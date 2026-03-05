BD fait progresser le traitement de l'artère iliaque dans l'Union européenne

FRANKLIN LAKES, New Jersey, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE : BDX), l'une des principales sociétés mondiales de technologies médicales, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour le stent vasculaire couvert Revello™, une solution endovasculaire de nouvelle génération pour le traitement des lésions athérosclérotiques des artères iliaques communes et externes. Cette avancée arrive à un moment charnière, car la maladie artérielle périphérique (MAP) des membres inférieurs, dont la maladie de l'artère iliaque est une composante clé, est à l'origine d'une charge d'invalidité substantielle au sein de la population vieillissante de l'UE.1,2 Le stent vasculaire couvert Revello™ est conçu pour combiner la flexibilité d'un stent auto-expansible en nitinol avec la force de résistance radiale adaptée aux artères iliaques.

The Revello™ Vascular Covered Stent is a next-generation endovascular solution for the treatment of atherosclerotic lesions in the common and external iliac arteries.

« Le marquage CE du stent Revello™ constitue une avancée significative pour aider les médecins à traiter les maladies complexes de l'artère iliaque », a déclaré Rima Alameddine, présidente mondiale de BD Interventional – Peripheral Intervention. « Le stent vasculaire couvert Revello™ a été créé pour élever la norme de revascularisation de l'artère iliaque, élargir le portefeuille vasculaire périphérique de BD en pleine croissance et renforcer l'engagement de la société à fournir des innovations cliniquement pertinentes pour les médecins qui traitent des MAP complexes dans l'ensemble des pays de l'UE et de l'EEE. »

Le stent Revello™ est un stent auto-expansible doté d'un revêtement en polytétrafluoroéthylène expansé ultrafin, conçu pour aider à maintenir les artères iliaques ouvertes tout en se conformant à l'anatomie du vaisseau. Cela est soutenu par ses extrémités de stent souples, conçues pour contribuer à réduire le risque de traumatisme des segments vasculaires sains. Pour une mise en place plus précise, l'endoprothèse comporte des marqueurs radio-opaques en tantale, permettant une visualisation claire sous fluoroscopie, même en cas d'anatomie difficile.

Le stent Revello™ est implanté à l'aide d'un système de mise en place tri-axial conçu pour un déploiement contrôlé et un positionnement précis. Le système comprend un embout atraumatique pour une insertion en douceur, une gaine de stabilité pour une mise en place en douceur et précise, et une molette qui permet un contrôle intuitif et des ajustements précis pendant le déploiement. Disponible dans une large gamme de tailles, le stent Revello™ offre davantage de diamètres sur une plateforme de profil inférieur que les stents auto-expansibles de l'artère iliaque présents sur le marché européen, ce qui peut contribuer à réduire le risque de complications au niveau du site d'accès.3 Les multiples options de longueur de cathéter favorisent plus encore la polyvalence procédurale.

Disponibilité dans l'UE

Suite à l'obtention du marquage CE, le stent Revello™ a été présenté lors du congrès LINC 2026 en Allemagne, où les médecins ont discuté de son impact potentiel sur les interventions iliaques.

Le Dr Michael Lichtenberg, médecin et angiologue, a présenté l'essai clinique AGILITY en cours, qui évalue les performances du dispositif chez les patients souffrant de MAP. Cet essai est une étude prospective multicentrique dirigée par le Dr Sean Lyden, chercheur principal mondial et président du département de chirurgie vasculaire à la Cleveland Clinic à Cleveland (Ohio), et par le Dr Lichtenberg, chercheur principal européen.

« Avec le stent Revello™, nous disposons d'une très bonne nouvelle option pour le traitement des artères iliaques », a déclaré le Dr Lichtenberg. « Il se distingue par sa force radiale élevée et son profil bas. Le système de mise en place tri-axial permet un positionnement très facile et très précis. »

Le stent Revello™ sera lancé dans les pays européens acceptant le marquage CE. Aux États-Unis, il s'agit d'un dispositif expérimental limité par la loi américaine à un usage expérimental uniquement.

