidad para una liberación suave y precisa, y una rueda de ajuste que proporciona un control intuitivo y ajustes precisos durante el despliegue. Disponible en una amplia gama de tamaños, el stent Revello™ ofrece más diámetros en una plataforma de perfil más bajo en comparación con los stents autoexpandibles para la arteria ilíaca disponibles en el mercado europeo, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones en el sitio de acceso.3 Las múltiples opciones de longitud del catéter aumentan la versatilidad del procedimiento.

Disponibilidad en la UE

Tras recibir la marca CE, el stent Revello™ se presentó en el congreso LINC 2026 en Alemania, donde los médicos analizaron su posible impacto en las intervenciones ilíacas.

El doctor Michael Lichtenberg, médico y angiólogo, destacó el ensayo clínico AGILITY, actualmente en curso, que evalúa el rendimiento del dispositivo en pacientes con EAP. Este ensayo es un estudio prospectivo multicéntrico dirigido por el investigador principal global, el doctor Sean Lyden, director del Departamento de Cirugía Vascular de la Clínica Cleveland en Cleveland, Ohio, y el doctor Lichtenberg, investigador principal europeo.

"Con el stent Revello™, contamos con una excelente opción para el tratamiento de las arterias ilíacas", indicó el doctor Lichtenberg. "Se destaca por su alta fuerza radial y su bajo perfil. El sistema de liberación triaxial permite una colocación muy sencilla y precisa".

El stent Revello™ se lanzará en países europeos que aceptan la marca CE. En Estados Unidos, es un dispositivo en investigación, limitado por la legislación estadounidense a su uso exclusivamente en investigación.

Acerca de BD

BD es una de las empresas de tecnología médica especializada más grandes del mundo, cuyo propósito es impulsar el mundo de la salud™ impulsando la innovación en productos médicos esenciales, atención conectada, sistemas biofarmacéuticos y atención intervencionista. La compañía apoya a quienes están en la primera línea de la atención médica mediante el desarrollo de tecnologías, servicios y soluciones transformadoras que optimizan las operaciones clínicas y mejoran la atención a los pacientes. Con presencia global y más de 60.000 empleados, BD ofrece anualmente miles de millones de productos que tienen un impacto positivo en la atención médica global. Al trabajar en estrecha colaboración con sus clientes, BD puede ayudar a mejorar los resultados, reducir los costes, aumentar la eficiencia clínica, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención médica. Para obtener más información sobre BD, visite bd.com o conéctese con nosotros en LinkedIn: www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo o Instagram @becton_dickinson.

